Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Barshi Wife Murder Charachter Suspicion Husband Kills Woman Crime News Maharashtra

Crime News: प्रेमविवाहाचा दुर्दैवी शेवट; चारित्र्याच्या संशयातून पतीकडून पत्नीची भररस्त्यात निर्घृण हत्या, आरोपी पती फरार

Updated On: May 25, 2026 | 09:03 PM IST
सारांश

Solapur Barshi Crime News : बार्शी शहरात एका पतीने आपल्या २६ वर्षीय पत्नीची भररस्त्यात धारदार शस्त्राने वार करून निर्घृण हत्या केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे.

Crime News: प्रेमविवाहाचा दुर्दैवी शेवट; चारित्र्याच्या संशयातून पतीकडून पत्नीची भररस्त्यात निर्घृण हत्या, आरोपी पती फरार
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • प्रेमविवाहाचा दुर्दैवी शेवट
  • पतीकडून पत्नीची भररस्त्यात निर्घृण हत्या
  • ६ वर्षांचा मुलगा पोरका
बार्शी शहरात आज एक धक्कादायक आणि मन सुन्न करणारी घटना घडली आहे. चारित्र्याच्या संशयावरून एका पतीने आपल्या २६ वर्षीय पत्नीची भररस्त्यात धारदार शस्त्राने वार करून निर्घृण हत्या केली. ही थरारक घटना सोमवारी (२५ मे) सकाळी साडेदहाच्या सुमारास बार्शी-परांडा रोडवरील प्रवीण हॉटेलजवळ घडली. धनश्री ऋषीकेश पाटील (वय २६, रा. बार्शी) असे मृत महिलेचे नाव आहे. या घटनेमुळे बार्शी शहरासह परिसरात प्रचंड खळबळ उडाली आहे.याप्रकरणी मृत धनश्रीचे वडील जितेंद्र विश्वनाथ गायकवाड (रा. कासारवाडी, ता. बार्शी) यांनी बार्शी शहर पोलीस ठाण्यात आरोपी पतीविरुद्ध फिर्याद दिली असून, पोलिसांनी हत्येचा गुन्हा दाखल केला आहे.

Cyber Crime : सायबर फसवणुकीचा नवा प्रकार! जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नावाने फेक अकाउंट, प्रशासनाचा सतर्कतेचा इशारा

बचत गटाचे काम करून परततानाच गाठले

मिळालेल्या माहितीनुसार, मृत धनश्री पाटील ही महिला बचत गटात काम करत होती. सोमवारी सकाळी ती बचत गटाचे काम आटोपून लक्ष्याचेवाडी येथून आपल्या जुपीटर स्कुटीवरून (क्र. MH13-FA-4016) बार्शीकडे परत येत होती. दरम्यान, बार्शी-परांडा रोडवरील प्रवीण हॉटेलजवळ दबा धरून बसलेला तिचा पती आरोपी ऋषीकेश संभाजी पाटील (रा. गांधी स्टॉप, गाडेगाव रोड, बार्शी) याने तिला रस्त्यात अडवले. काही समजण्याच्या आतच ऋषीकेशने आपल्या जवळील धारदार शस्त्राने धनश्रीच्या गळा, मान आणि पोटावर सपासप वार केले. या हल्ल्यात धनश्री गंभीर जखमी होऊन रक्ताच्या थारोळ्यात पडली. तिला तातडीने उपचारासाठी ग्रामीण रुग्णालयात नेण्यात आले, परंतु उपचारापूर्वीच तिचा मृत्यू झाल्याचे डॉक्टरांनी घोषित केले.

‘मधे येऊ नका’ म्हणत प्रत्यक्षदर्शींना धमकावले

या घटनेचे प्रत्यक्षदर्शी समीर बशीर वळसंगकर (रा. परांडा रोड, बार्शी) यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, “आम्ही भराडिया शेताजवळ काम करत असताना एका महिलेच्या ओरडण्याचा आवाज आला. आम्ही धावून गेलो असता, ऋषीकेश हा हातातील धारदार शस्त्राने धनश्रीवर वार करत होता. आम्ही वाचवण्यासाठी पुढे गेलो असता, ‘मधे येऊ नका’ असे ओरडत त्याने धमकावले. हल्ला केल्यानंतर आरोपी त्याच्या मोटारसायकलवरून बार्शी शहराच्या दिशेने वेगाने पळून गेला.”

