Galgotias Robo Case: ‘गलगोटिया रोबो’ने भारताची मान खाली झुकवली!  एआय समिटमध्ये देशाची बदनामी

वीणा गौतम : दिल्लीत सुरू असलेल्या एआय समिटमध्ये ‘गलगोटिया रोबो घटना ही चर्चा आहे. शिखर परिषदेच्या ठिकाणी खाजगी विद्यापीठाची तांत्रिक उपस्थिती संपवण्यात आली आहे, परंतु शिखर परिषदेत उपस्थित असलेले राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधी अजूनही याबद्दल बोलत आहेत, ‘गलगोटिया रोबो’ घटनेने केवळ आपल्या तंत्रज्ञान क्षमतांनाच नव्हे तर आपल्या संस्कृतीलाही लाज आणली आहे. भारताला कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आणि रोबोटिक्समध्ये जागतिक शक्ती म्हणून सादर करण्यासाठी बनवलेल्या व्यासपीठावर, या घटनेने आपली तयारी, अखंडता आणि मौलिकतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले.
शिखर परिषदेच्या समाप्तीनंतर देशाची प्रतिमा कलंकित करणा-या गलगोटिया विद्यापीठाला कठोर शिक्षा झाली पाहिजे जेणेकरून कोणतीही संस्था पुन्हा आपल्या जुगाड घोटाळ्याने देशाला लाजवू शकणार नाही, गलगोटिया रोबोटचे प्रदर्शन हे भारताच्या स्वदेशी क्षमतांचे उदाहरण असेल अशी अपेक्षा होती, परंतु ते एक उघड फसवणूक असल्याचे दिसून आले. भारत सध्या एआय, सेमीकंडक्टर आणि रोबोटिक्समध्ये जागतिक गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. अशा घटनांमुळे परदेशी गुंतवणुकदारांमध्ये शंका निर्माण होतातच, शिवाय भारतीय संस्थांच्या विश्वासार्हतेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण होते.
एक घाणेरडा मासा संपूर्ण तलाव खराब करू शकतो. ‘गलगोटिया रोबो’ हा एक अत्याधुनिक भारतीय एआय रोबोट म्हणून प्रदर्शित करण्यात आला. परंतु नंतर असे दिसून आले की, त्याचे बरेच सॉफ्टवेअर आणि क्षमता मूळतः विद्यमान परदेशी ओपन सोर्स प्लॅटफॉर्म किंवा इतरडेव्हलपर्सच्या कोडवर आधारित होत्या, जे पुरेसे क्रेडिट न देता ‘स्वदेशी नवोपक्रम’ म्हणून सादर केले गेले. यामुळे दोन महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित होतात. पहिले, हे खरे नवोपक्रम होते का, की आपण ते विद्यमान तंत्रज्ञानाचे रिपैकेजिंग म्हणून सादर करण्याचा प्रयत्न करत होतो? दुसरे, आपण मूर्खपणाने इतरांच्या कल्पकतेला आपल्या स्वतःच्या इम्प्रोव्हिजेशनल पॅकेजिंगसह सादर करत होतो? भारतातील अनेक स्टार्टअप्सनी परदेशी अॅप्सची कॉपी केली आहे आणि त्यांना मूळ ‘भारतीय उपाय’ म्हणून सादर केले आहे. २०१० ते २०२० दरम्यान भारतात लाँच झालेले डझनभर ई-कॉमर्स आणि सोशल मीडिया अॅप्स प्रत्यक्षात अमेरिकन किंवा चिनी मॉडेल्सच्या प्रती होत्या. यापैकी, बहुतेक अपयशी ठरले कारण त्यांच्यात वेगळेपणा नव्हता.
एआय, रोबोटिक्स आणि क्वांटम कॉम्प्युटिंगसारख्या क्षेत्रात जागतिक स्पर्धा तीव्र आहे. अमेरिका, चीन आणि युरोप नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी संशोधनात अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक करत आहेत. जर भारत केवळ जुगाडवर अवलंबून राहिला तर तो तंत्रज्ञानाचा ग्राहक राहील, निर्माता नाही. गलगोटिया रोबो घटना ही केवळ तंत्रज्ञानाचा वाद नाही तर एक आरसा आहे. आपल्याला खरोखरच नवोपक्रम करायचा आहे की फक्त ढोंग करायचे आहे हे ते आपल्याला दाखवते. अशा फसव्या विद्यापीठांना राजकारण्यांकडून संरक्षण आणि प्रचंड अनुदान मिळते. विद्यार्थ्यांकडून लाखो रुपये शुल्क आकारून ते आणखी अयोग्य नफा कमावतात.