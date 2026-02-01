Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Business »
  • Defence Budget 2026 A Record Allocation Of 785 Lakh Crore For The Defence Sector 219 Lakh Crore For Weaponry

Defence budget 2026: संरक्षण क्षेत्रासाठी ७.८५ लाख कोटींची विक्रमी तरतूद; शस्त्रसामग्रीसाठी २.१९ लाख कोटी

संरक्षण प्रकल्पांना बळकटी: २०२६ च्या अर्थसंकल्पात संरक्षण मंत्रालयासाठी करण्यात आलेल्या भरीव वाढीमुळे लष्कर, नौदल आणि हवाई दलाच्या चालू आणि आगामी प्रकल्पांना मोठी गती मिळेल.

Updated On: Feb 01, 2026 | 05:40 PM
Defence budget 2026, Union Budget 2026, Union Budget 2026 Live updates,

Defence budget 2026: संरक्षण क्षेत्रासाठी ७.८५ लाख कोटींची विक्रमी तरतूद; शस्त्रसामग्रीसाठी २.१९ लाख कोटी

Follow Us:
Follow Us:
  • निर्मला सीतारमण यांनी संसदेत २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला
  • निर्मला सीतारमण यांनी संरक्षण क्षेत्रासाठी ७.८५ लाख कोटी रुपयांचे बजेट जाहीर केले
  • २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात ६.८१ लाख कोटी रुपयांच्या एकूण तरतुदींपैकी १.८० लाख कोटी रुपये केवळ भांडवली खर्चासाठी
Defence budget 2026: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी संसदेत २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात संरक्षण मंत्रालयाच्या अर्थसंकल्पात विक्रमी १५ टक्के वाढ समाविष्ट आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात पाकिस्तानविरुद्धच्या ऑपरेशन सिंदूरच्या परिणामाचे पडसाद उमटल्याचे पाहायला मिळत आहे. केंद्र सरकारच्या यंदाच्या भांडवली अर्थसंकल्पातही विक्रमी २२ टक्के वाढ झाली आहे.

केंद्रीय अर्थसंकल्पात निर्मला सीतारमण यांनी संरक्षण क्षेत्रासाठी ७.८५ लाख कोटी रुपयांचे बजेट जाहीर केले. त्यापैकी २.१९ लाख कोटी रुपयांचे भांडवली बजेट आहे, यंदा यात २२ टक्क्यांची वाढ करण्यात आली आहे. ऑपरेशन सिंदूरनंतर सशस्त्र दलांच्या तिन्ही शाखांसाठी (सेना, हवाई दल आणि नौदल) शस्त्रे आणि आधुनिकीकरणासाठी हे बजेट आहे.

Budget 2026: अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या घोषणेनंतर EV इंडस्ट्रीवर कोणता परिणाम होईल? जाणून घ्या

गेल्या वर्षी संरक्षण अर्थसंकल्प किती होता?

गेल्या दशकात संरक्षण अर्थसंकल्पात साधारणपणे ९-१०% वाढ होत असताना, यावर्षी झालेली १५% वाढ ही विक्रमी मानली जात आहे. २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात ६.८१ लाख कोटी रुपयांच्या एकूण तरतुदींपैकी १.८० लाख कोटी रुपये केवळ भांडवली खर्चासाठी (नवीन शस्त्रे आणि उपकरणांची खरेदी) राखून ठेवले होते. ही १५% ची मोठी वाढ सरकारची सीमा सुरक्षा आणि भविष्यातील आव्हानांना तोंड देण्यासाठी असलेली लष्करी सज्जता दर्शवते. २०२६ चा अर्थसंकल्प केवळ सध्याच्या धोक्यांवर लक्ष केंद्रित करत नाही, तर देशाच्या लष्करी क्षमतांना आगामी अनेक वर्षांसाठी बळकट करण्याच्या दिशेने उचललेले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.