प्रेमविवाहाचा दुर्दैवी अंत; ६ वर्षांचा मुलगा पोरका

धनश्री आणि ऋषीकेश यांचा सन २०१८ मध्ये प्रेमविवाह झाला होता. त्यांना ६ वर्षांचा एक मुलगाही आहे. सुरुवातीचे काही दिवस नीट गेल्यानंतर, गेल्या वर्षभरापासून आरोपी ऋषीकेश हा दारूच्या आहारी गेला होता. तो सतत चारित्र्याच्या संशयावरून धनश्रीला मारहाण आणि शिवीगाळ करत असे.

मागील महिन्यातही झाली होती तक्रार

धनश्रीच्या आईला कॅन्सर हा आजार असल्याने ती उपचारासाठी वारंवार माहेरी येत-जात होती. या कारणावरूनही ऋषीकेश तिच्याशी वाद घालत होता. या जाचाला कंटाळून ३० एप्रिल २०२६ रोजी बार्शी शहर पोलीस ठाण्यात ऋषीकेशविरुद्ध तक्रारही दाखल करण्यात आली होती. मात्र, त्याची प्रवृत्ती बदलली नाही आणि अखेर या वादाचा अंत एका निष्पाप महिलेच्या हत्येने झाला.

पोलीस आरोपीच्या शोधात

मृत धनश्री ही बचत गटात काम करून कुटुंबाला हातभार लावत होती, तर आरोपी ऋषीकेश हा बजाज फायनान्समध्ये कार्यरत होता. घटनेची माहिती मिळताच बार्शी शहर पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी आणि रुग्णालयात धाव घेतली. मृतदेहाचा पंचनामा करून शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आला आहे. पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून फरार आरोपी ऋषीकेश पाटील याच्या शोधासाठी पथके रवाना करण्यात आली आहेत. पुढील तपास बार्शी शहर पोलीस करत आहेत.

Navi Mumbai Crime : वनमंत्री गणेश नाईक यांच्या सोसायटीत घरफोडी; कोपरखैरणेत 8.82 लाखांचा ऐवज लंपास

Web Title: Barshi wife murder charachter suspicion husband kills woman crime news maharashtra

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 25, 2026 | 09:03 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Solapur महापालिकेची अवैध बांधकामांवर धडक कारवाई; ११ गाळ्यांवर बुलडोझर, परिसरात खळबळ
1

Solapur महापालिकेची अवैध बांधकामांवर धडक कारवाई; ११ गाळ्यांवर बुलडोझर, परिसरात खळबळ

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Crime News: प्रेमविवाहाचा दुर्दैवी शेवट; चारित्र्याच्या संशयातून पतीकडून पत्नीची भररस्त्यात निर्घृण हत्या, आरोपी पती फरार

Crime News: प्रेमविवाहाचा दुर्दैवी शेवट; चारित्र्याच्या संशयातून पतीकडून पत्नीची भररस्त्यात निर्घृण हत्या, आरोपी पती फरार

May 25, 2026 | 09:03 PM
बोरगावात कालव्यात पडून चिमुकल्याचा दुर्दैवी मृत्यू, कालव्यात दीड किलोमीटर अंतरावरून मृतदेह सापडला

बोरगावात कालव्यात पडून चिमुकल्याचा दुर्दैवी मृत्यू, कालव्यात दीड किलोमीटर अंतरावरून मृतदेह सापडला

May 25, 2026 | 09:02 PM
Sindhudurg : सिंधुदुर्गच्या पर्यटकांना मांद्रेत मारहाण, पोलिसांनी दखल न घेतल्याने रोष

Sindhudurg : सिंधुदुर्गच्या पर्यटकांना मांद्रेत मारहाण, पोलिसांनी दखल न घेतल्याने रोष

