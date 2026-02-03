Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

संगीतकार S P Venkatesh यांचे वयाच्या ७० व्या वर्षी निधन; इंडस्ट्रीत पसरली शोककळा

ज्येष्ठ संगीतकार एस.पी. वेंकटेश यांचे वयाच्या ७० व्या वर्षी निधन झाले. त्यांच्या या दुःखत बातमीमुळे आता चाहत्यांना मोठा धक्का बसला आहे.

Feb 03, 2026
  • संगीतकार S P Venkatesh यांचे निधन
  • चित्रपट इंडस्ट्रीत पसरली शोककळा
  • वयाच्या ७० व्या वर्षी संगीतकाराने घेतला निरोप
 

९० च्या दशकात मल्याळम चित्रपट संगीताचे प्रसिद्ध चेहरा असलेले संगीत दिग्दर्शक एस.पी. वेंकटेश यांचे निधन झाले आहे. त्यांनी वयाच्या ७० व्या वर्षी अखेरचा श्वास घेतला आहे. आज सकाळी (३ फेब्रुवारी) चेन्नई येथील त्यांच्या निवासस्थानी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. त्यांनी मल्याळम, तमिळ आणि कन्नड भाषेत १५० हून अधिक गाणी लिहिली आहेत.

त्यांनी राजविंते माकन, हिटलर, किलुक्कम, मिन्नाराम, स्पादिकम, इंद्रजालम, जॉनी वॉकर, कौरवर, नादोडी, ध्रुवम, गंधर्वम आणि पॅट्रियट यासारख्या अनेक सुपरहिट चित्रपटांसाठी गाणी लिहिली आहेत. “विन्निले गंधर्वम” आणि “सीता कल्याण वैभोगमे” सारख्या गाण्यांमध्येही त्यांनी महत्त्वपूर्ण योगदान ठरले आहे.

‘Dhurandhar 2’ चा टीझर पाहिल्यानंतर चाहत्यांचा संताप; म्हणाले ‘अरे, हे आधीच दाखवले आहे, काहीतरी नवीन करायचं’

१९८६ मध्ये आलेल्या “राजविंते माकन” या चित्रपटातील गाण्यांमुळे एस.पी. वेंकटेश मल्याळी लोकांमध्ये प्रसिद्ध झाले. त्यांनी तमिळ, तेलुगू आणि मल्याळम भाषेतील अनेक चित्रपटांसाठी संगीत दिले. त्यांनी सलील चौधरी यांचे सहाय्यक म्हणून चित्रपटसृष्टीत प्रवेश केला आणि नंतर ते स्वतंत्र संगीत दिग्दर्शक बनले. एसपी वेंकटेश यांचे निधन संगीत जगताचे मोठे नुकसान आहे. त्यांच्या मृत्यूच्या कारणाबद्दल अद्याप कोणतीही माहिती जाहीर झालेली नाही.

१९७१ मध्ये गिटारवादक म्हणून सुरुवात

१९७१ मध्ये वेंकटेश यांनी गिटारवादक म्हणून आपल्या चित्रपट कारकिर्दीला सुरुवात केली. त्यांनी प्रसिद्ध संगीतकार विजयभास्कर यांच्यासोबत काम केले. १९७५ मध्ये त्यांनी कन्नड चित्रपटात सहाय्यक संगीत दिग्दर्शक म्हणून स्वतःची ओळख निर्माण केली. १९८१ मध्ये त्यांनी प्रेमयुद्ध या तेलुगू चित्रपटातून संगीत दिग्दर्शक म्हणून पदार्पण केले. मल्याळम चित्रपटात, वेंकटेश यांनी राघवन मास्टरसह अनेक संगीतकारांसोबत सहाय्यक संगीत दिग्दर्शक म्हणून काम केले. त्यांनी ए. टी. उमर दिग्दर्शित चित्रपटांसाठी पार्श्वसंगीत तयार केले. नंतर, त्यांनी संगीतकार म्हणून काम केले, डेनिस जोसेफ आणि थंपी कन्ननथनम यांच्यासोबतच्या सहकार्यामुळे त्यांना व्यापक ओळख मिळाली.

Dhurandhar 2 चा टीझर प्रदर्शित होताच अडचणीत! ड्रोन प्रकरणात लोकेशन मॅनेजरवर गुन्हा दाखल

एसपी वेंकटेश यांच्याबद्दल महत्वाची माहिती

एसपी वेंकटेश हे संगीतराजन म्हणून ओळखले जात होते. ५ मार्च १९५५ रोजी जन्मलेले वेंकटेश हे मँडोलिन वादक पलानी यांचे पुत्र होते. त्यांनी कन्नड, तेलुगू, तमिळ आणि मल्याळम चित्रपटांमध्ये एक बहुमुखी संगीत दिग्दर्शक म्हणून स्वतःची स्थापना केली. त्यांनी १९८५ मध्ये “जनकेय कोडथी” या चित्रपटाद्वारे मल्याळम चित्रपट उद्योगात संगीत दिग्दर्शक म्हणून प्रवेश केला. वेंकटेश यांना १९९३ मध्ये “पाथ्रुकम” आणि “जनम” या चित्रपटांसाठी सर्वोत्कृष्ट संगीत दिग्दर्शकाचा केरळ राज्य चित्रपट पुरस्कार मिळाला. ते मोहनलाल आणि मामूटी सारख्या दिग्गज अभिनेत्यांसोबत काम करण्यासाठी ओळखले जात होते.

 

Published On: Feb 03, 2026 | 03:04 PM

