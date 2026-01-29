Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

धुके, वादळ, विजा… अशा परिस्थितीला विमान कसे सामोरे जाते? एक चूक, आयुष्यभराचे दुःख!

आकाशात उंचावर उडणाऱ्या विमानांना धुके, वादळ, पाऊस आणि विजांचा सामना करावा लागतो, पण आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे ती सुरक्षित राहतात.

Updated On: Jan 29, 2026 | 07:15 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

आकाशात हजारो फूट उंचावरून वेगाने उडणारे विमान पाहिले की अनेकांच्या मनात प्रश्न उभा राहतो. इतक्या धोकादायक हवामानात विमान सुरक्षित कसे राहते? धुके, प्रचंड वादळ, जोरदार पाऊस, विजांचा कडकडाट अशा परिस्थितीत एका छोट्याशा चुकीचा परिणाम जीवघेणा ठरू शकतो. मात्र आधुनिक विमानवाहतूक व्यवस्था ही अशा संकटांना तोंड देण्यासाठी अत्यंत प्रगत आणि काटेकोर असते.

शेफ कुणाल कपूर स्पेशल रेसिपी! नाश्त्यासाठी बनवा सुपर हेल्दी पालक पनीर डोसा, खोबऱ्याच्या चटणीसोबत घ्या आनंद

धुके असताना विमान कसे उतरते?

धुके म्हणजे वैमानिकांसाठी सर्वात मोठे आव्हान. दृश्यता कमी झाली की रनवे दिसत नाही. अशा वेळी Instrument Landing System (ILS) महत्त्वाची भूमिका बजावते. या प्रणालीच्या मदतीने वैमानिक डोळ्यांवर नाही, तर उपकरणांवर विश्वास ठेवून विमान उतरवतो. विमानतळावरील रडार, लाईट्स आणि संगणक प्रणाली वैमानिकाला अचूक दिशा देतात. तरीही धुके खूपच दाट असल्यास विमान डायव्हर्ट (इतर विमानतळावर वळवले) केले जाते.

वादळ आणि जोरदार वारे

वादळात विमान हलताना प्रवाशांना भीती वाटते, पण प्रत्यक्षात विमानांची रचना वादळ सहन करण्यास सक्षम असते. टर्ब्युलन्स म्हणजे हवेतील अस्थिरता ती धोकादायक नसून अस्वस्थ करणारी असते. वैमानिक हवामान अहवालांच्या आधारे वादळाचा मार्ग टाळण्याचा प्रयत्न करतात. अतिशय तीव्र वादळ असल्यास उड्डाण रद्द किंवा उशीराने केले जाते.

विजा विमानाला धोका ठरतात का?

अनेकांना वाटते की विज पडली तर विमान कोसळेल. प्रत्यक्षात बहुतेक व्यावसायिक विमानांवर वर्षातून एक-दोन वेळा वीज पडतेच. विमानाचे बाह्य आवरण असे डिझाइन केलेले असते की वीज थेट शरीरातून वाहून बाहेर निघून जाते. आतल्या यंत्रणांवर त्याचा परिणाम होत नाही. त्यामुळे विजा सहसा धोकादायक ठरत नाहीत.

पाऊस, बर्फ आणि थंडी

जोरदार पावसामुळे इंजिन बंद पडेल अशी भीती अनेकांना असते, पण इंजिन पाणी, गारपीट आणि बर्फ सहन करण्यास तयार असते. थंड प्रदेशात बर्फ साचू नये म्हणून De-icing प्रणाली वापरली जाते. उड्डाणापूर्वी विमानाच्या पंखांवर विशेष द्रव फवारला जातो, जेणेकरून बर्फ साचणार नाही.

