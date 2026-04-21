Solar power project : एसटीचा सौर ऊर्जेकडे पहिला टप्पा सुरू; 2.57 मेगावॉट ग्रीड सोलर प्रकल्पाला मंजुरी – परिवहनमंत्र्यांची माहिती

एसटी महामंडळाने सौर ऊर्जेकडे वाटचाल करत पहिला टप्पा सुरू केला असून 2.57 मेगावॉट क्षमतेच्या ग्रीड सोलर प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे एसटीच्या ऊर्जाखर्चात बचत होऊन पर्यावरणपूरक उपक्रमांना चालना मिळणार...

Updated On: Apr 21, 2026 | 07:03 PM
एसटीचा सौर ऊर्जेकडे पहिला टप्पा सुरू; 2.57 मेगावॉट ग्रीड सोलर प्रकल्पाला मंजुरी - परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

  • एसटीचा सौर ऊर्जेकडे पहिला टप्पा सुरू
  • 2.57 मेगावॉट ग्रीड सोलर प्रकल्पाला मंजुरी
  • परिवहनमंत्र्यांची माहिती
मुंबई: महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) विविध बसस्थानके, कार्यालये, कार्यशाळा आणि आगारांच्या छतांवर ग्रीड सोलर ऊर्जा प्रणालीद्वारे वीज निर्मिती करून तीच ऊर्जा वापरण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे ₹१३.०३ कोटींच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात आली असून, एसटीच्या ऊर्जावापरात मोठी बचत होऊन पर्यावरणपूरक पाऊल उचलले जाणार आहे, अशी माहिती परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दिली.

मंत्री सरनाईक म्हणाले की, या निर्णयामुळे एसटी महामंडळाच्या बसस्थानके, कार्यशाळा, कार्यालये आणि इतर आस्थापनांमध्ये सौरऊर्जेचा वापर वाढणार असून, दरवर्षी सुमारे ३ ते ४ कोटी रुपयांचा पारंपरिक वीज खर्च वाचणार आहे. प्रकल्पाची अंमलबजावणी करताना नमुना नकाशे, तांत्रिक मान्यता आणि पर्यावरणीय नियमांचे काटेकोर पालन करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या आहेत. हा उपक्रम हरित ऊर्जा वापराच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे. यामुळे ऊर्जा बचत, पर्यावरण संवर्धन आणि आर्थिक शिस्त या तिन्ही बाबींमध्ये सकारात्मक परिणाम अपेक्षित असल्याचे प्रतिपादन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केले.

प्रमुख प्रकल्प: एमएसआरटीसीने बस डेपो, कार्यशाळा, बस स्थानके आणि प्रशासकीय कार्यालयांच्या छतांवर सौर पॅनेल बसवणार आहे.

पहिल्या टप्प्याला मंजुरी: महाराष्ट्र सरकारने २.५७ मेगावॅट क्षमतेच्या ग्रिड-कनेक्टेड सौर ऊर्जा प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याला मंजुरी दिली आहे, जो महाराष्ट्रभरातील एमएसआरटीसीच्या विविध केंद्रांवर स्थापित केला जाईल.

मोठे लक्ष्य (३०० मेगावॅट): अहवालानुसार, एकूण ३०० मेगावॅट (MW) सौर ऊर्जा निर्माण करण्याचे एमएसआरटीसीचे दीर्घकालीन उद्दिष्ट आहे.

आर्थिक लाभ: या प्रकल्पामुळे वीज खर्चात दरवर्षी अंदाजे ₹१,००० कोटींची बचत होण्याचा अंदाज आहे. या उपक्रमामुळे महामंडळाचे सरकारी अनुदानावरील अवलंबित्व कमी होण्यास मदत होईल.

अंमलबजावणी: हा प्रकल्प केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या नवीकरणीय ऊर्जा योजनांचा वापर करून सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) मॉडेल अंतर्गत राबविण्यात येईल.

इलेक्ट्रिक बस ताफा: हा उपक्रम एमएसआरटीसीच्या वाढत्या इलेक्ट्रिक बस ताफ्यासाठी हरित ऊर्जा प्रदान करेल.

