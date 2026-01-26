Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

MI vs RCB, WPL 2026  : स्मृती आणि हरमन आमनेसामने! RCB चा TOSS जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय 

महिला प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत आज मुंबई इंडियन्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू आमनेसामने आले आहेत. वडोदरा येथील बीसीए स्टेडियमवर खेळवण्यात येणाऱ्या या सामन्यात आरसीबीने टॉस जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय घेतला आहे.

Updated On: Jan 26, 2026 | 07:16 PM
MI vs RCB, WPL 2026: Smriti and Harman face off! RCB wins the toss and decides to bowl.

RCB चा TOSS जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय (फोटो-सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

MI vs RCB, WPL 2026 : महिला प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत आज १६ वा सामना मुंबई इंडियन्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू यांच्यात खेळला जात आहे.  वडोदरा येथील बीसीए स्टेडियमवर खेळवण्यात येणाऱ्या या सामन्यात रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर मुंबई इंडियन्स संघ प्रथम फलंदाजी करताना दिसणार आहे.

हेही वाचा : T20 World Cup 2026 : ‘मला शिवीगाळ करण्यात आली…’ जेसन गिलेस्पीने ‘ते’ ट्विट डिलीट का केले? स्वत:च सांगितले कारण…

आरसीबीची कर्णधार स्मृती मानधनाने टॉस जिंकल्यानंतर आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. ती म्हणाली की,  “आज आम्ही प्रथम क्षेत्ररक्षण करू इच्छितो. बडोद्यामध्ये दव हा एक मोठा घटक राहिला आहे आणि खेळपट्टीने जवळपास प्रत्येक सामन्यात वेगळ्या पद्धतीने खेळ केला आहे. फलंदाजी युनिट म्हणून, काय अपेक्षा करावी हे माहित असणे चांगले आहे.  गेल्या १० दिवसांत आम्हाला थोडा अनुभव मिळाला आहे, पण खेळपट्टी एका विशिष्ट प्रकारे खेळेल असे गृहीत धरून तुम्ही तयारी करून येऊ शकत नाही, कारण प्रत्येक सामन्यात ती वेगळी राहिली आहे. पहिले काही षटके कशी जातात हे आम्हाला पाहावे लागेल, त्याचे मूल्यांकन करावे लागेल, एकत्र येऊन एकमेकांशी चांगला संवाद साधावा लागेल. आज आमच्या संघात तेच अकरा खेळाडू आहेत.”

टॉस गमावणारी मुंबई इंडियन्सची कर्णधार हरमनप्रीत कौर म्हणाली की,  “परिस्थिती आणि मागील सामने कसे झाले आहेत हे पाहता, आम्हाला प्रथम गोलंदाजी करायची होती. पण जे काही आमच्या वाट्याला येईल, हा आमच्यासाठी खूप महत्त्वाचा सामना आहे. सकारात्मक दृष्टिकोनाने खेळणे ही आजची गुरुकिल्ली आहे, ते अधिक महत्त्वाचे आहे. आम्ही एकत्र खूप चांगला वेळ घालवला आणि खूप फलदायी बैठका घेतल्या. आशा आहे की, गेल्या काही दिवसांत आम्ही ज्यावर चर्चा केली आणि सराव केला, त्याची आम्ही मैदानावर अंमलबजावणी करू. आज आमच्या संघात एक बदल आहे – अमेलिया केर संघात परत आली आहे आणि दुखापतीमुळे कॅरी खेळणार नाही. हा एक महत्त्वाचा सामना आहे, आम्ही आमच्या सर्वोत्तम अकरा खेळाडूंसोबत खेळत आहोत आणि आशा आहे की आम्ही सकारात्मक क्रिकेट खेळू.”

हेही वाचा : T20 World Cup 2026 : ‘संघाची घोषणा ही स्पर्धेत सहभागी….’, पाकिस्तान टी-20 विश्वचषकात खेळण्याबाबत मोहसिन नक्वी यांचे विधान

दोन्ही संघ खालीलप्रमाणे

मुंबई इंडियन्स महिला (प्लेइंग इलेव्हन): सजीवन सजना, हेली मॅथ्यूज, नॅट सायव्हर-ब्रंट, हरमनप्रीत कौर (क), अमेलिया केर, राहिला फिरदौस (डब्ल्यू), अमनजोत कौर, संस्कृती गुप्ता, वैष्णवी शर्मा, शबनीम इस्माईल, पूनम खेमनार

रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू महिला (प्लेइंग इलेव्हन): ग्रेस हॅरिस, स्मृती मानधना (क), जॉर्जिया वॉल, गौतमी नाईक, रिचा घोष (डब्ल्यू), राधा यादव, नदिन डी क्लर्क, अरुंधती रेड्डी, सायली सातघरे, श्रेयंका पाटील, लॉरेन बेल

 

Web Title: Mi vs rcb wpl 2026 rcb won the toss and decided to bowl

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 26, 2026 | 07:07 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

World Cup विजेत्या कॅप्टन्सचा पद्मश्री पुरस्काराने सन्मान, रोहित शर्मा-हरमीनप्रीत कौरचा गौरव
1

World Cup विजेत्या कॅप्टन्सचा पद्मश्री पुरस्काराने सन्मान, रोहित शर्मा-हरमीनप्रीत कौरचा गौरव

स्मृती मानधनाचा मंगेतर पलाश मुच्छलने फसवणुकीच्या आरोपांनंतर केली कारवाई! या व्यक्तीविरुद्ध 10 कोटीचा मानहानीचा केला दाखल दावा
2