May 25, 2026 | 09:01 PM
नैसर्गिक सुंदरता, शांतता अन् नाइटलाइफचा परफेक्ट संगम; भारतातील ‘ही’ नयनरम्य ठिकाणं पिकनिकसाठी ठरतील बेस्ट

नैसर्गिक सुंदरता, शांतता अन् नाइटलाइफचा परफेक्ट संगम; भारतातील ‘ही’ नयनरम्य ठिकाणं पिकनिकसाठी ठरतील बेस्ट

May 25, 2026 | 08:49 PM
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडून MSME विकास व ग्रामीण उद्योग आधुनिकीकरणासाठी SIDBI चे महत्त्वाचे उपक्रम सुरू

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडून MSME विकास व ग्रामीण उद्योग आधुनिकीकरणासाठी SIDBI चे महत्त्वाचे उपक्रम सुरू

May 25, 2026 | 08:40 PM
Vikhroli News: ड्रग्ज नको, मैदानी खेळांना प्राध्यान्य! विक्रोळीत ड्रग्जविरोधी जनजागृतीसाठी क्रिकेट स्पर्धेचे आयोजन

Vikhroli News: ड्रग्ज नको, मैदानी खेळांना प्राध्यान्य! विक्रोळीत ड्रग्जविरोधी जनजागृतीसाठी क्रिकेट स्पर्धेचे आयोजन

May 25, 2026 | 08:36 PM
‘इशी माँ’ White Gown मध्ये क्लासी Pregnancy Shoot, दिव्यांका-विवेक लवकरच होणार आई-बाबा

‘इशी माँ’ White Gown मध्ये क्लासी Pregnancy Shoot, दिव्यांका-विवेक लवकरच होणार आई-बाबा

May 25, 2026 | 08:29 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kalyan : हिंदुत्ववादी सरकार तरी हिंदूंना दुर्गाडी मंदिरात बंदी, ठाकरे सेनेची टीका

Kalyan : हिंदुत्ववादी सरकार तरी हिंदूंना दुर्गाडी मंदिरात बंदी, ठाकरे सेनेची टीका

May 25, 2026 | 03:49 PM
Navarashtra Award : ड्रग्ज मुक्त पुण्यासाठी पुढे या, नवराष्ट्र डिजिटल समिटमधे अमितेश कुमारांचे आवाहन

Navarashtra Award : ड्रग्ज मुक्त पुण्यासाठी पुढे या, नवराष्ट्र डिजिटल समिटमधे अमितेश कुमारांचे आवाहन

May 25, 2026 | 03:40 PM
NAGPUR : सततच्या लोडशेडिंगमुळे नागपूरकर हवालदिल, उकाड्याने हैराण

NAGPUR : सततच्या लोडशेडिंगमुळे नागपूरकर हवालदिल, उकाड्याने हैराण

May 25, 2026 | 03:31 PM
Pratap Sarnaik : आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, Sarnaik यांचं प्रत्युत्तर

Pratap Sarnaik : आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, Sarnaik यांचं प्रत्युत्तर

May 24, 2026 | 07:38 PM
Palghar News : पालघरमध्ये शिवसेनेची विजयी घोडदौड; काँग्रेसला मोठे खिंडार!

Palghar News : पालघरमध्ये शिवसेनेची विजयी घोडदौड; काँग्रेसला मोठे खिंडार!

May 24, 2026 | 07:27 PM
Ulhasnagar News : दुहेरी हत्याकांड प्रकरणात मोठी कारवाई! 3 आरोपी अटकेत; २८ तारखेपर्यंत पोलिस कोठडी

Ulhasnagar News : दुहेरी हत्याकांड प्रकरणात मोठी कारवाई! 3 आरोपी अटकेत; २८ तारखेपर्यंत पोलिस कोठडी

May 24, 2026 | 07:20 PM
Beed News : केज तालुक्यात हाहाकार, जनजीवन पूर्ण विस्कळीत शेतकऱ्यांना अश्रू अनावर

Beed News : केज तालुक्यात हाहाकार, जनजीवन पूर्ण विस्कळीत शेतकऱ्यांना अश्रू अनावर

May 24, 2026 | 07:13 PM