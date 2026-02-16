Switzerlandमध्ये बर्फवृष्टीचा हाहाकार! ५० हून प्रवाशांना घेऊन जाणारी ट्रेन रुळावरुन घसरली

थायलंडमध्ये रेल्वेचा भीषण अपघात; धावत्या ट्रेनवर कोसळली भलीमोठी क्रेन, मृतांचा आकडा वाढण्याची भीती
मिळालेल्या माहितीनुसार, हा अपघात स्वित्झर्लंडच्या गोपेनस्टाईनजवळील स्टॉकग्राबेन परिसरात सकाळी ७ च्या सुमारास हा अपघात झाला आहे. स्विस रेल्वे कंपनींनी देखील या अपघाताची पुष्टी केली असून जोरदार हिमवादळामुळे रेल्वे रुळावरुन घसरली असल्याचे सांगितले जात आहे. ट्रेन सकाळी स्पीझहून ब्रिगेडियरकडे रवाना झाला होती.
या अपघाताची माहिती मिळताच मदत आणि बचाव कार्य तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले होते. बचाक अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सकाळी १० वाजेपर्यंत प्रवाशांना सुरक्षितपणे रुळावरुन घसरलेल्या लोकांना बाहेर काढण्यात आले. यानंतर जखमींना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. घटनास्थळी अनेक रुग्णवाहिका आणि बचाव हेलिकॉप्टरही दाखल झाले होते.
सध्या जखमींना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून त्यांच्यावर उपचार सुरु आहेत. तसेच किरकोळ जखमी झालेल्यांना मलमपट्टीकरुन घरी पाठवण्यात आले आहे. स्थानिक माध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या अपघातात अनेक प्रवासी जखमी झाले होते. परंतु अद्याप अधिकृत संख्या स्पष्ट झालेली नाही. सुदैवाने या अपघातात कोणाचाही मृत्यू झालेला नाही. बर्फवृष्टी आणि कठीण डोंगराळ प्रदेशा मदत आणि बचाव कार्यात अडथळे येत होते.
बचाव अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जोरदार बर्फवृष्टीमुळे रेल्वे ट्रॅकवर बर्फ जमा झाला आहे. यामुळे रेल्वे रुळावरुन घसरून अपघात झाला असल्याचे सांगितले जात आहे. सध्या या अपघाताचा तपास सुरु आहे. तसेच रेल्वेचे डब्बे रुळावरुन हटवण्याचे कार्यही सुरु आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, अपघातानंतर सुरक्षेच्या कारणास्तवर गोपेनस्टाईन आणि ब्रिगेडियर दरम्यान रेल्वे सेवा बंद करण्यात आली होती. शिवाय ट्रॅक दुरुस्ती आणि अपघाताच्या तपासणीमुळे सध्या सेवा मंगळवार (१७ फेब्रुवारी) पर्यंत बंद राहण्याची शक्यता असल्याचे स्विस रेल्वे कंपनीने म्हटले आहे.
स्वित्झर्लंड हे तेथील रेल्वे नेटवर्क आणि त्याच्या वक्तशीरपणासाठी ओळखले जाते. दरवर्षी लाखो पर्यटक येथे बर्फवृष्टीचा आनंद घेण्यासाठी येतात. परंतु सततच्या खराब हवामानामुळे रेल्वे सेंवावर परिणाम होत राहतो. यापूर्वी २०२३ मध्ये बर्नजवळ बर्फवृष्टीमुळे २० मिनिटांत दोन ट्रेन रुळावरुन घसरल्या होता. या अपघाता १५ प्रवासी जखमी झाले होते.
