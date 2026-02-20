Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Galgotias Robo Case: ‘गलगोटिया रोबो’ने भारताची मान खाली झुकवली!  एआय समिटमध्ये देशाची बदनामी

शिखर परिषदेच्या समाप्तीनंतर देशाची प्रतिमा कलंकित करणा-या गलगोटिया विद्यापीठाला कठोर शिक्षा झाली पाहिजे जेणेकरून कोणतीही संस्था पुन्हा आपल्या जुगाड घोटाळ्याने देशाला लाजवू शकणार नाही,

Updated On: Feb 20, 2026 | 03:18 PM
AI Summit Delhi 2026, Galgotias Robo Case, Fake AI Innovation India,

'गलगोटिया रोबो'ने भारताची मान खाली झुकवली! एआय समिटमध्ये देशाची बदनामी

Follow Us:
Follow Us:
  • अत्याधुनिक ‘स्वदेशी’ एआय रोबोट म्हणून प्रदर्शित केलेला रोबो प्रत्यक्षात परदेशी ओपन सोर्स कोडचे ‘रिपॅकेजिंग’ निघाला.
  • एआय, सेमीकंडक्टर आणि रोबोटिक्समध्ये जागतिक गुंतवणूक आकर्षित करण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांना या घटनेमुळे फटका बसू शकतो.
  • भारतीय स्टार्टअप्सनी केवळ परदेशी मॉडेल्सची कॉपी करण्याऐवजी स्वतःचे मूळ (Original) तंत्रज्ञान विकसित करण्याची गरज अधोरेखित झाली.
 

वीणा गौतम  :  दिल्लीत सुरू असलेल्या एआय समिटमध्ये ‘गलगोटिया रोबो घटना ही चर्चा आहे. शिखर परिषदेच्या ठिकाणी खाजगी विद्यापीठाची तांत्रिक उपस्थिती संपवण्यात आली आहे, परंतु शिखर परिषदेत उपस्थित असलेले राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधी अजूनही याबद्दल बोलत आहेत, ‘गलगोटिया रोबो’ घटनेने केवळ आपल्या तंत्रज्ञान क्षमतांनाच नव्हे तर आपल्या संस्कृतीलाही लाज आणली आहे. भारताला कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आणि रोबोटिक्समध्ये जागतिक शक्ती म्हणून सादर करण्यासाठी बनवलेल्या व्यासपीठावर, या घटनेने आपली तयारी, अखंडता आणि मौलिकतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले.

शिखर परिषदेच्या समाप्तीनंतर देशाची प्रतिमा कलंकित करणा-या गलगोटिया विद्यापीठाला कठोर शिक्षा झाली पाहिजे जेणेकरून कोणतीही संस्था पुन्हा आपल्या जुगाड घोटाळ्याने देशाला लाजवू शकणार नाही, गलगोटिया रोबोटचे प्रदर्शन हे भारताच्या स्वदेशी क्षमतांचे उदाहरण असेल अशी अपेक्षा होती, परंतु ते एक उघड फसवणूक असल्याचे दिसून आले. भारत सध्या एआय, सेमीकंडक्टर आणि रोबोटिक्समध्ये जागतिक गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. अशा घटनांमुळे परदेशी गुंतवणुकदारांमध्ये शंका निर्माण होतातच, शिवाय भारतीय संस्थांच्या विश्वासार्हतेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण होते.

शिवराजे सांगे जना…! स्वतः शिवरायांनी लिहिलेला ‘हा’ अभंग तुम्हाला ठाऊक आहे का? प्रत्येक ओळीत दडलंय आयुष्याचं सार

