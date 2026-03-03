Satara News : बामणोली विभागातील शिक्षणाचा खेळखंडोबा; शिक्षणाधिकाऱ्यांविरुद्ध रिपाई आक्रमक

बामनोली विभागात अनेक शाळांमध्ये शिक्षक अनुपस्थित राहत असल्याचे चित्र आहे. या विभागात कोणताही अधिकारी फिरकत नसल्याने शिक्षक शाळेवर अनुपस्थित राहण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. अशातच सुगम भागातून दुर्गम बदली होऊन आलेल्या शिक्षण उपसंचालक कुलाळ यांच्या पत्नी सौ कुलाळ तसेच मांटीमुरा शाळेत कार्यरत असणाऱ्या महिला शिक्षिका यांना प्रतापसिंह हायस्कूल व कोडोली प्राथमिक शाळेत प्रतिनियुक्ती देण्यात आली आहे.
केवळ अधिकाऱ्यांची पत्नी असलेल्या कुलाळ यांना नियम धाब्यावर बसवून चुकीच्या पद्धतीने त्यांच्या सोयीनुसार त्यांना प्रतिनियुक्ती देण्यात आली आहे. या दोन्ही प्रतिननियुक्त्या तात्काळ रद्द करण्यात याव्यात, त्याचबरोबर या विभागात शिक्षक बँकेचा एक संचालक बदली होऊन आला असून हा संचालक देखील नियमितपणे शाळेत हजर राहत नसल्याचे वास्तव आहे. या शिक्षकाकडून खाजगी शिक्षक शाळेवर नेमण्यात आल्याचे दिसून येत आहे .या सर्व गंभीर बाबींची शिक्षण विभागाकडून दखल घेतली न गेल्यास ५ मार्च रोजी रिपाई शिक्षण अधिकारी यांच्या दालनाबाहेर आंदोलन करणार असल्याचा इशारा निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे.
सातारा शहर पोलिसांची धडक कामगिरी
सातारा शहरातील पोवई नाका परिसरात भररात्री अंगडिया सेवेतून पाठविण्यात आलेल्या सोन्याच्या मुद्देमालावर दरोडा टाकत सुमारे ३२ लाख ४ हजार ५०० रुपयांचे २१५ ग्रॅम सोने लुटल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. या प्रकरणी चार अनोळखी इसमांविरुद्ध सातारा शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, श्री नितीन खेमचंद जैन (वय ५०, रा. अमृतप्लाझा कॉलनी, सदरबझार, सातारा) यांनी तक्रार दिली आहे. ते १८५, रविवार पेठ, सातारा येथील ‘श्रद्धा ज्वेलर्स’मध्ये मागील २५ वर्षांपासून व्यवस्थापक म्हणून कार्यरत आहेत. मुंबईतील झवेरी बाजार येथे असलेल्या रितेश कावेडिया ज्वेलर्सकडे वितळवलेले सोन्याचे बार पाठविण्याचे तसेच तयार दागिने मागविण्याचे काम ते नियमितपणे करतात.