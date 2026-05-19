Numerology: लाथ मारेन तिथे पाणी काढेन; ‘या’ जन्मतारखेला जन्मलेली मुलं कमावतात गडगंज पैसा

अंकशास्त्रानुसार प्रत्येक मुलांकाचा एक स्वामी असतो. या स्वामीग्रहाचा प्रभाव त्या त्या मुलांकाच्या व्यक्तींवर होत असतो.
मूलांक 1
सूर्याचा प्रभाव असलेला हा मूलांक नेतृत्व, आत्मविश्वास आणि मोठी स्वप्नं पाहण्याची क्षमता देतो. हे लोक स्वतःचा व्यवसाय, प्रशासन किंवा उच्च पदांवर यशस्वी होतात. पैशाबाबत धाडसी निर्णय घेतात.
मूलांक 5
बुध ग्रहाचा प्रभाव असल्याने हे लोक अत्यंत हुशार, संवादकुशल आणि व्यापारात पारंगत असतात. मार्केटिंग, मीडिया, शेअर मार्केट, व्यवसाय आणि कमिशन क्षेत्रात मोठी कमाई करू शकतात.
मूलांक 8
शनीचा प्रभाव असलेले लोक मेहनती आणि संयमी असतात. सुरुवातीला संघर्ष असला तरी पुढे मोठा पैसा, संपत्ती आणि स्थिरता मिळवतात. उद्योग, रिअल इस्टेट आणि व्यवस्थापन क्षेत्रात यश मिळते.
मूलांक 9
मंगळाचा प्रभाव असल्याने हे लोक धाडसी, ऊर्जावान आणि जोखीम घेणारे असतात. राजकारण, संरक्षण, क्रीडा किंवा मोठ्या व्यवसायात आर्थिक प्रगती करतात.
मूलांक 6
शुक्र ग्रहामुळे ऐश्वर्य, सुखसुविधा आणि आकर्षण मिळते. कला, फॅशन, मनोरंजन, लक्झरी व्यवसाय आणि सौंदर्य क्षेत्रातून भरपूर पैसा कमावण्याची क्षमता असते.
तथापि, केवळ मूलांकामुळेच श्रीमंती मिळते असे नाही. मेहनत, योग्य निर्णय, शिक्षण आणि वेळेचे महत्त्व हेही तितकेच आवश्यक असते. Numerology ही श्रद्धा आणि वैयक्तिक विश्वासावर आधारित पद्धत आहे. अंकशास्त्रानुसार केवळ मूलांकच नाही, तर व्यक्तीची विचारसरणी, स्वभाव, निर्णयक्षमता आणि नशिबाचे चक्रही आर्थिक यशावर प्रभाव टाकतात. काही लोकांना पैसा पटकन मिळतो, तर काहींना उशिरा पण भरपूर यश मिळते. प्रत्येक मूलांकाची पैसे कमवण्याची पद्धत वेगळी असते.
मूलांक 1, 5 आणि 8 असलेले लोक व्यवसाय, गुंतवणूक आणि नेतृत्व क्षेत्रात अधिक यशस्वी मानले जातात.
मूलांक 3 असलेले लोक व्यवस्थापन, शिक्षण आणि सरकारी क्षेत्रातून पैसा कमावतात.
मूलांक 7 असलेले लोक संशोधन, अध्यात्म, तंत्रज्ञान आणि परदेशाशी संबंधित कामातून लाभ मिळवतात.
कोणत्या मूलांकांना अचानक धनलाभ होतो?
अंकशास्त्रात 5, 8 आणि 9 या मूलांकांना अचानक धनलाभाचे योग अधिक मानले जातात. शेअर मार्केट, जमीन, वारसा किंवा मोठ्या संधीमधून लाभ मिळू शकतो.
मूलांक 4 आणि 8 लोक पैशाचे उत्तम नियोजन करतात.
मूलांक 5 लोक पैसा पटकन कमावतात, पण खर्चही मोठ्या प्रमाणात करतात.
मूलांक 6 लोक ऐश्वर्यावर अधिक खर्च करतात.
कोणते दिवस शुभ मानले जातात?
मूलांक 1 – रविवार, सोमवार
मूलांक 5 – बुधवार
मूलांक 6 – शुक्रवार
मूलांक 8 – शनिवार
मूलांक 9 – मंगळवार
आपल्या मूलांकानुसार शुभ रंग वापरणे
शुभ अंकांचा मोबाइल नंबर, वाहन नंबर किंवा व्यवसायात वापर
नियमित दानधर्म आणि सकारात्मक विचार
घर किंवा ऑफिसमध्ये स्वच्छता आणि सुव्यवस्था राखणे
व्यक्तीचं भविष्य हे केवळ अंकशास्त्र किंवा कुंडलीवरच नाही तर त्याच्य़ा कर्मावर देखील अवलंबून असतं.