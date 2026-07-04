वादळाला किती वेळ रोखणार? इंग्लंडविरुद्ध कसा आहे Vaibhav Suryvanshi चा रेकॉर्ड? वनडे सिरिजमध्ये…

सध्या भारतीय सूर्यवंशी हा खेळाडू क्रिकेट विश्वातला चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरला आहे. 2025 मध्ये वैभव सूर्यवंशीने इंग्लंडमध्ये यूथ टेस्ट आणि यूथ वनडे सामने खेळले आहेत. या दौऱ्यात युथ टेस्ट सिरीजमध्ये त्याची बॅट तळपली नव्हती. त्याचा फॉर्म एवढा चांगला नव्हता. मात्र वनडे सिरिजमध्ये त्याने अक्षरश: आक्रमक फलंदाजी केल्याचे पाहायला मिळाले.
इंग्लंडविरुद्ध यूथ टेस्ट सिरिज खेळताना वैभव सूर्यवंशीने 4 सामन्यांमध्ये केवळ 90 रन्स केल्या होत्या. यामध्ये त्याने एक अर्धशतक लगावले होते. त्याचा 56 रन्सची खेळी ही हाय स्कोअरिंग खेळी होती. मात्र यूथ वनडे सिरिजमध्ये वैभव सूर्यवंशीने शानदार फलंदाजी केली होती. त्याने या सिरिजमध्ये 5 वनडे सामन्यांमध्ये 355 रन्स केल्या आहेत. यामध्ये त्याने एक शतक आणि एक अर्धशतक लगावले आहे. त्याचा हाय स्कोअर हा 143 रन्स इतका आहे.
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आयपीएलमध्ये वैभव सूर्यवंशीची तुफानी खेळी
आयपीएलमध्ये वैभव सूर्यवंशीने शानदार कामगिरी केली आहे. त्याने 700 पेक्षा जास्त रन्स आयपीएलमध्ये राजस्थान रॉयल्सकडून केल्या होत्या. सर्वाधिक सिक्स देखील त्याने मारले आहेत. त्यानंतर त्याने ट्राय सिरिजमध्ये देखील शानदार खेळी केली होती. भारत अ संघाकडून त्याने चांगली कामगिरी केली आहे. आयपीएलमध्ये वैभव सूर्यवंशीने ऑरेंज कॅप प्राप्त केली होती.
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दुसऱ्या सामन्यातही पाऊस बिघडवणार खेळ?
भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील दुसरा टी२० सामना भारतीय वेळेनुसार सायंकाळी ७:०० वाजता सुरू होणार आहे. सामना स्थानिक वेळेनुसार दुपारी २:३० वाजता सुरू होईल. यावेळी पाऊस पडण्याची २० टक्के शक्यता असून, वाऱ्याचा वेग ताशी २३ किलोमीटरपर्यंत असेल. संपूर्ण सामन्यादरम्यान पावसाचा अंदाज असून, ढगाळ वातावरण कायम राहण्याची शक्यता आहे.