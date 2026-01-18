Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Videos »
  • Pimpri Chinchwad Election Ncps Winning Candidate Accused Of Cross Voting What Is The Real Issue

Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

पिंपरी चिंचवड महापालिका निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर आता पिंपरी-चिंचवडमध्ये राष्ट्रवादी काँ.च्या अंतर्गत गोटात मोठे राजकीय युद्ध रंगल्याचे पाहायला मिळत आहे.

Updated On: Jan 18, 2026 | 04:35 PM

 

Follow Us:

पिंपरी चिंचवड महापालिका निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर आता पिंपरी-चिंचवडमध्ये राष्ट्रवादी काँ.च्या अंतर्गत गोटात मोठे राजकीय युद्ध रंगल्याचे पाहायला मिळत आहे. प्रभाग क्रमांक ३२ मध्ये राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवार उज्वला ढोरे आणि पराभूत उमेदवार अतुल शितोळे यांच्यातील वाद आता थेट आरोप-प्रत्यारोपांपर्यंत पोहोचला आहे.प्रभाग क्र. ३२ मधील राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवार उज्वला ढोरे यांचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. यामध्ये त्या मतदारांना ३ मते भाजपच्या उमेदवारांना द्या आणि १ मत मला द्या असे सांगत क्रॉस व्होटिंगचा प्रचार करताना दिसत असल्याचा दावा केला जात आहे. या व्हिडिओमुळे राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. याच प्रभागातील राष्ट्रवादीचे उमेदवार आणि पॅनल प्रमुख अतुल शितोळे यांनी उज्वला ढोरे यांच्यावर जोरदार निशाणा साधला आहे. ढोरे यांनी केलेल्या छुप्या प्रचारामुळे आणि क्रॉस व्होटिंगमुळेच माझा पराभव झाला. बाहेरील पक्षातून आलेल्या आणि जिथे भेळ तिथे खेळ अशी वृत्ती असलेल्या उमेदवारांमुळेच शहरात राष्ट्रवादीची सत्ता येऊ शकली नाही असेही शितोळे म्हणालेत. दरम्यान शितोळे यांच्या आरोपांना उज्वला ढोरे यांनीही चोख प्रत्युत्तर दिले आहे. आपला विजय शितोळे यांच्या जिव्हारी लागल्यानेच ते बिनबुडाचे आरोप करत असल्याचा पलटवार त्यांनी केला. या वादामुळे प्रभागातील राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांमध्ये दोन गट पडल्याचे चित्र दिसत आहे.विजयी होऊनही पक्षांतर्गत विरोधाचा सामना करावा लागणाऱ्या ढोरे आणि पराभवाचे खापर ढोरेंवर फोडणारे शितोळे यांच्यातील हे युद्ध आगामी काळात कोणते वळण घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..

 

Follow Us:

पिंपरी चिंचवड महापालिका निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर आता पिंपरी-चिंचवडमध्ये राष्ट्रवादी काँ.च्या अंतर्गत गोटात मोठे राजकीय युद्ध रंगल्याचे पाहायला मिळत आहे. प्रभाग क्रमांक ३२ मध्ये राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवार उज्वला ढोरे आणि पराभूत उमेदवार अतुल शितोळे यांच्यातील वाद आता थेट आरोप-प्रत्यारोपांपर्यंत पोहोचला आहे.प्रभाग क्र. ३२ मधील राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवार उज्वला ढोरे यांचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. यामध्ये त्या मतदारांना ३ मते भाजपच्या उमेदवारांना द्या आणि १ मत मला द्या असे सांगत क्रॉस व्होटिंगचा प्रचार करताना दिसत असल्याचा दावा केला जात आहे. या व्हिडिओमुळे राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. याच प्रभागातील राष्ट्रवादीचे उमेदवार आणि पॅनल प्रमुख अतुल शितोळे यांनी उज्वला ढोरे यांच्यावर जोरदार निशाणा साधला आहे. ढोरे यांनी केलेल्या छुप्या प्रचारामुळे आणि क्रॉस व्होटिंगमुळेच माझा पराभव झाला. बाहेरील पक्षातून आलेल्या आणि जिथे भेळ तिथे खेळ अशी वृत्ती असलेल्या उमेदवारांमुळेच शहरात राष्ट्रवादीची सत्ता येऊ शकली नाही असेही शितोळे म्हणालेत. दरम्यान शितोळे यांच्या आरोपांना उज्वला ढोरे यांनीही चोख प्रत्युत्तर दिले आहे. आपला विजय शितोळे यांच्या जिव्हारी लागल्यानेच ते बिनबुडाचे आरोप करत असल्याचा पलटवार त्यांनी केला. या वादामुळे प्रभागातील राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांमध्ये दोन गट पडल्याचे चित्र दिसत आहे.विजयी होऊनही पक्षांतर्गत विरोधाचा सामना करावा लागणाऱ्या ढोरे आणि पराभवाचे खापर ढोरेंवर फोडणारे शितोळे यांच्यातील हे युद्ध आगामी काळात कोणते वळण घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..

