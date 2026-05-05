Palghar News : लाँग मार्चनंतर दिलेल्या आश्वासनांची अंमलबजावणी न झाल्याने मोर्चा

पालघर जिल्ह्यातील डहाणू येथे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीने भव्य मोर्चा काढण्यात आला. आमदार विनोद निकोले यांच्या नेतृत्वाखाली हजारो कार्यकर्त्यांचा सहभाग होता. लाँग मार्चनंतर दिलेल्या आश्वासनांची अंमलबजावणी न झाल्याने प्रशासनाला इशारा देण्यात आला आहे. मागण्या पूर्ण न झाल्यास मंत्रालयावर आणखी मोठा मोर्चा काढण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