कुरकुरीत आणि चटकदार… घरी बनवा मार्केट स्टाईल ‘मसाला शेंगदाणा’, 10 मिनिटांची रेसिपी       

मानवी चूक: सर्वात मोठा धोका

इतकी आधुनिक तंत्रज्ञान व्यवस्था असतानाही विमान अपघातांचा मोठा कारणीभूत घटक म्हणजे मानवी चूक. वैमानिक, एअर ट्रॅफिक कंट्रोल किंवा ग्राउंड स्टाफकडून झालेली एक छोटी चूकही मोठा अपघात घडवू शकते. म्हणूनच वैमानिकांचे प्रशिक्षण अत्यंत कठोर असते आणि प्रत्येक निर्णय अनेक पातळ्यांवर तपासला जातो.

धुके, वादळ, विजा अशा कठीण परिस्थितीतून विमान सुरक्षितपणे प्रवास करते, कारण त्यामागे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, प्रशिक्षित वैमानिक आणि कठोर सुरक्षा नियम असतात. तरीही, आकाशात एक चूक म्हणजे आयुष्यभराचे दुःख ठरू शकते, याची जाणीव ठेवूनच विमानवाहतूक व्यवस्था सतत अधिक सुरक्षित करण्याचा प्रयत्न केला जातो. म्हणूनच विमान प्रवास हा आजही जगातील सर्वात सुरक्षित प्रवास प्रकारांपैकी एक मानला जातो.

Web Title: How does an airplane cope with fog storms and lightning

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 29, 2026 | 07:15 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

What is Black Box: ब्लॅक बॉक्स देणार अजित पवारांच्या अपघाताचे उत्तर! काय आहे ही टेक्नॉलॉजी? कशी उलगडणार विमानाची रहस्ये?
1

What is Black Box: ब्लॅक बॉक्स देणार अजित पवारांच्या अपघाताचे उत्तर! काय आहे ही टेक्नॉलॉजी? कशी उलगडणार विमानाची रहस्ये?

भारतात ‘प्रायव्हेट जेट’चा व्यवसाय किती मोठा? उड्डाणाचे नियम काय? जाणून घ्या चार्टर्ड प्लेनची संपूर्ण A टू Z सिस्टीम
2

भारतात ‘प्रायव्हेट जेट’चा व्यवसाय किती मोठा? उड्डाणाचे नियम काय? जाणून घ्या चार्टर्ड प्लेनची संपूर्ण A टू Z सिस्टीम

Ajit Pawar Plane Crash: प्रोटोकॉल बाजूला, माणुसकी पुढे! अजित पवारांनी २० दिवसांपूर्वी नक्की काय केलं होतं? वाचा तो थरारक प्रसंग
3

Ajit Pawar Plane Crash: प्रोटोकॉल बाजूला, माणुसकी पुढे! अजित पवारांनी २० दिवसांपूर्वी नक्की काय केलं होतं? वाचा तो थरारक प्रसंग

Aviation History: कधी छप्पर उडाले, तर कधी इंधन संपले! जगाला हादरवून सोडणाऱ्या ‘या’ 13 भयानक विमान दुर्घटनांनी वाहतुक नियमच बदलले
4

Aviation History: कधी छप्पर उडाले, तर कधी इंधन संपले! जगाला हादरवून सोडणाऱ्या ‘या’ 13 भयानक विमान दुर्घटनांनी वाहतुक नियमच बदलले

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
धुके, वादळ, विजा… अशा परिस्थितीला विमान कसे सामोरे जाते? एक चूक, आयुष्यभराचे दुःख!

धुके, वादळ, विजा… अशा परिस्थितीला विमान कसे सामोरे जाते? एक चूक, आयुष्यभराचे दुःख!

Jan 29, 2026 | 07:15 PM
Raigad : पायाखालची वाळू सरकल्याने विरोधकांचे अफवा पसरवण्याचे काम सुरु; नरेश पाटील यांचा घणाघात

Raigad : पायाखालची वाळू सरकल्याने विरोधकांचे अफवा पसरवण्याचे काम सुरु; नरेश पाटील यांचा घणाघात

Jan 29, 2026 | 07:14 PM
Ajit Pawar Death: “ते केवळ राजकारणी नव्हते तर…” अजित दादांच्या निधनानंतर आमदार सत्यजित तांबे झाले व्यक्त

