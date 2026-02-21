Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • India »
  • Youth Congress Shirtless Protest At Ai Summit In Delhi 4 Activists Sent To 5 Day Police Custody

AI समिटमध्ये शर्टलेस निदर्शनामुळे गोंधळ, ४ कार्यकर्त्यांना ५ दिवसांची पोलीस कोठडी; दगडफेकीचा’ Video समोर

दिल्लीत झालेल्या शर्टलेस निदर्शनाच्या निषेधार्थ भाजप कार्यकर्ते आज इंदूरमध्ये काँग्रेस कार्यालयाला घेराव घातला आहे. काँग्रेस कार्यकर्तेही मोठ्या संख्येने जमले, ज्यामुळे दोन्ही बाजूंनी दगडफेक झाली.

Updated On: Feb 21, 2026 | 05:03 PM
AI समिटमध्ये शर्टलेस निदर्शनामुळे गोंधळ

AI समिटमध्ये शर्टलेस निदर्शनामुळे गोंधळ

Follow Us:
Follow Us:

राजधानी दिल्लीतील भारत मंडपम येथे युवा काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी शर्टलेस निषेध केला. या घटनेनंतर, इंदूरमध्ये भाजपवायएम आणि काँग्रेस कार्यकर्त्यांमध्ये जोरदार हाणामारी झाली. खरं तर, दिल्लीत काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी केलेल्या शर्टलेस निषेधाच्या निषेधार्थ भाजपवायएम कार्यकर्ते काँग्रेस कार्यालयाला घेराव घालण्यासाठी जमले होते. भाजपवायएम कार्यकर्ते घोषणाबाजी करत असताना, काँग्रेस कार्यकर्तेही त्यात सामील झाले. पोलिसांनी दोन्ही बाजूंमध्ये बॅरिकेड्स उभारले होते, परंतु काही वेळातच दगडफेक सुरू झाली. दोन्ही बाजूंनी दगडफेक करण्यात आली, ज्यामध्ये भाजपवायएम आणि काँग्रेस कार्यकर्ते दोघेही जखमी झाले.

भाजपवायएम कार्यकर्ते शर्टलेस निषेधाचा निषेध

भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजवायएम) कार्यकर्त्यांनी इंदूरमधील काँग्रेस कार्यालयाला (गांधी भवन) घेराव घातला. शुक्रवारी, दिल्लीतील एआय इम्पॅक्ट समिट दरम्यान काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी अर्धनग्न निदर्शनाचा निषेध करत भाजपवायएमचे कार्यकर्ते निषेध करत होते. परिणामी, त्यांनी काँग्रेस कार्यालयाला घेराव घालण्यास सुरुवात केली. तथापि, दोन्ही बाजूंचे कार्यकर्ते लवकरच आमनेसामने आले. पोलिसांनी बॅरिकेड्स उभारून परिस्थिती नियंत्रणात आणली. असे असूनही, दोन्ही बाजूंचे कार्यकर्ते एकमेकांना भिडले आणि दगडफेक करण्यास सुरुवात केली. मोठ्या संख्येने काँग्रेस कार्यकर्ते कार्यालयात जमले, ज्यामुळे हाणामारी झाली.

अत्यंत दु:खद! CRPF चे वाहन रस्त्यावरून घसरले अन् थेट…; 7 पेक्षा जास्त जवान जखमी

दोन्ही बाजूंनी झालेल्या दगडफेकीत अनेक जखमी

दगडफेकीच्या घटनेत अनेक कामगार जखमी झाल्याचे वृत्त आहे. दोन्ही बाजूंनी बराच वेळ दगडफेक सुरू ठेवली, ज्यामुळे निदर्शक कामगार जखमी झाले. पोलिसांनी सध्या जखमी कामगारांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केले आहे. दिल्लीतील भारत मंडपम येथे आयोजित एआय इम्पॅक्ट समिट दरम्यान काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी केलेल्या शर्टलेस निदर्शनाचे वर्णन भाजपवायएमने देशाची प्रतिमा खराब करण्याचा प्रयत्न असल्याचे म्हटले आहे. भाजयुमो शहराध्यक्ष सौगत मिश्रा म्हणाले की, जेव्हा जग भारताच्या एआय क्षमतेचे कौतुक करत आहे, तेव्हा राहुल गांधींच्या इशाऱ्यावरून असे प्रदर्शन करणे दुर्दैवी आणि राष्ट्राच्या प्रतिष्ठेच्या विरुद्ध आहे.

