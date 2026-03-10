'डॉक्टर अन् हॉस्पिटल देवदूत नव्हे तर...'; 18 वर्षांच्या तरुणाला गमवावा लागला जीव, गंभीर प्रकार काय?

पिंपरीत डॉक्टर, हॉस्पिटलच्या हलगर्जीपणामुळे तरुणाचा मृत्यू
नातेवाइकांचा हलगर्जीपणाचा आरोप
जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी नियुक्त केली चौकशी समिती
पिंपरी: खासगी रुग्णालयातील उपचारांचा खर्च पेलवत नसल्याने सरकारी रुग्णालयाचा आधार घेणाऱ्या एका १८ वर्षीय तरुणाला प्रशासकीय अनास्थेमुळे जीव गमवावा लागल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. संकेत रणजित सूर्यवंशी (वय १८, रा. नवी सांगवी, मूळ रा. लातूर) असे मृत तरुणाचे नाव आहे. डॉक्टरांच्या आणि कर्मचाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळेच मुलाचा मृत्यू झाल्याचा गंभीर आरोप त्याच्या आईने केला असून, याप्रकरणी जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी चौकशी समिती नियुक्त केली आहे.
नेमकी घटना काय?
मिळालेल्या माहितीनुसार, संकेतला प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे नवी सांगवी येथील एका खासगी रुग्णालयात नेण्यात आले होते. तेथे डॉक्टरांनी तातडीने ‘आयसीयू’ बेडची गरज असल्याचे सांगितले. मात्र, खासगी रुग्णालयातील खर्च आवाक्याबाहेर असल्याने नातेवाइकांनी शुक्रवारी (दि. ६) रात्री साडेअकराच्या सुमारास त्याला औंध जिल्हा रुग्णालयात दाखल केले. सुरुवातीला त्याला सर्वसाधारण वॉर्डात आणि त्यानंतर अतिदक्षता विभागात हलवण्यात आले. मात्र, शनिवारी सकाळी त्याचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला.
कर्मचाऱ्यांकडून मदतीस नकार
रुग्णालयात दाखल करताना मदत करण्याऐवजी कर्मचाऱ्यांनी उद्धट वर्तन केल्याचा आरोप कुटुंबाने केला आहे. संकेतला स्ट्रेचरवरून नेण्यासाठी वॉर्डबॉयला विनंती केली असता, “हे आमचे काम नाही,” असे म्हणत त्याने मदत नाकारल्याचे संकेतच्या आई रागिणी सूर्यवंशी यांनी सांगितले. मुलाच्या निधनानंतर धक्का बसल्याने रागिणी यांचा रक्तदाब वाढला होता, मात्र त्यांनाही वेळेवर उपचार देण्याची तसदी रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांनी घेतली नाही, असा संताप नातेवाइकांनी व्यक्त केला आहे.
दोन दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश
या घटनेचे गांभीर्य ओळखून जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. नागनाथ येमपल्ले यांनी तातडीने चौकशी समिती नेमली आहे. दोषी आढळणाऱ्या डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी नातेवाइकांनी केली आहे.
या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीला येत्या दोन दिवसांत आपला अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर पुढील कारवाई केली जाईल.
— डॉ. नागनाथ येमपल्ले, जिल्हा शल्यचिकित्सक.
कुटुंबावर कोसळला दुखाचा डोंगर
मृत संकेतची मोठी बहीण परिचारिकेचे (नर्सिंग) प्रशिक्षण घेत आहे, तर वडील चालक म्हणून काम करतात. लातूरहून पोटापाण्यासाठी पुण्यात आलेल्या या कुटुंबातील तरुण मुलाचा अशा प्रकारे अंत झाल्याने परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे.