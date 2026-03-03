Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Satara News : बामणोली विभागातील शिक्षणाचा खेळखंडोबा; शिक्षणाधिकाऱ्यांविरुद्ध रिपाई आक्रमक

दुर्गम बामनोली विभागात शिक्षणाचा जिल्हा शिक्षण अधिकारी व गटशिक्षणाधिकारी जावळी यांनी अक्षरशः खेळखंडोबा मांडला असून, या विभागातील अनेक शाळांमध्ये शिक्षकच अनुपस्थित राहत असल्याचे चित्र दिसत आहे

Updated On: Mar 03, 2026 | 11:39 AM
दुर्गम बामनोली विभागात शिक्षणाचा जिल्हा शिक्षण अधिकारी व गटशिक्षणाधिकारी विरोधात आरपीआय आक्रमक (फोटो - सोशल मीडिया)

  • दुर्गम बामनोली विभागात शिक्षणाचा खेळखंडोबा
  • शिक्षकांना चार महिन्यात पुन्हा सुगम मध्ये प्रतिनियुक्ती
  • रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया’ची आक्रमक भूमिका
Satara News : मेढा : जावळी तालुक्यातील दुर्गम बामनोली विभागात शिक्षणाचा जिल्हा शिक्षण अधिकारी व गटशिक्षणाधिकारी जावळी यांनी अक्षरशः खेळखंडोबा मांडला असून, या विभागातील अनेक शाळांमध्ये शिक्षकच अनुपस्थित राहत असल्याचे चित्र दिसत आहे. तर या विभागात (Satara News) सुगम मधून दुर्गम भागात बदली झालेल्या महिला शिक्षकांवर शिक्षण विभाग मेहरबान झाला असून, शिक्षकांना चार महिन्यात पुन्हा सुगम मध्ये प्रतिनियुक्ती देऊन येथील शाळांचे शैक्षणिक नुकसान केले आहे. त्यामुळे याप्रतिनियुक्त्या तात्काळ रद्द कराव्यात याव्यात अन्यथा शिक्षणाधिकारी कार्यालयाबाहेर आंदोलन करणार असल्याचा इशारा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (गवई गटाचे) जिल्हाध्यक्ष संजय गाडे यांनी निवेदनाद्वारे इशारा दिला आहे. (Republican Party of India)

बामनोली विभागात अनेक शाळांमध्ये शिक्षक अनुपस्थित राहत असल्याचे चित्र आहे. या विभागात कोणताही अधिकारी फिरकत नसल्याने शिक्षक शाळेवर अनुपस्थित राहण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. अशातच सुगम भागातून दुर्गम बदली होऊन आलेल्या शिक्षण उपसंचालक कुलाळ यांच्या पत्नी सौ कुलाळ तसेच मांटीमुरा शाळेत कार्यरत असणाऱ्या महिला शिक्षिका यांना प्रतापसिंह हायस्कूल व कोडोली प्राथमिक शाळेत प्रतिनियुक्ती देण्यात आली आहे.

हे देखील वाचा : ऐन उकाड्यात पुणेकरांना दिलासा; थंडी परतली असल्याने…

केवळ अधिकाऱ्यांची पत्नी असलेल्या कुलाळ यांना नियम धाब्यावर बसवून चुकीच्या पद्धतीने त्यांच्या सोयीनुसार त्यांना प्रतिनियुक्ती देण्यात आली आहे. या दोन्ही प्रतिननियुक्त्या तात्काळ रद्द करण्यात याव्यात, त्याचबरोबर या विभागात शिक्षक बँकेचा एक संचालक बदली होऊन आला असून हा संचालक देखील नियमितपणे शाळेत हजर राहत नसल्याचे वास्तव आहे. या शिक्षकाकडून खाजगी शिक्षक शाळेवर नेमण्यात आल्याचे दिसून येत आहे .या सर्व गंभीर बाबींची शिक्षण विभागाकडून दखल घेतली न गेल्यास ५ मार्च रोजी रिपाई शिक्षण अधिकारी यांच्या दालनाबाहेर आंदोलन करणार असल्याचा इशारा निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे.

हे देखील वाचा :  दुबईत अडकलेल्या भारतीयांना घेऊन पहिले विमान मुंबईत दाखल; पर्यटकांनी सांगितली थरारक आपबीती

सातारा शहर पोलिसांची धडक कामगिरी

सातारा शहरातील पोवई नाका परिसरात भररात्री अंगडिया सेवेतून पाठविण्यात आलेल्या सोन्याच्या मुद्देमालावर दरोडा टाकत सुमारे ३२ लाख ४ हजार ५०० रुपयांचे २१५ ग्रॅम सोने लुटल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. या प्रकरणी चार अनोळखी इसमांविरुद्ध सातारा शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, श्री नितीन खेमचंद जैन (वय ५०, रा. अमृतप्लाझा कॉलनी, सदरबझार, सातारा) यांनी तक्रार दिली आहे. ते १८५, रविवार पेठ, सातारा येथील ‘श्रद्धा ज्वेलर्स’मध्ये मागील २५ वर्षांपासून व्यवस्थापक म्हणून कार्यरत आहेत. मुंबईतील झवेरी बाजार येथे असलेल्या रितेश कावेडिया ज्वेलर्सकडे वितळवलेले सोन्याचे बार पाठविण्याचे तसेच तयार दागिने मागविण्याचे काम ते नियमितपणे करतात.

Published On: Mar 03, 2026 | 11:39 AM

