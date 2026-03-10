Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

मुलांची स्मरणक्षमता कशी वाढवावी? पालकांसाठी उपयुक्त स्टडी टिप्स, पाल्य होईल आणखीन हुशार

परीक्षेच्या काळात अनेक मुलांना अभ्यास लक्षात ठेवण्यात अडचण येते, त्यामुळे पालकांचीही चिंता वाढते. मुलांना झोपण्यापूर्वी वाचलेला अभ्यास आठवण्याची आणि दीर्घ श्वसन करण्याची सवय लावल्यास स्मरणशक्ती सुधारते.

Updated On: Mar 10, 2026 | 07:00 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

परीक्षेचा काळ जवळ आला की अनेक पालक आणि विद्यार्थी तणावाखाली येतात. अनेकदा मुले वारंवार वाचूनही धडे लक्षात ठेवू शकत नाहीत. त्यामुळे पालकांची चिंता वाढते. अशा वेळी मुलांची स्मरणक्षमता वाढवण्यासाठी काही सोप्या आणि प्रभावी पद्धती उपयोगी ठरू शकतात. योग्य सवयी लावल्यास मुलांचा अभ्यास अधिक परिणामकारक होऊ शकतो.

परदेशात शिक्षण घ्यायचे आहे? जागतिक स्तरावर करिअरच्या अनेक संधी उपलब्ध

सर्वप्रथम मुलांना झोपण्यापूर्वी काही मिनिटे शांतपणे पडून दिवसभरात वाचलेल्या गोष्टी आठवण्याची सवय लावावी. दीर्घ श्वसन करत अभ्यासातील मुद्दे मनात पुन्हा आठवण्याचा प्रयत्न केल्यास माहिती दीर्घकाळ लक्षात राहते. ही सवय मुलांच्या एकाग्रतेसाठीही फायदेशीर ठरते. अनेक मुले एखादे उत्तर वारंवार वाचत बसतात, परंतु ते खरेच लक्षात राहत नाही. अशा वेळी मुलांना ते उत्तर शांतपणे एकदाच वाचायला सांगावे आणि नंतर न पाहता ते लिहिण्याचा सराव करायला सांगावा. यामुळे त्यांच्या आठवणशक्तीचा आणि समजून घेण्याच्या क्षमतेचा विकास होतो. घोकंपट्टी करणे ही अनेक मुलांची सवय असते. मात्र ही सवय दीर्घकाळ उपयोगी पडत नाही. त्यामुळे मुलांना धडा समजून घेऊन तो आपल्या शब्दांत सांगण्यास किंवा लिहिण्यास प्रोत्साहन द्यावे. यामुळे त्यांना विषय नीट समजतो आणि तो अधिक काळ लक्षात राहतो.

भाषेच्या विषयांचा अभ्यास करताना संपूर्ण धडा गोष्टीच्या स्वरूपात समजावून सांगितल्यास मुलांना तो सहज लक्षात राहतो. कथा स्वरूपात शिकलेली माहिती मेंदूत जास्त काळ टिकते. त्यामुळे परीक्षेत एखादा वेगळा किंवा अवांतर प्रश्न आला तरी मुलांना त्याचे उत्तर देता येते. मुलांना जबरदस्तीने अभ्यासाला बसवले तर त्यांची अभ्यासात रुची निर्माण होत नाही. त्याऐवजी अभ्यासाबद्दल आवड निर्माण होईल असे वातावरण तयार करणे आवश्यक आहे. पालकांनी मुलांशी हसत-खेळत अभ्यासाविषयी चर्चा करावी. शाळेत काय शिकवले गेले, कोणते धडे झाले याबद्दल दररोज बोलल्यास मुलांना अभ्यासाशी जुळवून घेणे सोपे जाते.

‘गुढीपाडवा, प्रवेश वाढवा’ अभियान! जिल्हा परिषद शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांचे प्रवेश वाढवण्यासाठी विशेष उपक्रम 

अभ्यास करताना धड्यातील महत्त्वाचे मुद्दे हायलाईट करण्याची सवयही मुलांना लावावी. त्यामुळे पुनरावृत्ती करताना ते मुद्दे लगेच लक्षात येतात आणि अभ्यास अधिक सोपा होतो. तसेच एखादे नाव किंवा शब्द लक्षात राहत नसेल तर त्याला एखाद्या यमक असलेल्या शब्दाशी किंवा एखाद्या आठवणीशी जोडण्याची पद्धत वापरता येते. या सोप्या उपायांचा अवलंब केल्यास मुलांची स्मरणशक्ती सुधारू शकते आणि परीक्षेच्या काळातील तणावही कमी होऊ शकतो. योग्य सवयी, सातत्यपूर्ण अभ्यास आणि पालकांचा सकारात्मक पाठिंबा यामुळे मुलांचा आत्मविश्वास वाढतो आणि ते अभ्यासात अधिक यशस्वी होऊ शकतात.

