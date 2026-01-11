Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Kalyan : महायुतीच्या प्रमिला पाटील यांच्या विजयाचा आत्मविश्वास, भव्य बाईक रॅलीने शक्तिप्रदर्शन

प्रभाग क्र. 5 ड चे महायुतीचे अधिकृत उमेदवार प्रमिला भगवान पाटील यांचा प्रचार अंतिम टप्प्यात सुरु आहे.

Updated On: Jan 11, 2026 | 06:44 PM

प्रभाग क्र. 5 ड चे महायुतीचे अधिकृत उमेदवार प्रमिला भगवान पाटील यांचा प्रचार अंतिम टप्प्यात कल्याण–डोंबिवली महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2026 ची रणधुमाळी सुरू झाली असून सर्वच राजकीय पक्षांनी प्रचाराचा जोर वाढवला आहे. रॅली, प्रचार सभा तसेच नागरिकांशी थेट भेटीगाठी घेत उमेदवार मतदारांपर्यंत पोहोचताना दिसत आहेत. अशातच प्रभाग क्र. 5 ड मधून शिवसेना–भाजप महायुतीचे अधिकृत उमेदवार प्रमिला पाटील निवडणुकीच्या मैदानात उतरल्या आहेत. एक महिला आणि सर्वसामान्य नागरिक म्हणून पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवार म्हणून त्यांची ओळख आहे.

Published On: Jan 11, 2026 | 06:44 PM

