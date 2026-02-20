हिंजवडी-शिवाजीनगर मेट्रो आणि डबल-डेकर फ्लायओव्हरमधील त्रुटी दूर करा; प्रशासनाचे निर्देश

पुणे : बहुप्रतिक्षित हिंजवडी-शिवाजीनगर मेट्रो प्रकल्प आणि आचार्य आनंदऋषीजी चौकातील डबल-डेकर फ्लायओव्हरवरील स्ट्रक्चरल काम उच्च दर्जाचे पूर्ण झाले आहे. मात्र, काही ठिकाणी किरकोळ दोष आणि अपूर्ण कामांमुळे, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) टाटा सिमेन्सला त्वरित दुरुस्तीची कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. शिवाय, सर्व त्रुटी दूर केल्यानंतरच उड्डाणपुलाची दुसरी बाजू वाहतुकीसाठी खुली करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
पीएमआरडीए अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या हिंजवडी-शिवाजीनगर मेट्रो प्रकल्पाचा एक भाग म्हणून आचार्य आनंदऋषीजी (सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ प्रवेशद्वार) चौकातील डबल-डेकर फ्लायओव्हर बांधण्यात आला आहे. औंध-शिवाजीनगर विभाग पूर्ण झाल्यानंतर, २० ऑगस्ट रोजी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित यांच्या उपस्थितीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्याचे उद्घाटन केले आणि वाहतुकीसाठी खुले केले.
बाणेरकडे जाणारा भागही लवकरच सुरू करण्याचे नियोजन आहे. दरम्यान, मेट्रो मार्गाचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. परंतु अनेक ठिकाणी असुरक्षित बांधकाम साहित्य, कचरा, अव्यवस्थित उपकरणे आणि अनावश्यक लोखंडी अडथळे उड्डाणपुलाखाली राहतात. यामुळे वाहतुकीला अडथळा निर्माण होत आहे आणि अपघातांचा धोका वाढतो. आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांनी पीएमआरडीएला पत्र लिहून पुलाचे स्ट्रक्चरल आणि सेफ्टी ऑडिट करण्याची मागणी केली आहे. या पार्श्वभूमीवर, पीएमआरडीएने टाटा सीमेन्सला पत्र पाठवून मेट्रो आणि फ्लायओव्हरशी संबंधित सर्व प्रलंबित कामे त्वरित पूर्ण करण्याचे आणि कोणत्याही किरकोळ दोषांची त्वरित दुरुस्ती करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मेट्रोची चाचणी यशस्वीरीत्या पूर्ण
पिंपरी-चिंचवड शहराच्या उंबरठ्यावर असलेल्या आणि आशियातील सर्वांत मोठ्या आयटी हबला जोडणाऱ्या ‘हिंजवडी-शिवाजीनगर’ (मेट्रो लाईन ३) या ‘रेड लाईन’ने गुरुवारी यशाचा मोठा टप्पा ओलांडला. या मार्गावरील मेट्रोची चाचणी यशस्वीरीत्या पूर्ण झाली असून, येत्या एप्रिल २०२६ अखेरपर्यंत हा मार्ग प्रवाशांच्या सेवेत दाखल होण्याची दाट शक्यता आहे. यामुळे हिंजवडीत कामाला जाणाऱ्या लाखो आयटीयन्सचा प्रवास आता ‘सुसाट’ आणि वातानुकूलित होणार आहे.
किरकोळ दोष शिल्लक
हिंजवडी-शिवाजीनगर मेट्रो मार्ग, स्टेशन आणि डबल-डेकर उड्डाणपुलावरील स्ट्रक्चरल काम समाधानकारक आहे. फक्त काही किरकोळ दोष शिल्लक आहेत, जे दुरुस्त करण्याचे निर्देश संबंधित कंपनीला देण्यात आले आहेत आणि काम वेळेत पूर्ण केले जाईल.
– रिनाझ पठाण, मुख्य अभियंता, पीएमआरडी.