Union Budget 2026 : यंदाचा अर्थसंकल्पातून आशा की निराशा? काय आहेत उद्योजकांच्या प्रतिक्रिया?

सशस्त्र दलांचे सक्षमीकरण

संरक्षण प्रकल्पांना बळकटी: २०२६ च्या अर्थसंकल्पात संरक्षण मंत्रालयासाठी करण्यात आलेल्या भरीव वाढीमुळे लष्कर, नौदल आणि हवाई दलाच्या चालू आणि आगामी प्रकल्पांना मोठी गती मिळेल.

आधुनिकीकरण आणि तंत्रज्ञान: तिन्ही सशस्त्र दलांना अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे, नवीन तंत्रज्ञान आणि प्रगत सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यावर सरकारचा मुख्य भर आहे.

राफेल-एम लढाऊ विमानांची खरेदी: भारतीय हवाई दलातील ३६ राफेल विमानांनंतर, आता नौदलासाठी २६ हून अधिक ‘राफेल-एम’ विमानांच्या खरेदीची योजना आहे. यामुळे भारताची सागरी सीमा सुरक्षा आणि नौदलाची हवाई ताकद लक्षणीयरीत्या वाढेल.

पाणबुडी ताफ्याचा विस्तार: ‘प्रोजेक्ट ७५१’ (Project 75I) अंतर्गत सहा नवीन स्टेल्थ पाणबुड्या बांधल्या जाणार आहेत. यामध्ये प्रगत एआयपी (AIP) तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल, ज्यामुळे पाणबुड्या दीर्घकाळ पाण्याखाली राहू शकतील

 

 

Web Title: Defence budget 2026 a record allocation of 785 lakh crore for the defence sector 219 lakh crore for weaponry

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 01, 2026 | 05:40 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Union Budget 2026: सामान्य माणसाची स्वप्नं भंगली! २०२६ च्या अर्थसंकल्पामुळे सर्वसामान्यांना धक्का; ‘या’ ५ गोष्टींची होती अपेक्षा 
1

Union Budget 2026: सामान्य माणसाची स्वप्नं भंगली! २०२६ च्या अर्थसंकल्पामुळे सर्वसामान्यांना धक्का; ‘या’ ५ गोष्टींची होती अपेक्षा 

Budget Explained: कुठून येतो पैसा आणि कुठे होतो खर्च? कसे असते सरकारी तिजोरीचे गणित; वाचा सविस्तर…
2

Budget Explained: कुठून येतो पैसा आणि कुठे होतो खर्च? कसे असते सरकारी तिजोरीचे गणित; वाचा सविस्तर…

Kolhapur News: केंद्र सरकारचे बजेट म्हणजे शेतकऱ्यांच्या ताटात रिकामी थाळी; राजू शेट्टींची टिका
3

Kolhapur News: केंद्र सरकारचे बजेट म्हणजे शेतकऱ्यांच्या ताटात रिकामी थाळी; राजू शेट्टींची टिका

Union Budget 2026: ‘मुघल-ए-आझम’पासून ते ‘बाहुबली’ अर्थसंकल्पावर मीम्सचा पाऊस; बजेटवर नेटिझन्सची मजेशीर क्रिएटिव्ही
4

Union Budget 2026: ‘मुघल-ए-आझम’पासून ते ‘बाहुबली’ अर्थसंकल्पावर मीम्सचा पाऊस; बजेटवर नेटिझन्सची मजेशीर क्रिएटिव्ही

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Defence budget 2026: संरक्षण क्षेत्रासाठी ७.८५ लाख कोटींची विक्रमी तरतूद; शस्त्रसामग्रीसाठी २.१९ लाख कोटी

Defence budget 2026: संरक्षण क्षेत्रासाठी ७.८५ लाख कोटींची विक्रमी तरतूद; शस्त्रसामग्रीसाठी २.१९ लाख कोटी

Feb 01, 2026 | 05:40 PM
ZP Election 2026 : अजित दादांच्या निधनाच्या छायेतच जिल्हा परिषद–पंचायत समिती निवडणूक प्रचाराला सुरुवात