Ajit Pawar Death: “ते केवळ राजकारणी नव्हते तर…” अजित दादांच्या निधनानंतर आमदार सत्यजित तांबे झाले व्यक्त

Jan 29, 2026 | 07:11 PM
Shegaon News: शेगाव तालुक्यात घडला गैरप्रकार! मंदिराची केली तोडफोड, मूर्तीची केली विटंबना

Shegaon News: शेगाव तालुक्यात घडला गैरप्रकार! मंदिराची केली तोडफोड, मूर्तीची केली विटंबना

Jan 29, 2026 | 07:05 PM
RCB vs UPW, WPL 2026 : RCB फायनल एंट्रीसाठी खेळणार! TOSS जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय

RCB vs UPW, WPL 2026 : RCB फायनल एंट्रीसाठी खेळणार! TOSS जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय

Jan 29, 2026 | 07:05 PM
छत्तीसगडमध्ये चकमक! ‘या’ जिल्ह्यात रंगला भीषण थरार; 2 कुख्यात नक्षलवादी ठार अन्…

छत्तीसगडमध्ये चकमक! ‘या’ जिल्ह्यात रंगला भीषण थरार; 2 कुख्यात नक्षलवादी ठार अन्…

Jan 29, 2026 | 07:04 PM
Budget 2026 : अर्थसंकल्पात करदात्यांना मिळू शकते भेट, आर्थिक सर्वेक्षणात काय म्हटलं? जाणून घ्या

Budget 2026 : अर्थसंकल्पात करदात्यांना मिळू शकते भेट, आर्थिक सर्वेक्षणात काय म्हटलं? जाणून घ्या

Jan 29, 2026 | 07:01 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ajit Pawar Funeral : दादांनी ड्रायव्हरच्या मुलाला “नेता” केलं; कार्यकर्त्यांची भावूक प्रतिक्रिया

Ajit Pawar Funeral : दादांनी ड्रायव्हरच्या मुलाला “नेता” केलं; कार्यकर्त्यांची भावूक प्रतिक्रिया

Jan 29, 2026 | 04:53 PM
Karjat : निवडणूक प्रचारादरम्यान नेरळमध्ये एकावर चाकू हल्ला

Karjat : निवडणूक प्रचारादरम्यान नेरळमध्ये एकावर चाकू हल्ला

Jan 29, 2026 | 02:59 PM
अजितदादा पवार यांच्या निधनाने महाड शोकमय, स्वयंस्फूर्तीने बंद पाळत श्रद्धांजली

अजितदादा पवार यांच्या निधनाने महाड शोकमय, स्वयंस्फूर्तीने बंद पाळत श्रद्धांजली

Jan 29, 2026 | 02:54 PM
Sanjay Raut on Ajit pawar plane crash : अजित पवारांशिवाय महाराष्ट्राचे राजकारण बेचव -संजय राऊत

Sanjay Raut on Ajit pawar plane crash : अजित पवारांशिवाय महाराष्ट्राचे राजकारण बेचव -संजय राऊत

Jan 28, 2026 | 02:11 PM
Ajit Pawar Passed Away : ‘विश्वास बसत नाही’ अजितदादांच्या निधनाने मनोज जरांगे भावूक

Ajit Pawar Passed Away : ‘विश्वास बसत नाही’ अजितदादांच्या निधनाने मनोज जरांगे भावूक

Jan 28, 2026 | 02:06 PM
Ajit Pawar Death in Plane Accident : आमचा कुटुंबप्रमुख गेला । प्रकाश सोळंके बारामतीच्या दिशेने रवाना

Ajit Pawar Death in Plane Accident : आमचा कुटुंबप्रमुख गेला । प्रकाश सोळंके बारामतीच्या दिशेने रवाना

Jan 28, 2026 | 01:14 PM
Ratnagiri : अजित दादांच्या मृत्यूने महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान -आ. भास्कर जाधव

Ratnagiri : अजित दादांच्या मृत्यूने महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान -आ. भास्कर जाधव

Jan 28, 2026 | 01:10 PM