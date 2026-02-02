Shashi Tharoor upset : काँग्रेस पक्षामध्ये सर्वकाही सुरु आहे का आलबेल? शशी थरुर यांचा दावा पास की फेल?

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

काँग्रेस पक्षाचे अंतर्गत वातावरण समजते ते शशी थरुर यांच्या वक्तव्यावर कधीच विश्वास ठेवणार नाहीत. गेल्या दशकाहून अधिक काळ पक्षात काय चालले आहे ते संपूर्ण देशाला स्पष्टपणे दिसत आहे.

Updated On: Feb 02, 2026 | 05:32 PM
Internal dispute between MP Shashi Tharoor and Congress senior Rahul Gandhi

खासदार शशी थरूर आणि कॉंग्रेस वरिष्ठ राहुल गांधींमध्ये अंतर्गत वाद सुरु आहे (फोटो - सोशल मीडिया)

Shashi Tharoor upset : काँग्रेस नेते शशी थरूर हे नेहमी तळ्यात मळ्यात अशा परिस्थितीमध्ये असल्याचे दिसून येते. ते कितीही दावा करत असले की ते आणि पक्ष नेतृत्व एकजूट आहे. तसेच सर्व काही व्यवस्थित चालले आहे, पण ज्यांना काँग्रेस पक्षाचे अंतर्गत वातावरण समजते ते शशी थरुर यांच्या वक्तव्यावर कधीच विश्वास ठेवणार नाहीत. गेल्या दशकाहून अधिक काळ पक्षात काय चालले आहे ते संपूर्ण देशाला स्पष्टपणे दिसत आहे.

गांधी कुटुंबाच्या वर्चस्वामुळे आणि कोणाच्याही सूचना ऐकण्यास असमर्थतेमुळे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आझाद, हिमंता बिस्वा शर्मा, आचार्य प्रमोद कृष्णन इत्यादींसह अनेक नेते काँग्रेस सोडून गेले आहेत. पक्षात सामूहिक नेतृत्वाला प्रोत्साहन दिले जात नाही, मग शशी थरूर असे कसे म्हणू शकतात की ते आणि पक्षाचे उच्चायुक्त आणि ते एकमतावर ठाम आहेत.

काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे आणि राहुल गांधी यांच्यासोबतच्या बैठकींमध्ये थरूर यांना काही महत्त्व देण्यात आले असेल आणि पक्षाच्या निर्णय प्रक्रियेत सहभागी होण्यास सांगितले गेले असेल. तथापि, प्रश्न असा उद्भवतो की पक्ष नेतृत्व आपला भूतकाळातील दृष्टिकोन बदलण्यास आणि समावेशक निर्णय प्रक्रिया स्वीकारण्यास तयार असेल का? काही दिवसांपूर्वीच, आणखी एक काँग्रेस नेते शकील अहमद यांनी पक्षाच्या वारंवार होणाऱ्या अपयशांसाठी राहुल गांधींच्या नेतृत्वाला जबाबदार धरले.

“इंडिया” या विरोधी आघाडीतील अनेक मित्रपक्षांनाही असे वाटते की शकील अहमद यांच्या आरोपांमध्ये तथ्य आहे. अखिलेश यादव आणि ममता बॅनर्जी त्यांच्या राज्यांमध्ये काँग्रेस किंवा राहुल गांधींना महत्त्व देत नाहीत. म्हणूनच भारत आघाडी पोकळ राहिली आहे. कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश आणि तेलंगणामध्ये काँग्रेसची सरकारे आहेत आणि काही राज्यांमध्ये सत्ताधारी आघाडीत भागीदार आहे, तरीही लोकसभेत पक्षाला १०० जागा ओलांडता आल्या नाहीत.

राहुल गांधी “मत चोरी” किंवा मोदी सरकारशी अदानी आणि अंबानी यांच्या संगनमताचा आरोप करून स्वतःचा राजकीय खेळ खेळत आहेत. थरूर यांनी राहुल गांधींवर पूर्ण विश्वास व्यक्त केला आहे का? पक्षात एकटे पडू नये किंवा दुर्लक्षित होऊ नये म्हणून त्यांनी हे राजनैतिक पाऊल उचलले आहे असे दिसते. थरूर हे केरळमध्ये पक्षाचा चेहरा आहेत.

जर काँग्रेसने त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले तर केरळमध्ये त्यांचे नुकसान होईल. थरूर यांनी काँग्रेसचे लोकशाही स्वरूप दाखवण्यासाठी राष्ट्रपती पदाचे उमेदवार मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या विरोधात निवडणूक लढवली, परंतु ही त्यांची बंडखोर भूमिका म्हणून पाहिली गेली. शशी थरूर यांनी पंतप्रधान मोदींच्या काही सकारात्मक उपक्रमांचे कौतुकही केले, जे काँग्रेसला आवडले नाहीत.

त्यावेळी असे वाटले की काँग्रेस नेतृत्व संयुक्त राष्ट्रांमध्ये अवर सचिव म्हणून काम करणाऱ्या आणि मनमोहन सिंग सरकारमध्ये परराष्ट्र मंत्रालय सांभाळणाऱ्या थरूर यांच्यावर कठोर कारवाई करू शकते. थरूर यांनी आपला संयम गमावला नाही, उलट त्यांनी स्वतःच्या पद्धतीने पक्षाप्रती असलेली निष्ठा व्यक्त केली.

लेख – चंद्रमोहन द्विवेदी 

 

याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे

 

 

Feb 02, 2026 | 05:32 PM

