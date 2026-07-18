Navi Mumbai Crime : सीवूड हत्या प्रकरणाचा २४ तासांत छडा; भिवंडीतून आरोपीला अटक, लाकडी दांडक्याने हत्या केल्याची कबुली

Nilanga Murder : शेतीच्या वादातून चुलत्याचा निघृण खून; दगड व काठीने मारहाण करुन जागेवरच संपवलं
एनआरआय सागरी पोलीस ठाण्यात अज्ञात आरोपीविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. सुरुवातीला मृताची ओळख पटलेली नव्हती. गुन्हे शाखा कक्ष-२ ने समांतर तपास सुरू ठेवत तांत्रिक विश्लेषण, सीसीटीव्ही आणि गोपनीय माहितीच्या आधारे मृताची ओळख सलमान अन्वर शेख (रा. गोवंडी, मुंबई) अशी निश्चित केली. सलमान शेख हा भंगाराचा व्यवसाय करत असल्याची माहिती तपासात समोर आली आहे.
तपासादरम्यान सलमान शेख आणि आरोपी मोहम्मद इरफान अन्सारी हे एकत्र दारू पित असताना दोघांमध्ये शिवीगाळ व धक्काबुक्की झाली होती. या रागातून आरोपीने लाकडी दांडक्याने सलमानच्या डोक्यावर जोरदार प्रहार करून त्याची हत्या केल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानंतर गुन्हे शाखेच्या पथकाने भिवंडी येथे सापळा रचून आरोपीला ताब्यात घेतले. चौकशीत त्याने गुन्ह्याची कबुली दिल्यानंतर पुढील तपासासाठी त्याला एनआरआय सागरी पोलीस ठाण्याच्या ताब्यात देण्यात आले.
या कारवाईत गुन्हे शाखा कक्ष-२ चे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अनिल पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अभिजीत पाटील, पोलीस उपनिरीक्षक संजय पवार, विश्वनाथ पांचाळ, लक्ष्मण कोपरकर, राजकुमार दुधाळ, दिनेश जोशी तसेच विनायक गायकवाड, राजेश मोरे, पुरुषोत्तम भोये आणि संतोष तांदळे यांच्या पथकाने महत्त्वाची भूमिका बजावली. गुन्हे शाखेने तांत्रिक तपास आणि मजबूत गोपनीय माहितीच्या जाळ्याच्या मदतीने अल्पावधीत आरोपीपर्यंत पोहोचत सीवूड व बेलापूर मधील गाजलेल्या हत्या प्रकरणाचा छडा लावला असून, पुढील तपास एनआरआय सागरी पोलीस करीत आहेत.
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