एक घाणेरडा मासा संपूर्ण तलाव खराब करू शकतो. ‘गलगोटिया रोबो’ हा एक अत्याधुनिक भारतीय एआय रोबोट म्हणून प्रदर्शित करण्यात आला. परंतु नंतर असे दिसून आले की, त्याचे बरेच सॉफ्टवेअर आणि क्षमता मूळतः विद्यमान परदेशी ओपन सोर्स प्लॅटफॉर्म किंवा इतरडेव्हलपर्सच्या कोडवर आधारित होत्या, जे पुरेसे क्रेडिट न देता ‘स्वदेशी नवोपक्रम’ म्हणून सादर केले गेले. यामुळे दोन महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित होतात. पहिले, हे खरे नवोपक्रम होते का, की आपण ते विद्यमान तंत्रज्ञानाचे रिपैकेजिंग म्हणून सादर करण्याचा प्रयत्न करत होतो? दुसरे, आपण मूर्खपणाने इतरांच्या कल्पकतेला आपल्या स्वतःच्या इम्प्रोव्हिजेशनल पॅकेजिंगसह सादर करत होतो? भारतातील अनेक स्टार्टअप्सनी परदेशी अॅप्सची कॉपी केली आहे आणि त्यांना मूळ ‘भारतीय उपाय’ म्हणून सादर केले आहे. २०१० ते २०२० दरम्यान भारतात लाँच झालेले डझनभर ई-कॉमर्स आणि सोशल मीडिया अॅप्स प्रत्यक्षात अमेरिकन किंवा चिनी मॉडेल्सच्या प्रती होत्या. यापैकी, बहुतेक अपयशी ठरले कारण त्यांच्यात वेगळेपणा नव्हता.

महाराष्ट्राचे आराध्यदैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती; जाणून घ्या १९ फेब्रुवारीचा इतिहास

एआय, रोबोटिक्स आणि क्वांटम कॉम्प्युटिंगसारख्या क्षेत्रात जागतिक स्पर्धा तीव्र आहे. अमेरिका, चीन आणि युरोप नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी संशोधनात अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक करत आहेत. जर भारत केवळ जुगाडवर अवलंबून राहिला तर तो तंत्रज्ञानाचा ग्राहक राहील, निर्माता नाही. गलगोटिया रोबो घटना ही केवळ तंत्रज्ञानाचा वाद नाही तर एक आरसा आहे. आपल्याला खरोखरच नवोपक्रम करायचा आहे की फक्त ढोंग करायचे आहे हे ते आपल्याला दाखवते. अशा फसव्या विद्यापीठांना राजकारण्यांकडून संरक्षण आणि प्रचंड अनुदान मिळते. विद्यार्थ्यांकडून लाखो रुपये शुल्क आकारून ते आणखी अयोग्य नफा कमावतात.

 

Web Title: The galgotia case has tarnished the countrys reputation

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 20, 2026 | 03:18 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

AI स्पर्धेत Google आघाडीवर! AI मॉडेल Gemini 3.1 Pro ठरणार गेमचेंजर, चुटकीसरशी मिळणार यूजर्सच्या प्रश्नांची उत्तरं…
1

AI स्पर्धेत Google आघाडीवर! AI मॉडेल Gemini 3.1 Pro ठरणार गेमचेंजर, चुटकीसरशी मिळणार यूजर्सच्या प्रश्नांची उत्तरं…

AI Impact Expo 2026: Airtel, Jio, Vi साठी इशारा? BSNL 5G लाँचचा काउंटडाउन सुरू… 6 महिन्यांत यूजर्सना मिळणार हायस्पीड सेवा
2

AI Impact Expo 2026: Airtel, Jio, Vi साठी इशारा? BSNL 5G लाँचचा काउंटडाउन सुरू… 6 महिन्यांत यूजर्सना मिळणार हायस्पीड सेवा

AI Impact Expo 2026: Adobe कडून भारतीय विद्यार्थ्यांना मोठी भेट! आता मोफत मिळणार अ‍ॅप्सचे सब्सक्रिप्शन, वाचा सविस्तर
3

AI Impact Expo 2026: Adobe कडून भारतीय विद्यार्थ्यांना मोठी भेट! आता मोफत मिळणार अ‍ॅप्सचे सब्सक्रिप्शन, वाचा सविस्तर

AI Impact Expo 2026: १० लाख कोटींच्या गुंतवणूकीपासून यूपीआयच्या कौतुकापर्यंत… ईव्हेंटमध्ये काय घडलं? वाचा सविस्तर
4

AI Impact Expo 2026: १० लाख कोटींच्या गुंतवणूकीपासून यूपीआयच्या कौतुकापर्यंत… ईव्हेंटमध्ये काय घडलं? वाचा सविस्तर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Galgotias Robo Case: ‘गलगोटिया रोबो’ने भारताची मान खाली झुकवली!  एआय समिटमध्ये देशाची बदनामी

Galgotias Robo Case: ‘गलगोटिया रोबो’ने भारताची मान खाली झुकवली!  एआय समिटमध्ये देशाची बदनामी

Feb 20, 2026 | 03:18 PM
हिंजवडी-शिवाजीनगर मेट्रो आणि डबल-डेकर फ्लायओव्हरमधील त्रुटी दूर करा; प्रशासनाचे निर्देश

हिंजवडी-शिवाजीनगर मेट्रो आणि डबल-डेकर फ्लायओव्हरमधील त्रुटी दूर करा; प्रशासनाचे निर्देश

Feb 20, 2026 | 03:17 PM
Do Deewane Seher Mein Review: सोशल मीडियाच्या युगात अपूर्ण प्रेमकथा, सिद्धांत-मृणालची इम्परफेक्ट Love Story प्रेक्षकांच्या पसंतीस?

