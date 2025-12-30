Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Virar : भाजपचे नाराज कार्यकर्ते प्रचारात दिसतील – खा. हेमंत सावरा

वसई विरार महापालिका निवडणुकीसाठी भाजपकडून इच्छुक असलेल्या उमेदवारांची संख्या मोठी होती. उमेदवारी न मिळाल्याने अनेक कार्यकर्ते नाराज आहेत.

Updated On: Dec 30, 2025 | 03:36 PM

वसई विरार महापालिका निवडणुकीसाठी भाजपकडून इच्छुक असलेल्या उमेदवारांची संख्या मोठी होती. उमेदवारी न मिळाल्याने अनेक कार्यकर्ते नाराज आहेत. त्यांची नाराजी दूर होऊन दोनच दिवसात हे कार्यकर्ते भाजपच्या प्रचारात दिसतील असा दावा खा. हेमंत सावरा यांनी व्यक्त केला आहे.

Published On: Dec 30, 2025 | 03:36 PM

