Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • Raigad »
  • Jnpa Forms Special Task Force To Handle Export Disruptions Linked To Middle East Situation Raigad News Marathi

Raigad News: निर्यात माल अडकू नये म्हणून JNPA ची विशेष टीम; बंदरातील स्थितीत सुधारणा, कंटेनरची संख्या 5000 वरून 3200

व्यापाऱ्यांशी आणि निर्यातदारांशी सातत्याने संवाद साधण्यासाठी जेएनपीएचे मुख्य महाव्यवस्थापक (वाहतूक) गिरीश थोमस यांची प्रमुख संपर्क अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

Updated On: Mar 10, 2026 | 03:36 PM
Raigad News: निर्यात माल अडकू नये म्हणून JNPA ची विशेष टीम; बंदरातील स्थितीत सुधारणा, कंटेनरची संख्या 5000 वरून 3200

Raigad News: निर्यात माल अडकू नये म्हणून JNPA ची विशेष टीम; बंदरातील स्थितीत सुधारणा, कंटेनरची संख्या 5000 वरून 3200

Follow Us:
Follow Us:
  • व्यापार सुरळीत ठेवण्यासाठी JNPAचे मोठे पाऊल; काही शुल्क आणि दंडही तात्पुरते माफ
  • कृषी निर्यातीला दिलासा! केळी-द्राक्षांच्या कंटेनरला JNPAकडून प्राधान्य
  • बंदरातील अडचणी कमी करण्यासाठी JNPAची रणनीती; निर्यातदारांना मिळाला दिलासा
उरण: मध्यपूर्वेतील बदललेल्या राजकीय परिस्थितीचा परिणाम भारताच्या आयात-निर्यात व्यापारावर होऊ नये यासाठी जेएनपीएने भागधारकांसोबत समन्वय साधत उपाययोजना सुरू केल्या. त्यामुळे बंदरातील अडकलेल्या कंटेनरची संख्या कमी होण्यास सुरुवात झाली असून १ मार्चला ५,००० टीईयू असलेली संख्या ८ मार्चपर्यंत ३,२०० टीईयूवर आली.

Fort Trails, Unveiling the Hidden History: पोर्तुगीजांच्या वास्तुकलेने नटलेला, मराठ्यांच्या इतिहासाने रंगलेला ‘अशेरी किल्ला’

मध्यपूर्वेतील परिस्थितीमुळे जहाजांच्या वेळापत्रकात बदल झाल्याने निर्यात मालाच्या वाहतुकीवर परिणाम झाला होता. या पार्श्वभूमीवर व्यापारातील अडचणी दूर करण्यासाठी जेएनपीए प्रशासनाने विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेले विशेष समन्वय पथक स्थापन केले आहे. या पथकात परकीय व्यापार महासंचालनालय, सीमाशुल्क विभाग तसेच जेएनपीएचे वरिष्ठ अधिकारी सहभागी आहेत. व्यापाऱ्यांशी आणि निर्यातदारांशी सातत्याने संवाद साधण्यासाठी जेएनपीएचे मुख्य महाव्यवस्थापक (वाहतूक) गिरीश थोमस यांची प्रमुख संपर्क अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.  (फोटो सौजन्य – AI Created)

लॉजिस्टिकमध्ये सुधारणा

रीफर ट्रान्सपोर्टर्स असोसिएशनसोबत झालेल्या सविस्तर चर्चेनंतर रेफर तसेच इतर कंटेनर वाहतुकीसाठी पुरेसे ट्रेलर्स उपलब्ध राहतील याची खात्री जेएनपीएतर्फे करण्यात आली आहे. त्यामुळे बंदरातून कंटेनर बाहेर पडण्याची प्रक्रिया कोणत्याही अडथळ्याविना सुरू आहे. विशेषतः केळी, द्राक्षे यांसारख्या लवकर नाश पावणाऱ्या कृषी मालाच्या कंटेनरची वेळेत व सुरक्षित हाताळणी करण्यावर भर दिला जात आहे.

समन्वित प्रयत्नांना यश

या समन्वित प्रयत्नांमुळे बंदरातील परिस्थितीत सातत्याने सुधारणा होत आहे. अडकलेल्या नाशवंत कंटेनरची संख्या सुमारे २,००० वरून जवळपास १,००० पर्यंत कमी झाली आहे.