Do Deewane Seher Mein Review: सोशल मीडियाच्या युगात अपूर्ण प्रेमकथा, सिद्धांत-मृणालची इम्परफेक्ट Love Story प्रेक्षकांच्या पसंतीस?

Feb 20, 2026 | 03:16 PM
Beed : शिक्षण विभागाचा सावळा गोंधळ; चक्क मंडप टाकून दहावीचे पेपर

Beed : शिक्षण विभागाचा सावळा गोंधळ; चक्क मंडप टाकून दहावीचे पेपर

Feb 20, 2026 | 03:13 PM
मुंबई विभाग दहावी दहावीला साडेतीन लाख विद्यार्थी.एक केंद्र संवेदनशील म्हणून जाहीर

मुंबई विभाग दहावी दहावीला साडेतीन लाख विद्यार्थी.एक केंद्र संवेदनशील म्हणून जाहीर

Feb 20, 2026 | 03:12 PM
AUS vs OMA : विश्वचषकाचा शेवटचा लीग सामना कधी आणि कुठे पाहता येणार? जाणून घ्या Live Streaming ची सविस्तर माहिती

AUS vs OMA : विश्वचषकाचा शेवटचा लीग सामना कधी आणि कुठे पाहता येणार? जाणून घ्या Live Streaming ची सविस्तर माहिती

Feb 20, 2026 | 03:10 PM
SSC Exam: बोर्ड परीक्षा केंद्रावर रेकॉर्डिंग अनिवार्य; निर्देशांचे पालन न झाल्यास…

SSC Exam: बोर्ड परीक्षा केंद्रावर रेकॉर्डिंग अनिवार्य; निर्देशांचे पालन न झाल्यास…

Feb 20, 2026 | 03:09 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli News : वाचन चळवळी बरोबर छत्रपतींचे विचार रुजवण्याचा प्रयत्न

Sangli News : वाचन चळवळी बरोबर छत्रपतींचे विचार रुजवण्याचा प्रयत्न

Feb 19, 2026 | 07:59 PM
Nalasopara : आता लोकलमध्ये चढण्यासाठी लावावी लागणार रांग; रेल्वे प्रशासनाचा मोठा निर्णय

Nalasopara : आता लोकलमध्ये चढण्यासाठी लावावी लागणार रांग; रेल्वे प्रशासनाचा मोठा निर्णय

Feb 19, 2026 | 07:48 PM
Pimpri Chinchwad : लहान वस्तूंवर साकारल्या शिवरायांच्या सूक्ष्म मनोहारी प्रतिमा

Pimpri Chinchwad : लहान वस्तूंवर साकारल्या शिवरायांच्या सूक्ष्म मनोहारी प्रतिमा

Feb 19, 2026 | 07:45 PM
राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाची घाई कोणाला? सुनेत्रावहिनींच्या हाती सगळ्या चाव्या?

राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाची घाई कोणाला? सुनेत्रावहिनींच्या हाती सगळ्या चाव्या?

Feb 19, 2026 | 07:40 PM
Solapur News : संबंधित अधिकाऱ्याला निलंबित करण्याची शिवभक्तांची मागणी

Solapur News : संबंधित अधिकाऱ्याला निलंबित करण्याची शिवभक्तांची मागणी

Feb 19, 2026 | 07:26 PM
Dhule Crime News : लग्नात दोन गटात तुफान राडा; ३ जणांची निर्घृण हत्या

Dhule Crime News : लग्नात दोन गटात तुफान राडा; ३ जणांची निर्घृण हत्या

Feb 19, 2026 | 07:22 PM
Rohit Pawar चे नवे आरोप, कुठला नेता अडकणार?

Rohit Pawar चे नवे आरोप, कुठला नेता अडकणार?

Feb 19, 2026 | 03:27 PM