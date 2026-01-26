MI vs RCB, WPL 2026  : स्मृती आणि हरमन आमनेसामने! RCB चा TOSS जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय 

MI vs RCB, WPL 2026 : महिला प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत आज १६ वा सामना मुंबई इंडियन्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू यांच्यात खेळला जात आहे. वडोदरा येथील बीसीए स्टेडियमवर खेळवण्यात येणाऱ्या या सामन्यात रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर मुंबई इंडियन्स संघ प्रथम फलंदाजी करताना दिसणार आहे.
आरसीबीची कर्णधार स्मृती मानधनाने टॉस जिंकल्यानंतर आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. ती म्हणाली की, “आज आम्ही प्रथम क्षेत्ररक्षण करू इच्छितो. बडोद्यामध्ये दव हा एक मोठा घटक राहिला आहे आणि खेळपट्टीने जवळपास प्रत्येक सामन्यात वेगळ्या पद्धतीने खेळ केला आहे. फलंदाजी युनिट म्हणून, काय अपेक्षा करावी हे माहित असणे चांगले आहे. गेल्या १० दिवसांत आम्हाला थोडा अनुभव मिळाला आहे, पण खेळपट्टी एका विशिष्ट प्रकारे खेळेल असे गृहीत धरून तुम्ही तयारी करून येऊ शकत नाही, कारण प्रत्येक सामन्यात ती वेगळी राहिली आहे. पहिले काही षटके कशी जातात हे आम्हाला पाहावे लागेल, त्याचे मूल्यांकन करावे लागेल, एकत्र येऊन एकमेकांशी चांगला संवाद साधावा लागेल. आज आमच्या संघात तेच अकरा खेळाडू आहेत.”
🚨 Toss 🚨@RCBTweets won the toss and elected to field against @mipaltan Updates ▶️ https://t.co/yUHXkzVIZw #TATAWPL | #KhelEmotionKa | #RCBvMI pic.twitter.com/F1ua7KVyxm — Women’s Premier League (WPL) (@wplt20) January 26, 2026
टॉस गमावणारी मुंबई इंडियन्सची कर्णधार हरमनप्रीत कौर म्हणाली की, “परिस्थिती आणि मागील सामने कसे झाले आहेत हे पाहता, आम्हाला प्रथम गोलंदाजी करायची होती. पण जे काही आमच्या वाट्याला येईल, हा आमच्यासाठी खूप महत्त्वाचा सामना आहे. सकारात्मक दृष्टिकोनाने खेळणे ही आजची गुरुकिल्ली आहे, ते अधिक महत्त्वाचे आहे. आम्ही एकत्र खूप चांगला वेळ घालवला आणि खूप फलदायी बैठका घेतल्या. आशा आहे की, गेल्या काही दिवसांत आम्ही ज्यावर चर्चा केली आणि सराव केला, त्याची आम्ही मैदानावर अंमलबजावणी करू. आज आमच्या संघात एक बदल आहे – अमेलिया केर संघात परत आली आहे आणि दुखापतीमुळे कॅरी खेळणार नाही. हा एक महत्त्वाचा सामना आहे, आम्ही आमच्या सर्वोत्तम अकरा खेळाडूंसोबत खेळत आहोत आणि आशा आहे की आम्ही सकारात्मक क्रिकेट खेळू.”
मुंबई इंडियन्स महिला (प्लेइंग इलेव्हन): सजीवन सजना, हेली मॅथ्यूज, नॅट सायव्हर-ब्रंट, हरमनप्रीत कौर (क), अमेलिया केर, राहिला फिरदौस (डब्ल्यू), अमनजोत कौर, संस्कृती गुप्ता, वैष्णवी शर्मा, शबनीम इस्माईल, पूनम खेमनार
रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू महिला (प्लेइंग इलेव्हन): ग्रेस हॅरिस, स्मृती मानधना (क), जॉर्जिया वॉल, गौतमी नाईक, रिचा घोष (डब्ल्यू), राधा यादव, नदिन डी क्लर्क, अरुंधती रेड्डी, सायली सातघरे, श्रेयंका पाटील, लॉरेन बेल