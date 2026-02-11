रणवीर सिंगनंतर सलमान खानच्या जवळच्या व्यक्तीला मिळाली धमकी; कोट्यवधी रुपयांची मागणी

१९९० च्या दशकात बॉलीवूडवर अंडरवर्ल्डचा मोठा प्रभाव दिसून आला होता. विशेषतः दाऊद इब्राहिम आणि त्याच्या डी-कंपनीच्या काळात चित्रपटसृष्टीत खंडणी, धमक्या आणि बेकायदेशीर आर्थिक व्यवहारांच्या घटना वारंवार समोर येत होत्या. चित्रपट उद्योग हा नेहमीच अशा गुन्हेगारी कारवायांसाठी चर्चेत राहिला आहे. आता पुन्हा एकदा इंडस्ट्रीत अशाच प्रकारचे वातावरण निर्माण होत असल्याचे चित्र दिसत आहे. गेल्या काही काळापासून काही कलाकारांना लक्ष्य केले जात असल्याच्या घटना समोर येत आहेत. रोहित शेट्टी यांच्या घराजवळ झालेल्या गोळीबारानंतर आणि रणवीर सिंगला मिळालेल्या धमक्यांनंतर, आता सलमान खानच्या एका जवळच्या सहकाऱ्यालाही धमकी दिल्याच्या बातम्या समोर आल्या आहेत. पोलिसांकडून या प्रकरणाचा तपास सुरू झाला आहे.
असे दिसते की बॉलीवूडमध्ये पुन्हा एकदा गुन्हेगारांकडून धमक्या वाढल्या आहेत. चित्रपट निर्माता रोहित शेट्टीच्या घराबाहेर अलिकडेच झालेल्या गोळीबाराने सर्वांना धक्का बसला असताना, मंगळवारी रणवीर सिंगलाही व्हॉट्सॲपवर धमकी मिळाल्याचे समोर आले. आणि आता, सलमान खानच्या एका जवळच्या सहकाऱ्यालाही धमकी देण्यात आल्याचे समोर आले आहे. शिवाय, त्याच्याकडून कोट्यवधी रुपयांची मागणी देखील करण्यात आली आहे.
या घटनेबाबत पोलिस सतर्क
वृत्तानुसार, सलमान खानच्या अगदी जवळच्या व्यक्तीला धमकीचा ईमेल आला आहे. धमकी पाठवणाऱ्याने स्वतःला लॉरेन्स बिश्नोई टोळीचा सदस्य म्हणून ओळखले आणि कोट्यवधी रुपयांची खंडणी मागितली आहे. धमकी पाठवणाऱ्याने बिश्नोई टोळीचा सदस्य असल्याचा दावाही केला आहे. या घटनेबाबत पोलिसांना सतर्क ठेवण्यात आले आहे आणि ते बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत.
पैसे न दिल्यास जीवे मारण्याची धमकी
मुंबई पोलिसांनी ही धमकी ईमेलद्वारे पाठवल्याचे वृत्त दिले आहे. पैसे न दिल्यास जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आली आहे. परंतु, सलमान खान किंवा त्याच्या जवळच्या व्यक्तीने अद्याप कोणतीही अधिकृत पोलिस तक्रार दाखल केलेली नाही. पोलिस सूत्रांचे म्हणणे आहे की ते हे प्रकरण गांभीर्याने घेत आहेत आणि खबरदारीचे उपाय करत आहेत. मुंबई गुन्हे शाखेने तपास सुरू केला आहे. गुन्हे शाखेला मिळालेल्या माहितीनुसार, बिश्नोई टोळीशी संबंधित काही संशयितांचे मोबाईल लोकेशन अनेक बॉलीवूड सेलिब्रिटींच्या घरांजवळ सापडले आहेत. या टोळीने रेकी करण्यासाठी विविध कार्यकर्त्यांना नियुक्त केले होते. पोलिस हे पुरावे गोळा करत आहेत आणि अधिक तपास करत आहेत.
या धमक्या प्रामुख्याने खंडणीसाठी देण्यात आल्या
रोहित शेट्टीच्या घरी झालेल्या गोळीबारानंतर काही दिवसांतच ही घटना घडली आहे, ज्यामुळे बॉलीवूडमध्ये दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. सलमान खानला आधीच बिश्नोई टोळीकडून धमक्या येत आहेत. या टोळीने त्याच्या घराबाहेर झालेल्या गोळीबाराची जबाबदारीही स्वीकारली आहे. आता, त्याच्या एका जवळच्या सहकाऱ्याला लक्ष्य करण्यात आले आहे. पोलिसांचा असा विश्वास आहे की हे धमक्या प्रामुख्याने खंडणीसाठी आहेत.