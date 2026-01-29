Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Modi-Putin जोडीचा नवा धमका! रशियाचं ‘सुपर वेपन’ आता भारतात तयारण होणार, अमेरिकेचा जळफळाट

India Russia Defence Deal : भारत आणि रशिया मैत्रीचा पुन्हा एकदा जगाला प्रत्यय येणार आहे. दोन्ही देशांनी मोठा संरक्षण करार केला असून संयुक्त पणे रशियाच्या Su-57 ची भारतात निर्मिती केली जाणार आहे.

Updated On: Jan 29, 2026 | 07:20 PM
India Russia Defense Relations

Modi-Putin जोडीचा नवा धमका! रशियाचं 'सुपर वेपन' आता भारतात तयारण होणार, अमेरिकेचा जळफळाट (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • भारत रशियाचा मोठा संरक्षण करार
  • संयुक्तपणे Su-57 Stealth Fighter Jet भारतात निर्मिती करणार
  • भारत-रशिया मैत्रीने ट्रम्पचा जळफळाट
India Russia Defence Relations : मॉस्को/नवी दिल्ली : रशिया आणि भारताची मैत्री दिवसेंदिवस अधिक मजबूत होत चालली आहे. (India Russia Relations) अमेरिकेच्या दबावानंतरही दोन्ही देशांनी एक मठा संरक्षण करार केला आहे. यामुळे भारताची ताकद वाढणार आहे. परंतु दोन्ही देशांतील दीर्घकाळाचे संरक्षण संबंध अधिक बळकट होणार आहे. यासाठी रशियाने Su-57E स्टील्थ फायटर जेटचे संयुक्तपणे भारतात उत्पादन केले जाणार आहे. रशियाच्या एरोस्पेस कंपनी UAC चे सीईओ वादिम बडेखा यांनी याची पुष्टी केली आहे.

भारताला खऱ्या अर्थाने आले ‘अच्छे दिन’? पंतप्रधान मोदींच्या मैत्रीने दिल्लीत आले व्लादिमीर पुतिन

हैदराबादमद्ये सुरु असलेल्या विंग्स इंडिया एअर शो दरम्यान वादिम यांनी माध्यमांना ही माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, रशियाच्या Su-57E पाचव्या पिढीच्या स्टील्थ फायटर जेट्सच्या संयुक्त निर्मितीचा प्रस्तावर भारताकडे मांडण्यात आला आहे. सध्या या प्रस्तावावर भारत आणि रशियामध्ये तांत्रिक चर्चा सुरु आहे. त्यांनी हेही स्पष्ट केले की, यासाठी अधिकृत परवाना उत्पादनाचीही चर्चा सुरु आहे. या फायटर जेटच्या उत्पादनासाठी Su-30 विमानांच्या निर्मिती सुविधांचा वापर केला जाणार आहे.

Su-57 ची ताकद आणि वैशिष्ट्ये

  • Su-57E हे विमान अत्याधुनिक पाचव्या पिढीतील स्टेल्थ लढाऊ विमानांपैकी एक आहे. हे विमान जगातील सर्वात प्रगत आणि अत्याधुनिक विमान मानले जाते.
  • या विमानाचे डिझाईन रशियाच्या एरोस्पेस कंपनी सुखोईने केले आहे. यामध्ये अमेरिकेच्या F-22 रॅप्टर आणि F-35 लाइटनिंग या विमानांना टक्कर देण्याची क्षमता आहे.
  • या लढाऊ विमानाला अत्याधुनिक रडावर शोधणे अत्यंत कठीण आहे. यामुळे याच्या मदतीने शत्रूच्या संरक्षण क्षेत्रात सहज घुसखोरी करता येते, ज्यामुळे गुप्त माहिती मिळवणे अधिक सोपे आहे.
  • या फाटर जेटमध्ये सुपरमॅन्युलव्हरेबिलिटीची क्षमता असल्याने हे विमान सागरी, जमिन आणि हवाई युद्धांदरम्यान महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते.
  • याचा फायटर जेटचा वेग ताशी २६०० किलोमीटर असून २० हजार मीटर उंचीवर उड्डाणाची यामध्ये क्षमता आहे.
    तसेच यामध्ये  ७८०० किलोमीटर रेंजपर्यंतच क्षेपणास्त्रांचा मारा करण्याची क्षमता असून १० तास लढण्याची क्षमता या लढाऊ विमानात आहे.
  • हे एक ट्विन-इंजिन विमान आहे
याशिवाय भारतीय उद्योग आणि स्वदेशी प्रणांलाच देखील यामध्ये समावेश होण्याची शक्यता आहे. यामुळे दीर्घकालीन द्विपक्षीय संरक्षण सहकार्याची दिशा निश्चित होईल. पण अद्याप भारताकडून यावर कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही.

भारतीयांना मिळणार रोजगार तर रशियन नागरिकांना…; जाणून घ्या भारत अन् रशियात कोणते करार करण्यात आले?

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: काय आहे रशियाचे Su-57E फायटर जेट?

    Ans: Su-57E हे रशियाच्या पाचव्या पिढीचे स्टेल्थ मल्टी-रोल फायटर जेट आहे. हे फायटर जेट, हवाई, समुद्री आणि जमिनीवरील तिन्ही युद्धांसाठी सक्षम आहे.

  • Que: भारतासाठी हा करार का महत्त्वाचा आहे?

    Ans: रशियासोबतच्या या संरक्षण करारामुळे भारताची हवाई सरंक्षण क्षमता वाढणार आहे. तसेच स्वदेशी उत्पादनालाही चालना मिळेल.

Published On: Jan 29, 2026 | 07:20 PM

Modi-Putin जोडीचा नवा धमका! रशियाचं 'सुपर वेपन' आता भारतात तयारण होणार, अमेरिकेचा जळफळाट

