टीकाकारांनीही मान्य केला धोका, अखेर ‘Aakhri Sawal’ ला पाठिंबा दिल्यामुळे का चर्चेत आले निखिल नंदा?

Updated On: May 25, 2026 | 05:56 PM IST
सारांश

निखिल नंदा, जे त्यांच्या निर्भीड आणि वेगळ्या विचारसरणीसाठी ओळखले जातात. 'आखिरी सवाल'सारख्या चित्रपटाला पाठिंबा देण्याचा त्यांचा निर्णय त्यांच्या कथाकथनावरील प्रेमाची आणि समाजावर प्रभाव टाकण्याच्या इच्छेची साक्ष देतो. त्यामुळेच या प्रकल्पाशी संबंधित धोके माहिती असूनही ते ठामपणे चित्रपटाच्या पाठीशी उभे राहिले.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

विस्तार

Aakhri Sawal: भारतीय चित्रपटसृष्टी ही केवळ मनोरंजनाचे माध्यम नाही, तर ती लोकांपर्यंत प्रभावी विचार आणि महत्त्वाचे संदेश पोहोचवण्याची ताकदही ठेवते. प्रेक्षक चित्रपटगृहात मनोरंजनासाठी येतात, पण काही चित्रपट असे असतात जे आपल्या कथा आणि संदेशांमुळे लोकांच्या मनावर आणि विचारांवर खोल प्रभाव टाकतात. अनेक निर्मात्यांना असे प्रभावी चित्रपट बनवायचे असतात, मात्र फार कमी जण इतके धाडस दाखवतात. अशाच निर्मात्यांपैकी एक म्हणजे निखिल नंदा, जे त्यांच्या निर्भीड आणि वेगळ्या विचारसरणीसाठी ओळखले जातात. ‘आखिरी सवाल’सारख्या चित्रपटाला पाठिंबा देण्याचा त्यांचा निर्णय त्यांच्या कथाकथनावरील प्रेमाची आणि समाजावर प्रभाव टाकण्याच्या इच्छेची साक्ष देतो. त्यामुळेच या प्रकल्पाशी संबंधित धोके माहिती असूनही ते ठामपणे चित्रपटाच्या पाठीशी उभे राहिले.

अत्यंत धाडसी आणि निर्भीड चित्रपट

‘आखिरी सवाल’ हा विषय आणि मांडणीच्या दृष्टीने अत्यंत धाडसी आणि निर्भीड चित्रपट मानला जात आहे. या चित्रपटात इतिहासाशी संबंधित अनेक मोठे प्रश्न उपस्थित केले गेले आहेत, ज्यामध्ये महात्मा गांधी यांच्या हत्येपासून ते आणीबाणीपर्यंत अनेक संवेदनशील विषयांचा समावेश आहे. चित्रपटातील मुद्दे आणि मांडणी इतकी थेट आणि स्पष्ट आहे की असे विषय हाताळण्याचे धाडस फार कमी लोक करतात. बाबरी मशीद, महात्मा गांधींची हत्या आणि आणीबाणी यांसारख्या वादग्रस्त विषयांवर हा चित्रपट कोणतीही भीड न बाळगता आपले मत मांडतो. त्यामुळेच राजकीय आणि सामाजिक धोके लक्षात घेता बहुतांश निर्माते अशा विषयांपासून दूर राहणे पसंत करतात.

अशा विषयांवर अनेकदा विरोध आणि वाद

याच ठिकाणी निखिल नंदांसारख्या धाडसी निर्मात्याची भूमिका महत्त्वाची ठरते. टीकाकारांनीही मान्य केले की ‘आखिरी सवाल’सारख्या चित्रपटाला पाठिंबा देणे हे स्वतःमध्ये मोठे धाडस होते, कारण हा असा विषय होता ज्याला स्पर्श करण्यास अनेक जण घाबरतात. राजकीय आणि सामाजिकदृष्ट्या संवेदनशील कथेला पाठिंबा देण्याचा त्यांचा निर्णय हा चित्रपटातील सर्वात चर्चेचा विषय ठरला. अशा वातावरणात, जिथे अशा विषयांवर अनेकदा विरोध आणि वाद निर्माण होतात, तिथे निखिल यांनी आपल्या निर्णयावर ठाम भूमिका घेतली.

सेन्सॉर बोर्डाकडून अनेक कट्सचा सामना

हे निखिल नंदांच्या धाडसी व्यक्तिमत्त्वाचे मोठे उदाहरण मानले जात आहे की त्यांनी संजय दत्तच्या ‘आखिरी सवाल’सारख्या चित्रपटाच्या पाठीशी उभे राहण्याचे धाडस दाखवले. या चित्रपटाला सेन्सॉर बोर्डाकडून अनेक कट्सचा सामना करावा लागला, देशभरात चर्चांना तोंड फुटले आणि धार्मिक भावना तसेच देशातील अनेक संवेदनशील मुद्द्यांवर भाष्य करण्यात आले. तरीही निखिल संपूर्ण काळ या प्रकल्पाच्या समर्थनात ठाम राहिले. टीकाकारांनीही मान्य केले की या चित्रपटाशी संबंधित धोके आणि प्रेक्षकांचा प्रतिसाद याबाबत मोठी अनिश्चितता होती. तरीदेखील निखिल नंदांसारख्या निर्मात्याने अशी कथा प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचावी आणि सत्य लोकांसमोर यावे यासाठी प्रयत्न केले. अशा निर्मात्यांमुळेच आजही सिनेमा हा अभिव्यक्ती, संवाद आणि बदलाचे प्रभावी माध्यम म्हणून मजबूतपणे उभा आहे.

Published On: May 25, 2026 | 05:56 PM

May 25, 2026 | 05:53 PM
May 25, 2026 | 05:48 PM
May 25, 2026 | 05:47 PM
May 25, 2026 | 05:46 PM
May 25, 2026 | 05:38 PM
May 25, 2026 | 05:32 PM

May 25, 2026 | 03:49 PM
May 25, 2026 | 03:40 PM
May 25, 2026 | 03:31 PM
May 24, 2026 | 07:38 PM
May 24, 2026 | 07:27 PM
May 24, 2026 | 07:20 PM
May 24, 2026 | 07:13 PM