ZP Election 2026 : अजित दादांच्या निधनाच्या छायेतच जिल्हा परिषद–पंचायत समिती निवडणूक प्रचाराला सुरुवात

Feb 01, 2026 | 05:35 PM
IND vs NZ 5Th 20I : अर्शदीप सिंगच्या 5 विकेट्सवर पडले विरजण; T20I इतिहासात नोंदवला लाजिरवाणा विक्रम 

IND vs NZ 5Th 20I : अर्शदीप सिंगच्या 5 विकेट्सवर पडले विरजण; T20I इतिहासात नोंदवला लाजिरवाणा विक्रम 

Feb 01, 2026 | 05:33 PM
“जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था निर्माण…”; Union Budget 2026 वर मंत्री मंगलप्रभात लोढांची प्रतिक्रिया

“जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था निर्माण…”; Union Budget 2026 वर मंत्री मंगलप्रभात लोढांची प्रतिक्रिया

Feb 01, 2026 | 05:29 PM
Feat वसूली ताई…! Budget 2026 जाहीर होताच नेटकऱ्यांनी अर्थमंत्र्यांना घेरलं, मजेदार MEMES VIRAL

Feat वसूली ताई…! Budget 2026 जाहीर होताच नेटकऱ्यांनी अर्थमंत्र्यांना घेरलं, मजेदार MEMES VIRAL

Feb 01, 2026 | 05:29 PM
Supreme Court on UGC: UGC वादाचा उडाला भडका! सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगितीने प्रशासकीय गोंधळ दूर

Supreme Court on UGC: UGC वादाचा उडाला भडका! सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगितीने प्रशासकीय गोंधळ दूर

Feb 01, 2026 | 05:29 PM
अपघातात निधन झालेल्या पिंकी माळीच्या कुटुंबासाठी सरसावले रोहित पवार; कुटुंबांचं केलं सांत्वन

अपघातात निधन झालेल्या पिंकी माळीच्या कुटुंबासाठी सरसावले रोहित पवार; कुटुंबांचं केलं सांत्वन

Feb 01, 2026 | 05:26 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Virar : नालासोपारात नशेचा अड्डा उघड, प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह

Virar : नालासोपारात नशेचा अड्डा उघड, प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह

Feb 01, 2026 | 05:03 PM
Sangli : सांगलीतील ग्रामीण भागातील मुलीची वर्ल्डकपकडे भरारी, शूटिंग बॉल खेळणार

Sangli : सांगलीतील ग्रामीण भागातील मुलीची वर्ल्डकपकडे भरारी, शूटिंग बॉल खेळणार

Feb 01, 2026 | 04:55 PM
Kolhapur Politics : कोल्हापूरात दरवर्षाला महापौर बदलणार..?

Kolhapur Politics : कोल्हापूरात दरवर्षाला महापौर बदलणार..?

Feb 01, 2026 | 04:49 PM
Ratnagiri : अर्जावर आक्षेप म्हणजे विजयाचा संकेत? असगोली गटात जेतापकरांचा दावा

Ratnagiri : अर्जावर आक्षेप म्हणजे विजयाचा संकेत? असगोली गटात जेतापकरांचा दावा

Feb 01, 2026 | 03:52 PM
Virar : नालासोपारात नशेचा अड्डा उघड, प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह

Virar : नालासोपारात नशेचा अड्डा उघड, प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह

Feb 01, 2026 | 03:49 PM
Chiplun : “मतदार कोसुंब मतदारसंघातील घराणेशाही मोडीत काढतील” -प्रमोद अधटराव

Chiplun : “मतदार कोसुंब मतदारसंघातील घराणेशाही मोडीत काढतील” -प्रमोद अधटराव

Jan 31, 2026 | 08:14 PM
Mumbai News : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Mumbai News : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Jan 31, 2026 | 07:58 PM