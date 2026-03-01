Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • India »
  • Pm Narendra Modi Visit To Puducherry Draws Strong Criticism From Congress Party

PM Modi in Puducherry: “पुद्दुचेरीला दिल्लीतील एका कुटुंबासाठी ATM बनवले…; PM मोदींचा भाषणातून काँग्रेसवर निशाणा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे पुद्दुचेरी दौऱ्यावर आहेत. यावेळी त्यांनी २,७०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या प्रकल्पांचे उद्घाटन केले आणि केंद्र सरकार समावेशक विकासावर लक्ष केंद्रित केले असल्याचे सांगितले.

Updated On: Mar 01, 2026 | 03:36 PM
PM Narendra Modi visit to Puducherry draws strong criticism from Congress party

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे पुद्दुचेरी दौऱ्यावर गेले असून त्यांनी कॉँग्रेस पक्षावर जोरदार टीका केली (फोटो - सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे पुद्दुचेरी दौरा
  • भाषणातून साधला जनतेशी संवाद
  • काँग्रेसवर केली जोरदार टीका
PM Modi in Puducherry: पुद्दुचेरी : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे पुद्दुचेरी दौऱ्यावर आले आहेत. यावेळी त्यांनी उपस्थितांशी आपुलकीने संवाद साधला. तसेच काँग्रेस आणि द्रमुकवर जोरदार हल्लाबोल केला. यावेळी पंतप्रधान मोदींनी (PM Narendra Modi) केलेला लुंगी लूक देखील लक्षवेधी ठरला. यावेळी पंतप्रधान मोदींनी काँग्रेसवर देखील जोरदार हल्लाबोल केला. पंतप्रधानांनी २,७०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या प्रकल्पांचे उद्घाटन केले आणि केंद्र सरकारने शहरी आणि ग्रामीण भागात समावेशक विकासावर लक्ष केंद्रित केले असल्याचे अधोरेखित केले. (Political News)

द्रमुक आणि काँग्रेसवर निशाणा साधताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले, “डबल इंजिन सरकारच्या चांगल्या कामाचे स्वागत करणे महत्त्वाचे आहे, परंतु पूर्वी परिस्थिती किती वाईट होती हे देखील लक्षात ठेवा. काँग्रेस आणि द्रमुकच्या राजवटीत पुद्दुचेरी राजकीय अस्थिरता, भ्रष्टाचार, गुन्हेगारी आणि गरिबांसाठी असलेल्या अडचणींनी त्रस्त होते. रेशन दुकानांमध्ये तांदळाची कमतरता होती, पगारात विलंब झाला होता आणि रस्त्यांवर गुंड आणि ड्रग्ज माफियांचे राज्य होते. या पक्षांनी पुद्दुचेरीचा विकास रोखला होता, अशी टीका पंतप्रधान मोदींनी केली आहे.

हे देखील वाचा : अयातुल्ला अली खामेनेईच्या हत्येमुळे रमजानवर पसरली शोककळा; शिया मुस्लीमांचा भारतात शोक

पुढे पंतप्रधान मोदी पुढे म्हणाले की, “काँग्रेसने पुद्दुचेरीला दिल्लीतील एका कुटुंबासाठी एटीएम बनवले होते. द्रमुकवर आरोप करत ते म्हणाले की तामिळनाडूमध्ये भ्रष्टाचाराची असंख्य प्रकरणे आहेत. काँग्रेस आणि द्रमुक यांनी पुद्दुचेरीच्या विकासात अडथळा आणला. आता, याच शक्तींना पुन्हा सत्तेत यायचे आहे. पुद्दुचेरी भ्रष्टाचार आणि गुन्हेगारीच्या युगात परतेल का? मला खात्री आहे की पुद्दुचेरीच्या लोकांना ते नको असेल.”असे मोदी म्हणाले आहेत.

दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पर्यटन हे पुद्दुचेरीचे बलस्थान असल्याचे वर्णन करताना म्हटले की, “ते एक प्रमुख वीकेंड डेस्टिनेशन बनले आहे, जे हजारो पर्यटकांना आकर्षित करते. गाड्या आणि विमाने नेहमीच भरलेली असतात आणि हे पुद्दुचेरीच्या लोकांच्या प्रेमामुळे आहे. आध्यात्मिक, पर्यावरणीय पर्यटन आणि आरोग्य पर्यटनातील गुंतवणूक आपल्याला नवीन उंचीवर घेऊन जात आहे.”

हे देखील वाचा : Iran Israel वादाचे भारतात पडसाद; खामेनेईच्या मृत्यूनंतर शेकडो शिया मुस्लीम रस्त्यावर, श्रीनगरमध्ये जोरदार निदर्शने

पुद्दुचेरी एक वैद्यकीय पर्यटन केंद्र
आरोग्यावर भर देताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, जोपर्यंत मानवी संसाधने निरोगी आहेत तोपर्यंत देशाची प्रगती शक्य आहे. ते म्हणाले, “आरोग्यसेवा ही आमची प्राथमिकता आहे आणि ती सर्वांना उपलब्ध, उपलब्ध आणि परवडणारी असावी.” त्यांनी असेही म्हटले की पुद्दुचेरीच्या नागरिकांना उपचारांसाठी लांबचा प्रवास करावा लागू नये. पुद्दुचेरीमध्ये आधीच नऊ वैद्यकीय महाविद्यालये असल्याने ते वैद्यकीय पर्यटन केंद्र बनू शकते, असेही पंतप्रधान मोदी म्हणाले.

Web Title: Pm narendra modi visit to puducherry draws strong criticism from congress party

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 01, 2026 | 03:33 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

जावळीत सभापतिपदाच्या खुर्चीसाठी ‘ओढाताण’ सुरूच; मतदारांनी नेत्यांच्या डोळ्यात घातले ‘अंजन’
1

जावळीत सभापतिपदाच्या खुर्चीसाठी ‘ओढाताण’ सुरूच; मतदारांनी नेत्यांच्या डोळ्यात घातले ‘अंजन’

अजित पवारांच्या विमान अपघातावर सुनील तटकरेंचे मोठं विधान; म्हणाले, ‘CBI चौकशीतून…’
2

अजित पवारांच्या विमान अपघातावर सुनील तटकरेंचे मोठं विधान; म्हणाले, ‘CBI चौकशीतून…’

फोर्टिफाइड तांदूळ वितरणाला तात्पुरती स्थगिती; प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत मोठा निर्णय
3

फोर्टिफाइड तांदूळ वितरणाला तात्पुरती स्थगिती; प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत मोठा निर्णय

Sonal Chauhan: दुबई विमानतळावर अडकली बॉलीवूड अभिनेत्री; थेट पंतप्रधान मोदींकडे केले मदतीचे आवाहन
4

Sonal Chauhan: दुबई विमानतळावर अडकली बॉलीवूड अभिनेत्री; थेट पंतप्रधान मोदींकडे केले मदतीचे आवाहन

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
इराणचा कट्टर नेता वाचायचा पंडीत नेहरुंची पुस्तके; अयातुल्ला अली खामेनेईला भारतीय साहित्याची भुरळ

इराणचा कट्टर नेता वाचायचा पंडीत नेहरुंची पुस्तके; अयातुल्ला अली खामेनेईला भारतीय साहित्याची भुरळ

Mar 01, 2026 | 03:35 PM
Sindhudurg : १६०-१८० नॉटिकल मैलांचा सागरी प्रवास सुरू

Sindhudurg : १६०-१८० नॉटिकल मैलांचा सागरी प्रवास सुरू

Mar 01, 2026 | 03:34 PM
PM Modi in Puducherry: “पुद्दुचेरीला दिल्लीतील एका कुटुंबासाठी ATM बनवले…; PM मोदींचा भाषणातून काँग्रेसवर निशाणा

PM Modi in Puducherry: “पुद्दुचेरीला दिल्लीतील एका कुटुंबासाठी ATM बनवले…; PM मोदींचा भाषणातून काँग्रेसवर निशाणा