Web Title: Pimpri chinchwad election ncps winning candidate accused of cross voting what is the real issue

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 18, 2026 | 04:35 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Mayor of Mumbai : मूळ शिवसैनिकाला भाजपचा महापौर नकोय..! शिंदेंचे नगरसेवक हॉटेलमध्ये ठेवल्यावर खासदार राऊतांचे सूचक वक्तव्य
1

Mayor of Mumbai : मूळ शिवसैनिकाला भाजपचा महापौर नकोय..! शिंदेंचे नगरसेवक हॉटेलमध्ये ठेवल्यावर खासदार राऊतांचे सूचक वक्तव्य

Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण
2

Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व
3

Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार
4

Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 18, 2026 | 04:35 PM
मणिकर्णिका घाटावर बुलडोझर चालवला, मोदींनी जनतेची माफी मागावी, नाहीतर…; काँग्रेसचा इशारा

मणिकर्णिका घाटावर बुलडोझर चालवला, मोदींनी जनतेची माफी मागावी, नाहीतर…; काँग्रेसचा इशारा

Jan 18, 2026 | 04:31 PM
IND vs NZ, 3rd ODI :इंदोरमध्ये डॅरिल मिचेल ‘शो’ जारी! भारताविरुद्ध लागोपाठ दुसरे शतक; भारतीय गोलंदाज निष्प्रभ 

IND vs NZ, 3rd ODI :इंदोरमध्ये डॅरिल मिचेल ‘शो’ जारी! भारताविरुद्ध लागोपाठ दुसरे शतक; भारतीय गोलंदाज निष्प्रभ 

Jan 18, 2026 | 04:25 PM
UPI crisis India: मोफत UPI संकटात? २०२६ अर्थसंकल्प ठरवणार डिजिटल पेमेंटचे भविष्य

UPI crisis India: मोफत UPI संकटात? २०२६ अर्थसंकल्प ठरवणार डिजिटल पेमेंटचे भविष्य

Jan 18, 2026 | 04:16 PM
पद्मभूषण इलयाराजांना यंदाचा पद्मपाणि पुरस्कार जाहीर; ‘या’ तारखेला होणार सन्मान

पद्मभूषण इलयाराजांना यंदाचा पद्मपाणि पुरस्कार जाहीर; ‘या’ तारखेला होणार सन्मान

Jan 18, 2026 | 04:12 PM
“सावज हाती लागलं, कामिनीच्या सापळ्यात अडकली सरोज” ; ‘कमळी’ मालिकेत नवा ट्विस्ट

“सावज हाती लागलं, कामिनीच्या सापळ्यात अडकली सरोज” ; ‘कमळी’ मालिकेत नवा ट्विस्ट

Jan 18, 2026 | 04:08 PM
IND vs NZ, 3rd ODI : मैदानावर ‘विराट’ रागाचे दर्शन! ‘ती’ एक चूक अन् ‘किंग’ कोहलीचा संताप अनावर; पहा VIDEO

IND vs NZ, 3rd ODI : मैदानावर ‘विराट’ रागाचे दर्शन! ‘ती’ एक चूक अन् ‘किंग’ कोहलीचा संताप अनावर; पहा VIDEO

Jan 18, 2026 | 04:01 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanjay Raut : ‘ताज लँड’ मध्ये आज जेवायला चाललोय, आमच्यावर संशय घेऊ नका, संजय राऊतांचे सूचक विधान

Sanjay Raut : ‘ताज लँड’ मध्ये आज जेवायला चाललोय, आमच्यावर संशय घेऊ नका, संजय राऊतांचे सूचक विधान

Jan 18, 2026 | 02:22 PM
नारायण राणेंचा उद्धव ठाकरे यांना थेट निशाणा, मुंबईत ठाकरे बंधूंना यश का मिळाले नाही?

नारायण राणेंचा उद्धव ठाकरे यांना थेट निशाणा, मुंबईत ठाकरे बंधूंना यश का मिळाले नाही?

Jan 18, 2026 | 02:18 PM
Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Jan 17, 2026 | 08:09 PM
Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Jan 17, 2026 | 07:56 PM
Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Jan 17, 2026 | 07:32 PM
MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

Jan 17, 2026 | 03:27 PM
पोलीसांना फक्त ५०० रु भत्ता, ५ हजार रु भत्त्याची पोलीस बॉईज संघटनेची मागणी

पोलीसांना फक्त ५०० रु भत्ता, ५ हजार रु भत्त्याची पोलीस बॉईज संघटनेची मागणी

Jan 17, 2026 | 03:19 PM