स्मृती मानधनाचा मंगेतर पलाश मुच्छलने फसवणुकीच्या आरोपांनंतर केली कारवाई! या व्यक्तीविरुद्ध 10 कोटीचा मानहानीचा केला दाखल दावा

DC vs RCB : दिल्ली कॅपिटल्सने आरसीबीचा 7 विकेट्सने केला पराभव! वर्चस्व आणले संपुष्टात
3

DC vs RCB : दिल्ली कॅपिटल्सने आरसीबीचा 7 विकेट्सने केला पराभव! वर्चस्व आणले संपुष्टात

DC vs RCB, WPL 2026 : बलाढ्य RCB चे दिल्लीसमोर लोटांगण; जेमीमाह आर्मीसमोर 110 धावांचे लक्ष्य 
4

DC vs RCB, WPL 2026 : बलाढ्य RCB चे दिल्लीसमोर लोटांगण; जेमीमाह आर्मीसमोर 110 धावांचे लक्ष्य 

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
हायवेवर जळत्या कारचा थरार! Mahindra Electric SUV च्या सेफ्टीवर उठताय प्रश्नचिन्ह? किंमत तर…

हायवेवर जळत्या कारचा थरार! Mahindra Electric SUV च्या सेफ्टीवर उठताय प्रश्नचिन्ह? किंमत तर…

Jan 26, 2026 | 07:15 PM
गावकऱ्यांच्या दातृत्वातून बेंदेवाडी शाळेचा ‘कायापालट’; पालकसभेतच जमा केली दीड लाखांची रोख रक्कम!

गावकऱ्यांच्या दातृत्वातून बेंदेवाडी शाळेचा ‘कायापालट’; पालकसभेतच जमा केली दीड लाखांची रोख रक्कम!

Jan 26, 2026 | 07:09 PM
ग्रीन एक्सप्रेसवेमुळे दिल्ली ते चेन्नई केवळ १२ तासांवर, नितीन गडकरी यांनी दिले मोठी अपडेट

ग्रीन एक्सप्रेसवेमुळे दिल्ली ते चेन्नई केवळ १२ तासांवर, नितीन गडकरी यांनी दिले मोठी अपडेट

Jan 26, 2026 | 07:08 PM
MI vs RCB, WPL 2026  : स्मृती आणि हरमन आमनेसामने! RCB चा TOSS जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय 

MI vs RCB, WPL 2026  : स्मृती आणि हरमन आमनेसामने! RCB चा TOSS जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय 

Jan 26, 2026 | 07:07 PM
10 वी पास अन् पगार 46000 हून अधिक! RBI ची ऑफिस अटेंडंट पदांसाठी भरतीची घोषणा

10 वी पास अन् पगार 46000 हून अधिक! RBI ची ऑफिस अटेंडंट पदांसाठी भरतीची घोषणा

Jan 26, 2026 | 06:59 PM
Republic Day 2026: प्रजासत्ताकदिनी कर्तव्यपथावर अमेरिकन ‘अपाचे’चा थरार; ट्रम्प म्हणाले, ‘आमचे भारताशी ऐतिहासिक बंध’

Republic Day 2026: प्रजासत्ताकदिनी कर्तव्यपथावर अमेरिकन ‘अपाचे’चा थरार; ट्रम्प म्हणाले, ‘आमचे भारताशी ऐतिहासिक बंध’

Jan 26, 2026 | 06:51 PM
वरुण धवन स्टंटमुळे चर्चेत; मेट्रो प्रवासादरम्यान नियमांचे उल्लंघन, अधिकारी कारवाई करणार का? पाहा व्हिडिओ

वरुण धवन स्टंटमुळे चर्चेत; मेट्रो प्रवासादरम्यान नियमांचे उल्लंघन, अधिकारी कारवाई करणार का? पाहा व्हिडिओ

Jan 26, 2026 | 06:50 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Virar : पोलिसांच्या पाठपुराव्याला यश; 25 लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Virar : पोलिसांच्या पाठपुराव्याला यश; 25 लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Jan 26, 2026 | 06:09 PM
Sindhudurg : कुडाळ तालुक्यात शिंदे शिवसेनेचा ठाकरे गटाला मोठा दणका

Sindhudurg : कुडाळ तालुक्यात शिंदे शिवसेनेचा ठाकरे गटाला मोठा दणका

Jan 26, 2026 | 05:53 PM
Virar : २५ लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Virar : २५ लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Jan 26, 2026 | 02:48 PM
Alibaug: मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Alibaug: मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Jan 26, 2026 | 01:45 PM
Ratnagiri : मैत्री असूनही संघर्ष अटळ! अलोरे गटात राष्ट्रवादीच्या विजयाचा दावा

Ratnagiri : मैत्री असूनही संघर्ष अटळ! अलोरे गटात राष्ट्रवादीच्या विजयाचा दावा

Jan 25, 2026 | 04:13 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगर महापालिकेच्या 68 नगरसेवकांचा सन्मान!

Ahilyanagar : अहिल्यानगर महापालिकेच्या 68 नगरसेवकांचा सन्मान!

Jan 25, 2026 | 04:07 PM
Kalyan : “पोलीसांनी जगायचं कसं?” कल्याण मारहाण प्रकरणावर पोलीस बॉईज संघटनेचा सवाल

Kalyan : “पोलीसांनी जगायचं कसं?” कल्याण मारहाण प्रकरणावर पोलीस बॉईज संघटनेचा सवाल

Jan 25, 2026 | 04:03 PM