Mar 01, 2026 | 03:33 PM
एकता कपूरच्या मोठ्या प्रोजेक्टमधून अभिनयविश्वात पाऊल ठेवणार Tanya Mittal; लग्नाच्या चर्चेबद्दलही सोडले मौन

एकता कपूरच्या मोठ्या प्रोजेक्टमधून अभिनयविश्वात पाऊल ठेवणार Tanya Mittal; लग्नाच्या चर्चेबद्दलही सोडले मौन

Mar 01, 2026 | 03:33 PM
Virar : जनतेचा पैसा वाया? जाम गटारे, वाहतूक कोंडी आणि अपघाताचा धोका!

Virar : जनतेचा पैसा वाया? जाम गटारे, वाहतूक कोंडी आणि अपघाताचा धोका!

Mar 01, 2026 | 03:31 PM
Solapur Crime: बापानेच केली १७ वर्षीय मुलीची हत्या, नंतर आत्महत्येचा केला बनाव; कारण काय?

Solapur Crime: बापानेच केली १७ वर्षीय मुलीची हत्या, नंतर आत्महत्येचा केला बनाव; कारण काय?

Mar 01, 2026 | 03:24 PM
शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची प्रतीक्षा! जिल्ह्यात दीड लाख शेतकऱ्यांना मिळू शकतो लाभ, जिल्ह्यात थकीत कर्जाची स्थिती

शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची प्रतीक्षा! जिल्ह्यात दीड लाख शेतकऱ्यांना मिळू शकतो लाभ, जिल्ह्यात थकीत कर्जाची स्थिती

Mar 01, 2026 | 03:20 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sunil Tatkare On Rohit Pawar : भाजपकडे तिकीट मागायला कोण गेलं होतं? तटकरेंची रोहित पवारांवर टीका

Sunil Tatkare On Rohit Pawar : भाजपकडे तिकीट मागायला कोण गेलं होतं? तटकरेंची रोहित पवारांवर टीका

Feb 28, 2026 | 07:59 PM
Dhule News : मध्यवर्ती बस स्थानक येथील नोंदणी कक्षाच्या बाहेर ज्येष्ठ नागरिकांच्या लांबच लांब रांगा

Dhule News : मध्यवर्ती बस स्थानक येथील नोंदणी कक्षाच्या बाहेर ज्येष्ठ नागरिकांच्या लांबच लांब रांगा

Feb 28, 2026 | 07:53 PM
Sangli : मानाच्या गदा शासनाला परत करत, आझाद मैदानावर आंदोलनाचा ज्येष्ठ मल्लांचा इशारा

Sangli : मानाच्या गदा शासनाला परत करत, आझाद मैदानावर आंदोलनाचा ज्येष्ठ मल्लांचा इशारा

Feb 28, 2026 | 07:48 PM
Kolhapur Marathi School News राज्यातील एकही मराठी शाळा शाळा बंद करु देणार नाही,तीव्र लढा उभारला जाईल

Kolhapur Marathi School News राज्यातील एकही मराठी शाळा शाळा बंद करु देणार नाही,तीव्र लढा उभारला जाईल

Feb 28, 2026 | 07:43 PM
Latur Crime News : विविध भागात दहशत माजवत, गाड्यांची तोडफोड घरांवर केली होती दगडफेक

Latur Crime News : विविध भागात दहशत माजवत, गाड्यांची तोडफोड घरांवर केली होती दगडफेक

Feb 28, 2026 | 07:36 PM
Sindhudurg : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आरोग्यसेवेचा फज्जा उडाला -वैभव नाईक

Sindhudurg : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आरोग्यसेवेचा फज्जा उडाला -वैभव नाईक

Feb 28, 2026 | 06:45 PM
Ratnagiri : राष्ट्रीय महामार्गावरील बेशिस्त चालकांवर आता रडारची नजर

Ratnagiri : राष्ट्रीय महामार्गावरील बेशिस्त चालकांवर आता रडारची नजर

Feb 28, 2026 | 03:27 PM