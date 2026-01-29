Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

RCB vs UPW, WPL 2026 : RCB फायनल एंट्रीसाठी खेळणार! TOSS जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय

आज महिला प्रीमियर लीग २०२६ मध्ये १८ व्या सामन्यात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आणि यूपी वॉरियर्स आमनेसामने आले आहेत. या सामन्यापूर्वी आरसीबी संघाने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला.

Updated On: Jan 29, 2026 | 07:27 PM
RCB vs UPW, WPL 2026: RCB will play for a spot in the final! Toss won, decided to bowl.

RCB चा TOSS गोलंदाजीचा निर्णय(फोटो-सोशल मीडिया)

RCB vs UPW, WPL 2026 : आज महिला प्रीमियर लीग २०२६ मध्ये १८ वा सामना रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आणि यूपी वॉरियर्स यांच्यात खेळला जात आहे. वडोदरा येथील बीसीए स्टेडियमवर खेळवण्यात येत असलेल्या या सामन्यापूर्वी आरसीबी  संघाने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. तर यूपी वॉरियर्स संघ प्रथम फलंदाजीला उतरणार आहे. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने आधीच आपले डब्ल्यूपीएल प्लेऑफमध्ये स्थान निश्चित केले आहे. आजच्या सामन्यात विजय मिळवून हा संघ महिला प्रीमियर लीग २०२६ च्या अंतिम फेरीत स्थान निश्चित करण्याचा प्रयत्न करेल.

हेही वाचा : IND vs NZ : शिवम दुबे की हार्दिक पंड्या? टी२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये खरा ‘धुरंधर’ कोण? काय सांगते आकडेवारी?

आरसीबीची कर्णधार स्मृती मानधनाने टॉस जिंकल्यावर प्रतिक्रिया देताना म्हटले की, “आम्ही आज प्रथम क्षेत्ररक्षण करणार आहोत. फलंदाजीसाठी चांगली विकेट आहे, आम्ही मुंबई इंडियन्सविरुद्ध या मैदानावर खेळलो आहोत, चांगल्या ठिकाणी गोलंदाजी करण्याची गरज आहे. मी एक गोष्ट सांगितली आहे की, भावनिक होऊन नाही, तर रणनीतिकदृष्ट्या विचार करा. पहिले ५ सामने जिंकण्यासाठी आम्ही बऱ्याच गोष्टी योग्य केल्या आहेत, फक्त गोष्टी सोप्या ठेवा, कदाचित दुसरी संघ अधिक चांगला क्रिकेट खेळेल, पण आम्ही फक्त गोष्टी सोप्या ठेवू. एक बदल आहे – गौतमी नाईकच्या जागी पूजा वस्त्राकर परत आली आहे, तिने एक वर्ष विश्रांती घेतली होती, तिच्या पुनरागमनासाठी आम्ही उत्सुक आहोत. ती फलंदाजीसाठी चांगली आहे, गोलंदाजीसाठी थोडा वेळ लागेल, आम्ही तिला एक सामना देऊ आणि त्यानंतर गोष्टी कशा पुढे जातात ते पाहू.”

यूपी वॉरियर्सने टॉस गमावल्यावर मेग लॅनिंग म्हणाली की, “आम्हाला खेळलेला प्रत्येक सामना जिंकावा लागेल, त्यामुळे आमच्या दृष्टीने गमावण्यासारखं काहीच नाही. ही एक चांगली विश्रांती होती, आम्ही ज्या गोष्टींमध्ये सुधारणा करण्याची गरज आहे, ज्या ठिकाणी आम्ही अधिक चांगली कामगिरी करू शकतो, त्यावर लक्ष केंद्रित केले आणि आम्ही प्लेइंग इलेव्हनमध्ये परत आल्याने आनंदी आहोत. दोन बदल आहेत – लिचफिल्डच्या जागी एमी जोन्स आणि नवगिरेच्या जागी सिमरन खेळत आहे. माझ्यासाठी एक नवीन सलामीची जोडीदार आहे.”

हेही वाचा : IND vs NZ 4th T20I : अभिषेक शर्माच्या नावे लाजिरवाणा विक्रम! चौथ्या टी-20 सामन्यात केली ‘ही’ कामगिरी

असे आहेत दोन्ही संघ खालीलप्रमाणे

यूपी वॉरियर्स महिला प्लेइंग इलेव्हन: मेग लॅनिंग (क), सिमरन शेख, एमी जोन्स (डब्ल्यू), हरलीन देओल, क्लो ट्रायॉन, दीप्ती शर्मा, श्वेता सेहरावत, सोफी एक्लेस्टोन, आशा शोभना जॉय, शिखा पांडे, क्रांती गौड

रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू महिला प्लेइंग इलेव्हन: ग्रेस हॅरिस, स्मृती मानधना (क), जॉर्जिया वॉल, राधा यादव, रिचा घोष (डब्ल्यू), नादिन डी क्लार्क, पूजा वस्त्राकर, अरुंधती रेड्डी, सायली सातघरे, श्रेयंका पाटील, लॉरेन बेल

Published On: Jan 29, 2026 | 07:05 PM