Web Title: Study tips every person should know about it

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 10, 2026 | 07:00 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

नोकरी सांभाळून केला अभ्यास अन् सृष्टी झाली IAS! आईचा संघर्ष पाहून मिळाली प्रेरणा
1

नोकरी सांभाळून केला अभ्यास अन् सृष्टी झाली IAS! आईचा संघर्ष पाहून मिळाली प्रेरणा

दुसऱ्याचे यश तुमच्या बरबादीचे कारण? Hero बनण्यासाठी वाचाल आणि तेच तुमच्यासाठी Villain ठरेल
2

दुसऱ्याचे यश तुमच्या बरबादीचे कारण? Hero बनण्यासाठी वाचाल आणि तेच तुमच्यासाठी Villain ठरेल

AI पासून घाबरण्याची गरज नाही! ‘या’ क्षेत्रात करताय काम तर आहात तुम्ही सेफ
3

AI पासून घाबरण्याची गरज नाही! ‘या’ क्षेत्रात करताय काम तर आहात तुम्ही सेफ

Social Media Manager म्हणून करिअर घडवायचंय? पैशाचा पडेल पाऊस, ‘ही’ Process करा फॉलो
4

Social Media Manager म्हणून करिअर घडवायचंय? पैशाचा पडेल पाऊस, ‘ही’ Process करा फॉलो

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
मुलांची स्मरणक्षमता कशी वाढवावी? पालकांसाठी उपयुक्त स्टडी टिप्स, पाल्य होईल आणखीन हुशार

मुलांची स्मरणक्षमता कशी वाढवावी? पालकांसाठी उपयुक्त स्टडी टिप्स, पाल्य होईल आणखीन हुशार

Mar 10, 2026 | 07:00 PM
डॉक्टर अन् हॉस्पिटल देवदूत नव्हे तर…? 18 वर्षांच्या तरुणाला गमवावा लागला जीव, गंभीर प्रकार काय?

डॉक्टर अन् हॉस्पिटल देवदूत नव्हे तर…? 18 वर्षांच्या तरुणाला गमवावा लागला जीव, गंभीर प्रकार काय?

Mar 10, 2026 | 06:55 PM
Sangali News : शिक्षण घ्यावं तरी कसं ? 42 शिक्षक पदं रिक्त; दोन-तीन तुकड्यांमुळे विद्यार्थ्यांचे हाल

Sangali News : शिक्षण घ्यावं तरी कसं ? 42 शिक्षक पदं रिक्त; दोन-तीन तुकड्यांमुळे विद्यार्थ्यांचे हाल

Mar 10, 2026 | 06:54 PM
Shani Asta 2026 : 13 मार्चपासून शनीची चाल बदलणार; ‘या’ 3 राशींच्या अडचणी वाढणार…

Shani Asta 2026 : 13 मार्चपासून शनीची चाल बदलणार; ‘या’ 3 राशींच्या अडचणी वाढणार…

Mar 10, 2026 | 06:33 PM
Modi Cabinet Decision: मोदी सरकारने तिजोरी उघडली! ८.८ लाख कोटींच्या ६ मोठ्या प्रकल्पांना मंजुरी; असा असेल मेगा प्लॅन

Modi Cabinet Decision: मोदी सरकारने तिजोरी उघडली! ८.८ लाख कोटींच्या ६ मोठ्या प्रकल्पांना मंजुरी; असा असेल मेगा प्लॅन

Mar 10, 2026 | 06:29 PM
Arun Tupe Death: मराठमोळ्या रिलस्टारचं निधन, घरात आढळला मृतदेह; मृत्यूचं कारण अद्याप असप्ष्ट

Arun Tupe Death: मराठमोळ्या रिलस्टारचं निधन, घरात आढळला मृतदेह; मृत्यूचं कारण अद्याप असप्ष्ट

Mar 10, 2026 | 06:29 PM
Kolhapur News : हॉटेल व्यावसायिकांचा पर्यावरणाशी ‘खेळ’ सुरू ;शहरातील हॉटेल्समुळे होतंय जलप्रदुषण!

Kolhapur News : हॉटेल व्यावसायिकांचा पर्यावरणाशी ‘खेळ’ सुरू ;शहरातील हॉटेल्समुळे होतंय जलप्रदुषण!

Mar 10, 2026 | 06:22 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
NAVI MUMBAI : नवी मुंबईत घरगुती गॅससाठी ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा

NAVI MUMBAI : नवी मुंबईत घरगुती गॅससाठी ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा

Mar 10, 2026 | 03:14 PM
Mumbai : सायली सुर्वे धर्मांतर प्रकरण, दोन्ही बाजूंचे म्हणणे काय?

Mumbai : सायली सुर्वे धर्मांतर प्रकरण, दोन्ही बाजूंचे म्हणणे काय?

Mar 10, 2026 | 03:11 PM
Jalna: लक्ष्मण हाकेंच्या बारामती आंदोलनाला नवनाथ वाघमारेंचा पाठिंबा

Jalna: लक्ष्मण हाकेंच्या बारामती आंदोलनाला नवनाथ वाघमारेंचा पाठिंबा

Mar 09, 2026 | 07:50 PM
Vasai Virar : वसई विरार महापालिकेच्या अर्थसंकल्पातून पर्यटन विकासाला चालना

Vasai Virar : वसई विरार महापालिकेच्या अर्थसंकल्पातून पर्यटन विकासाला चालना

Mar 09, 2026 | 07:42 PM
Latur News : अधिकारी फोन उचलत नाहीत! लातूरमध्ये सोयी-सुविधांसाठी ग्रामस्थांचा संताप

Latur News : अधिकारी फोन उचलत नाहीत! लातूरमध्ये सोयी-सुविधांसाठी ग्रामस्थांचा संताप

Mar 09, 2026 | 07:35 PM
Kalyan : कचऱ्याच्या वादातून सफाई कर्मचाऱ्याची हत्या  

Kalyan : कचऱ्याच्या वादातून सफाई कर्मचाऱ्याची हत्या  

Mar 09, 2026 | 07:20 PM
Sangli RPI : शहरात मटक्याच्या दुकानांमध्ये वाढ ; आरपीआयचे प्रशासनाविरोधात निदर्शनं

Sangli RPI : शहरात मटक्याच्या दुकानांमध्ये वाढ ; आरपीआयचे प्रशासनाविरोधात निदर्शनं

Mar 09, 2026 | 07:00 PM