बदलत्या परिस्थितीवर जेएनपीए बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. आयातीर निर्यात क्षेत्राला पाठबळ देण्यासाठी शिपिंग मंत्रालय, सीमाशुल्क विभाग, टर्मिनल ऑपरेटर्स आणि व्यापारी संघटनांसोबत सातत्याने समन्वय साधला जात आहे. – गोविंद दयाल, अध्यक्ष, जेएनपीए

BMC मध्ये पारदर्शकतेचे नवे पर्व! मुंबईसाठी भाजपचा १०० दिवसांचा ‘२० सूत्रीय’ कार्यक्रम; मुख्यमंत्र्यांचे भ्रष्टाचारमुक्तीचे आदेश

निर्यातदारांना दिलासा देण्यासाठी विविध उपाय

  • व्यापार सुरळीत ठेवण्यासाठी जेएनपीएकडून काही महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
  • मध्यपूर्वेकडे जाणाऱ्या मालासाठी तात्पुरत्या ट्रान्सशिपमेंट साठवणुकीची सोय
  • अतिरिक्त साठवणूक क्षेत्र उपलब्ध करून देणे
  • नाशवंत व परत येणाऱ्या निर्यात मालाला प्राधान्याने हाताळणी
  • निर्यात कंटेनरच्या ‘बैंक टू टर्मिनल’ (बीटीटी) हालचालींना गती

काही शुल्क व दंडही तात्पुरते माफ

सीमाशुल्क विभागानेही निर्यात मालाच्या हालचाली सुलभ करण्यासाठी काही महत्त्वाच्या सवलती जाहीर केल्या आहेत. एक्सपोर्ट जनरल मॅनिफेस्ट (EGM) दाखल झालेल्या कंटेनरना बीटीटी मार्गे हालचालीची परवानगी देण्यात येत आहे. कंटेनरवरील सील सुरक्षित असल्यास प्राथमिक तपासणीतून ही प्रक्रिया जलद केली जात आहे. तसेच या प्रक्रियेसाठी लागणारी काही शुल्के व दंडही तात्पुरते माफ करण्यात आले आहेत.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: Jnpa forms special task force to handle export disruptions linked to middle east situation raigad news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 10, 2026 | 03:36 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

रहस्य, थरार आणि भव्य कथा; ‘घबाडकुंड’ चित्रपटातून मराठीत ‘युनिव्हर्स’ची सुरुवात
1

रहस्य, थरार आणि भव्य कथा; ‘घबाडकुंड’ चित्रपटातून मराठीत ‘युनिव्हर्स’ची सुरुवात

Ahilyanagar News: आदिवासींच्या डोक्यावरील हंडा उतरेना! पाण्यासाठी वणवण; प्रश्नासन तरी सुद्धा गप्प
2

Ahilyanagar News: आदिवासींच्या डोक्यावरील हंडा उतरेना! पाण्यासाठी वणवण; प्रश्नासन तरी सुद्धा गप्प

मातृभाषेतील शिक्षणाचे महत्त्व अधोरेखित करणाऱ्या ५ प्रभावी मराठी कथा; संस्कृती, ओळख आणि आपलेपण जपणाऱ्या गोष्टी
3

मातृभाषेतील शिक्षणाचे महत्त्व अधोरेखित करणाऱ्या ५ प्रभावी मराठी कथा; संस्कृती, ओळख आणि आपलेपण जपणाऱ्या गोष्टी

हिरो बनण्याचं स्वप्न पाहणाऱ्या तरुणांची भन्नाट गोष्ट; ‘पिक्चर बॉईज’चा जबरदस्त पोस्टर रिलीज
4

हिरो बनण्याचं स्वप्न पाहणाऱ्या तरुणांची भन्नाट गोष्ट; ‘पिक्चर बॉईज’चा जबरदस्त पोस्टर रिलीज

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Abbott India Health: हृदयविकाराच्या उपचारात नवी क्रांती! अ‍ॅबॉटने भारतात लाँच केला प्रगत स्टेंट ‘झायन्स स्कायपॉइंट’

Abbott India Health: हृदयविकाराच्या उपचारात नवी क्रांती! अ‍ॅबॉटने भारतात लाँच केला प्रगत स्टेंट ‘झायन्स स्कायपॉइंट’

Mar 10, 2026 | 04:03 PM
‘विजय नेहमीच माझ्यासाठी खूप खास राहील…’ त्रिशा कृष्णनचे जुने विधान व्हायरल, अफेअरच्या अफवांना पुन्हा उधाण

