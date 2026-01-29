Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Ajit Pawar Death: “ते केवळ राजकारणी नव्हते तर…” अजित दादांच्या निधनानंतर आमदार सत्यजित तांबे झाले व्यक्त

अजित पवार यांच्या दुःखद निधनाने संपूर्ण महाराष्ट्र हळहळ व्यक्त करत आहे. नुकतेच आमदार सत्यजित तांबे यांनी देखील त्यांच्या मनातील भावना सोशल मीडियावर शेअर केली आहे.

Updated On: Jan 29, 2026 | 07:11 PM
अजित दादांच्या निधनानंतर आमदार सत्यजित तांबे झाले व्यक्त

अजित दादांच्या निधनानंतर आमदार सत्यजित तांबे झाले व्यक्त

  • बारामती विमान अपघातात अजित पवारांचे निधन
  • अजित दादांच्या निधनाने संपूर्ण महाराष्ट्र्र शोकाकुल
  • आमदार सत्यजित तांबेंनी व्यक्त दादांबद्दल केल्या भावना
राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनानंतर विधान परिषदेचे आमदार सत्यजित तांबे यांनी त्यांच्य विषयीच्या भावना सोशल मीडियावर व्यक्त केल्या आहेत. ‘सावकाश’ हा शब्द माझ्या डिक्शनरीत नाही असं दादा अनेकदा म्हणायचे. वेळेचे तंतोतंत पालन करणारे हे नेतृत्व आज अवेळी आपल्यातून निघून गेले. त्यांच्याशी संबंध जुन्हा असला, तरी २००७ साली मी जिल्हा परिषद सदस्य झाल्यापासून तो अधिक जवळचा होत गेला, असे आमदार तांबे यांनी म्हटले आहे.

वेळोवेळी मार्गदर्शन करणारे आणि कायम प्रोत्साहन देणारे अजितदादा माझ्यासाठी फक्त नेते नव्हते, तर आधार होते. २०१२ मधील जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीवेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जास्त सदस्य असल्यामुळे माझे नाव निश्चित झाले मात्र अध्यक्षपद काँग्रेसकडे गेले. रागाच्या भरात दादांना फोन केला तेव्हा तू शांत हो, मुंबईला ये, आपण भेटू असे त्यांनी शांतपणे सांगितले. भेटल्यानंतर त्यांना संधी हिरावून घेतल्याचे सांगितल्यावर ते म्हणाले होते, की राजकारण राजकारणाच्या पद्धतीनेच करावं लागतं. आम्ही राज्यपातळीवर एक धोरण ठरवलं, त्यात तुझं नुकसान झालं, यासाठी मी तुला सॉरी म्हणतो. आपल्यापेक्षा वयाने लहान असलेल्या माणसाला ‘सॉरी’ म्हणण्याचा तो त्यांचा मोठेपणा विलक्षण होता.

कोण आहेत Sunetra Pawar? अजितदादांच्या निधनानंतर आता राज्याच्या ‘उपमुख्यमंत्री’ पदासाठी त्यांच्या नावाची चर्चा!

दादांचा स्वभाव कडक होता, त्यांच्या बोलण्यात स्पष्टवक्तेपणा होता, पण मनातून ते अतिशय हळवे होते. त्यामुळे त्यांच्या रोखठोक स्वभावाचा कधीही राग वाटला नाही. उलट आपले काम १०० टक्के होईल हा विश्वास असायचा. त्यांच्या नेतृत्वात महाराष्ट्राचं भविष्य खूप उज्ज्वल असेल असं वाटत होतं, पण या सगळ्या अपेक्षा आज एका क्षणात संपल्या!

केवळ राजकारणी नव्हे; उत्तम व्यवस्थापक

  • दादांचा कामाचा वेग अफाट होता. त्याच वेगामुळे आज त्यांच्या जाण्याची हानी अधिक तीव्रतेने जाणवते.
  • त्यांनी उभे केलेले साखर कारखाने आणि उद्योग मी जवळून पाहिले आहेत.
  • ते केवळ राजकारणी नव्हते, तर उत्तम व्यवस्थापक आणि उद्योजकही होते. एक नेता तयार व्हायला अनेक वर्षे लागतात.
  • अशा नेत्याच्या जाण्याने फक्त त्या कुटुंबाचं नाही, तर असंख्य लोकांचं, संपूर्ण व्यवस्थेचं आणि भविष्यातील विकासात्मक दृष्टीचंही मोठे नुकसान होतं.
  • अजितदादांच्या जाण्याने ती पोकळी आज प्रकर्षाने जाणवत आहे, अशी भावना आंमदार तांबे यांनी व्यक्त केली.

Published On: Jan 29, 2026 | 07:11 PM

