RCB: आता लक्ष्य फक्त फायनलचं! RCB इतिहासाची पुनरावृत्ती करणार? प्लेऑफमधील आकडेवारी काय सांगते?

Updated On: May 25, 2026 | 08:26 PM IST
सारांश

RCB IPL Playoffs Records: रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुने आयपीएल २०२६ च्या प्लेऑफसाठी आपले स्थान निश्तिच केले आहे. त्यामुळे RCB इतिहासाची पुनरावृत्ती करणार का अशी चर्चा सध्या सोशल मीडियावर रंगली आहे.

  • RCB इतिहासाची पुनरावृत्ती करणार?
  • प्लेऑफमधील आकडेवारी काय सांगते?
  • IPL 2026 मध्ये RCB ची दमदार कामगिरी
आयपीएल २०२६ चा लीग टप्पा संपला असून आता क्रिकेट चाहत्यांचे लक्ष प्लेऑफ सामन्यांकडे लागले आहे. या हंगामातील पहिला क्वालिफायर सामना गतविजेता रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु आणि गुजरात टायटन्स यांच्यात रंगणार आहे. हा सामना २६ मे रोजी धर्मशाळा येथील एचपीसीए (HPCA) स्टेडियमवर खेळला जाईल. दोन्ही संघांनी लीग टप्प्यात दमदार कामगिरी करत गुणतालिकेतील अव्वल दोन स्थानं पटकावली आहेत. अशा परिस्थितीत, आरसीबीच्या आतापर्यंतच्या प्लेऑफ इतिहासाकडे काय सांगतो, जाणून घेऊयात.

IPL प्लेऑफमध्ये RCB ची आतापर्यंतची कामगिरी

रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु (RCB) संघाने आयपीएल इतिहासात आतापर्यंत ११ वेळा प्लेऑफसाठी पात्रता मिळवली आहे. प्लेऑफमध्ये संघाने एकूण १७ सामने खेळले असून त्यापैकी ७ सामने जिंकले, तर १० सामन्यांत पराभव पत्करावा लागला आहे. RCB ने आतापर्यंत चार वेळा फायनलमध्ये प्रवेश केला आहे. २०११ पासून आयपीएलमध्ये प्लेऑफ फॉरमॅट सुरू करण्यात आला. त्यानंतर, बंगळुरुने एकूण ३ वेळा क्वालिफायर-१, ३ वेळा क्वालिफायर-२ आणि ५ वेळा एलिमिनेटर सामने खेळले आहेत.

क्वालिफायर १ मध्ये आरसीबीची कामगिरी

बंगळुरुने आयपीएल इतिहासात आतापर्यंत तीन वेळा क्वालिफायर-१ मध्ये स्थान मिळवले आहे. त्यापैकी २ सामने जिंकले असून एकदा पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. २०११ मध्ये आरसीबीने प्रथमच क्वालिफायर-१ मध्ये प्रवेश केला होता. मात्र, या सामन्यात त्यांना चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) कडून पराभव पत्करावा लागला. यानंतर २०१६ च्या हंगामात आरसीबीने गुणतालिकेत अव्वल दोनमध्ये स्थान मिळवत पुन्हा क्वालिफायर-१ साठी पात्रता मिळवली. त्या वेळी संघाने शानदार प्रदर्शन करत गुजरात लायन्सचा पराभव करून अंतिम फेरीत धडक मारली होती. त्यानंतर आयपीएल २०२५ मध्ये आरसीबीने तिसऱ्यांदा क्वालिफायर-१ खेळला.

रजत पाटीदारच्या नेतृत्वाखाली संघाने पंजाब किंग्सवर मात करत फायनलमध्ये आपले स्थान निश्चित केले. क्वालिफायर-२ मध्ये आरसीबीला तीनपैकी केवळ एका सामन्यात विजय मिळवता आला, तर दोन वेळा पराभव स्वीकारावा लागला. तसेच, आरसीबीने चार फायनल सामने खेळले असून त्यापैकी फक्त एकदाच विजेतेपद पटकावले आहे. विशेष म्हणजे, गेल्या हंगामात रजत पाटीदारच्या नेतृत्वाखाली संघाने आपले पहिले आयपीएल विजेतेपद जिंकले होते.

IPL 2026 मध्ये RCB ची दमदार कामगिरी

या हंगामात RCB ने दमदार प्रदर्शन करत पॉईंट्स टेबलमध्ये अव्वल स्थान पटकावले आहे. संघाने १४ पैकी ९ सामने जिंकले, तर ५ सामन्यांत पराभव पत्करला. १८ गुणांसह आरसीबीने पहिल्या स्थानावर कब्जा केला. गुजरात टायटन्स आणि सनरायझर्स हैदराबाद यांचेही १८ गुण होते, मात्र नेट रनरेटमध्ये आरसीबीने दोन्ही संघांना मागे टाकले. गतविजेते आरसीबी आता आणखी एका अंतिम फेरीच्या दिशेने वाटचाल करत आहेत. संघाची सध्याची फॉर्म आणि प्लेऑफमधील अनुभव पाहता, यंदाही आरसीबी विजेतेपदासाठी प्रबळ दावेदार मानली जात आहे.

Published On: May 25, 2026 | 08:26 PM