‘विजय नेहमीच माझ्यासाठी खूप खास राहील…’ त्रिशा कृष्णनचे जुने विधान व्हायरल, अफेअरच्या अफवांना पुन्हा उधाण

Mar 10, 2026 | 04:01 PM
West Bengal Politics: ममता बॅनर्जींना दिलासा की धक्का? बंगालमध्ये ५७ लाख मतदार अर्जांचे भवितव्य आता न्यायाधिकरणाच्या हाती

West Bengal Politics: ममता बॅनर्जींना दिलासा की धक्का? बंगालमध्ये ५७ लाख मतदार अर्जांचे भवितव्य आता न्यायाधिकरणाच्या हाती

Mar 10, 2026 | 03:59 PM
Bike Mileage Tips: तुमच्या सुस्त बाईकचा मायलेज कसा होईल एकदम जबरदस्त? ‘या’ टिप्स करा फॉलो

Bike Mileage Tips: तुमच्या सुस्त बाईकचा मायलेज कसा होईल एकदम जबरदस्त? ‘या’ टिप्स करा फॉलो

Mar 10, 2026 | 03:58 PM
Sheetla Ashtami 2026 : उद्या आहे शीतला अष्टमी, चुकूनही करू नका ‘या’ चुका!

Sheetla Ashtami 2026 : उद्या आहे शीतला अष्टमी, चुकूनही करू नका ‘या’ चुका!

Mar 10, 2026 | 03:58 PM
नोकरी सांभाळून केला अभ्यास अन् सृष्टी झाली IAS! आईचा संघर्ष पाहून मिळाली प्रेरणा

नोकरी सांभाळून केला अभ्यास अन् सृष्टी झाली IAS! आईचा संघर्ष पाहून मिळाली प्रेरणा

Mar 10, 2026 | 03:49 PM
US Iran War : ‘युद्ध कधी संपवायचे आम्ही ठरवू…’ ; इराणच्या रिव्होल्यूशनरी गार्ड्सचा अमेरिकेला थेट इशारा

US Iran War : ‘युद्ध कधी संपवायचे आम्ही ठरवू…’ ; इराणच्या रिव्होल्यूशनरी गार्ड्सचा अमेरिकेला थेट इशारा

Mar 10, 2026 | 03:45 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
NAVI MUMBAI : नवी मुंबईत घरगुती गॅससाठी ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा

NAVI MUMBAI : नवी मुंबईत घरगुती गॅससाठी ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा

Mar 10, 2026 | 03:14 PM
Mumbai : सायली सुर्वे धर्मांतर प्रकरण, दोन्ही बाजूंचे म्हणणे काय?

Mumbai : सायली सुर्वे धर्मांतर प्रकरण, दोन्ही बाजूंचे म्हणणे काय?

Mar 10, 2026 | 03:11 PM
Jalna: लक्ष्मण हाकेंच्या बारामती आंदोलनाला नवनाथ वाघमारेंचा पाठिंबा

Jalna: लक्ष्मण हाकेंच्या बारामती आंदोलनाला नवनाथ वाघमारेंचा पाठिंबा

Mar 09, 2026 | 07:50 PM
Vasai Virar : वसई विरार महापालिकेच्या अर्थसंकल्पातून पर्यटन विकासाला चालना

Vasai Virar : वसई विरार महापालिकेच्या अर्थसंकल्पातून पर्यटन विकासाला चालना

Mar 09, 2026 | 07:42 PM
Latur News : अधिकारी फोन उचलत नाहीत! लातूरमध्ये सोयी-सुविधांसाठी ग्रामस्थांचा संताप

Latur News : अधिकारी फोन उचलत नाहीत! लातूरमध्ये सोयी-सुविधांसाठी ग्रामस्थांचा संताप

Mar 09, 2026 | 07:35 PM
Kalyan : कचऱ्याच्या वादातून सफाई कर्मचाऱ्याची हत्या  

Kalyan : कचऱ्याच्या वादातून सफाई कर्मचाऱ्याची हत्या  

Mar 09, 2026 | 07:20 PM
Sangli RPI : शहरात मटक्याच्या दुकानांमध्ये वाढ ; आरपीआयचे प्रशासनाविरोधात निदर्शनं

Sangli RPI : शहरात मटक्याच्या दुकानांमध्ये वाढ ; आरपीआयचे प्रशासनाविरोधात निदर्शनं

Mar 09, 2026 | 07:00 PM