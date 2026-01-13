Mira Bhayandar : भाजपाचे जोरदार शक्तिप्रदर्शन‘भाजपाचाच महापौर होणार’ हसमुख गहलोत यांचा ठाम दावा

येत्या महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रभाग क्रमांक 12 मध्ये भाजपाच्या वतीने माजी महापौर तथा उमेदवार हसमुख गहलोत यांच्या नेतृत्वाखाली भव्य दिव्य पदयात्रा काढण्यात आली. या पदयात्रेला नागरिकांचा मोठा प्रतिसाद लाभला. ढोल-ताशांच्या गजरात, भाजपाचे झेंडे हाती घेऊन कार्यकर्ते व समर्थक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. पदयात्रेदरम्यान संपूर्ण प्रभागात उत्साहाचे वातावरण पाहायला मिळाले. यावेळी प्रभाग १२ मधील भाजपाचे सर्व उमेदवार उपस्थित होते. पदयात्रेदरम्यान बोलताना माजी महापौर हसमुख गहलोत यांनी, “मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेवर यावेळी भाजपाचाच महापौर विराजमान होणार आहे. सोळा तारखेला भाजपाचे सर्व उमेदवार मोठ्या मताधिक्याने विजयी होतील,” असा ठाम विश्वास व्यक्त केला.
