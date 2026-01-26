Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

ग्रीन एक्सप्रेसवेमुळे दिल्ली ते चेन्नई केवळ १२ तासांवर, नितीन गडकरी यांनी दिले मोठी अपडेट

नवीन उत्तर-दक्षिण द्रुतगती महामार्गामुळे दिल्ली ते चेन्नई अंतर ३२० किलोमीटरने आणि प्रवासाचा वेळ अंदाजे १५ तासांनी कमी होईल. या ग्रीन द्रुतगती महामार्गामुळे कारने प्रवास फक्त १२ तासांत आणि ट्रकने २० तासांत कमी होईल. 

Updated On: Jan 26, 2026 | 07:08 PM
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी घोषणा केली. नवीन उत्तर-दक्षिण ग्रीन द्रुतगती महामार्गामुळे दिल्ली ते चेन्नई अंतर ३२० किलोमीटरने आणि प्रवासाचा वेळ १५ तासांनी कमी होईल. या ग्रीन द्रुतगती महामार्गामुळे कारने प्रवास फक्त १२ तासांत आणि ट्रकने २० तासांत कमी होईल. त्यांनी नागपुरात भारतीय उद्योग महासंघाने (CII) आयोजित लॉजिस्टिक्स कौन्सिलमध्ये ही घोषणा केली.

सुरतपर्यंत महामार्गाचे काम पूर्ण

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी सांगितले की गुजरातमधील सुरतपर्यंतच्या या नवीन महामार्गाचे काम पूर्ण झाले आहे आणि मंत्रिमंडळाने पुढील टप्प्याला मान्यता दिली आहे. सध्या, दिल्ली-चेन्नई मार्ग सुरत, मुंबई, पुणे, कोल्हापूर किंवा सोलापूर मार्गे दक्षिणेकडे जातो. तथापि, नवीन महामार्गामुळे प्रवास थेट होईल, जो सुरत, नाशिक, अहिल्यानगर (पूर्वीचे अहमदनगर), अक्कलकोट आणि कुर्नूल यांना जोडून चेन्नईला पोहोचेल. हा महामार्ग कन्याकुमारी, हैदराबाद आणि बेंगळुरू सारख्या प्रमुख शहरांना देखील जोडेल. इतर अनेक शहरांमधील प्रवासाचा वेळ देखील लक्षणीयरीत्या कमी होईल. डिसेंबरपर्यंत, बेंगळुरू ते चेन्नई प्रवास फक्त दोन तासांचा असेल, तर बेंगळुरू ते म्हैसूर प्रवास फक्त एक तासाचा असेल.

गणेश नाईकांच्या ‘त्या’ विधानावर उदय सामंत यांचा थेट पलटवार; म्हणाले, शिंदेंनी उठाव केला नसता तर…”;

दिल्ली-कटरा मार्गावर वेळेची लक्षणीय बचत

दिल्ली-जयपूर, दिल्ली-अमृतसर, दिल्ली-कटरा आणि श्रीनगर मार्गांवर वेळेची लक्षणीय बचत देखील होईल. या प्रकल्पामुळे इंधन खर्च कमी होईल आणि देशाचा लॉजिस्टिक्स खर्च लक्षणीयरीत्या कमी होईल. भारताचा लॉजिस्टिक्स खर्च लवकरच चीनपेक्षा कमी होईल असा विश्वास गडकरी यांनी व्यक्त केला. पर्यायी इंधनांच्या वापरावर भर देताना ते म्हणाले की सहा महिन्यांपूर्वी तीन हायड्रोजन-चालित ट्रकचे उद्घाटन करण्यात आले होते. हायड्रोजन रिफ्युएलिंग स्टेशन देखील बांधले जातील.

भारत-बांगलादेश नदी मार्ग लवकरच सुरू होणार आहे

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले की, भारतातून बांगलादेशला निर्यातीसाठी प्रस्तावित जलमार्ग अवघ्या दोन ते चार दिवसांत प्रत्यक्षात येण्याची शक्यता आहे. पश्चिम बंगालमधील हल्दिया बंदरापासून ढाकापर्यंत बार्जद्वारे थेट कंटेनर वाहतूक सुरू होईल. यामुळे वाहतूक खर्चात अंदाजे ५० टक्के बचत होईल. हा प्रकल्प त्यांच्या प्रमुख योजनांपैकी एक आहे आणि वर्षानुवर्षे प्रयत्नांनंतर तो प्रत्यक्षात येत आहे.

जलमार्गांद्वारे निर्यात सुलभ होईल

हा जलमार्ग भारताच्या निर्यातीसाठी केवळ बांगलादेशलाच नव्हे तर इंडोनेशिया, मलेशिया आणि चीनसारख्या आग्नेय आशियाई देशांनाही मार्ग प्रदान करेल. सध्या, नागपूर क्षेत्रातून जाणारी मालवाहतूक मुंबईतील जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टमार्गे कोलंबोमार्गे ढाका येथे पोहोचते. नवीन नदी मार्गामुळे ही वाहतूक थेट हल्दियाहून ढाकाला जाऊ शकेल. ट्रान्समिशन टॉवर, कापूस आणि ट्रॅक्टरसह विविध वस्तू नागपूरहून बांगलादेशला निर्यात केल्या जातात.

E-governance reforms winner : ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रमात कोण ठरले नंबर वन? CM फडणवीसांनी केली यादी जाहीर

Published On: Jan 26, 2026 | 07:08 PM