दगडफेकीचा व्हिडिओ समोर

दोन्ही पक्ष एकमेकांवर दगडफेक केल्याचा आरोप करत आहेत आणि दोन पत्रकारांसह अनेक लोक जखमी झाले आहेत. घटनास्थळी मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे आणि परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. इंदूरमध्ये भाजप आणि काँग्रेस कार्यकर्त्यांमध्ये झालेल्या रक्तरंजित दगडफेकीच्या घटनेचा व्हिडिओही समोर आला आहे.

भाजवायएम-काँग्रेस संघर्ष कसा घडला?

असे वृत्त आहे की जेव्हा काँग्रेस नेत्यांना माहिती मिळाली की भारतीय जनता युवा मोर्चाचे कार्यकर्ते काँग्रेस कार्यालयाला घेराव घालण्यासाठी येत आहेत, तेव्हा त्यांनी पूर्ण तयारी केली. काँग्रेस कार्यकर्ते, नगरसेवक आणि इतरांना तात्काळ कार्यालयात पोहोचण्याचे निर्देश देण्यात आले.

इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिटमध्ये काय घडले?

शुक्रवारी भारतीय युवा काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी एआय इम्पॅक्ट समिटमधील एका प्रदर्शन हॉलमध्ये हल्ला केला, त्यांनी अमेरिकेसोबतच्या व्यापार कराराचा निषेध केला आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात घोषणाबाजी केली. या निषेधासंदर्भात भारतीय युवा काँग्रेसच्या चार कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आली. त्यांना पटियाला न्यायालयात हजर करण्यात आले आणि पाच दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली.

आरोपींना ५ दिवसांची पोलिस कोठडी मंजूर

भाजपने इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिटमधील निषेधाला “राष्ट्रविरोधी” म्हटले आणि “लष्कर-ए-राहुलचे सैनिक” देशाची प्रतिमा खराब करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केला. दुसऱ्या निषेधासाठी अटक केलेल्या युवा काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांना न्यायालयात हजर केल्यानंतर पाच दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली.

Domestic Violence: “पत्नीला कानशिलात मारणे क्रूरता नाही…”, उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय; काय आहे प्रकरण?

 

Web Title: Youth congress shirtless protest at ai summit in delhi 4 activists sent to 5 day police custody

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 21, 2026 | 05:03 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

मुळशीमध्ये नव्या ‘पॅटर्न’ची चर्चा, भोरमध्ये चिट्ठीवर सभापती? सत्ता स्थापनेची समीकरणे गुंतागुंतीची
1

मुळशीमध्ये नव्या ‘पॅटर्न’ची चर्चा, भोरमध्ये चिट्ठीवर सभापती? सत्ता स्थापनेची समीकरणे गुंतागुंतीची

Rahul Gandhi Bhiwandi Court:’माफी मागण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही’; राहुल गांधींच्या सुनावणीदरम्यान नेमकं काय घडलं?
2

Rahul Gandhi Bhiwandi Court:’माफी मागण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही’; राहुल गांधींच्या सुनावणीदरम्यान नेमकं काय घडलं?

राहूल गांधींना धमकी दिल्यावरुन काँग्रेस आक्रमक; राज आमेरावर कारवाईची करण्याची मागणी
3

राहूल गांधींना धमकी दिल्यावरुन काँग्रेस आक्रमक; राज आमेरावर कारवाईची करण्याची मागणी

Kirit Somaiya Fake Certificates : ठिकठिकाणी अनेक बांग्लादेशी फेरीवाले फिरत असल्याचा सोमय्या यांचा दावा
4

Kirit Somaiya Fake Certificates : ठिकठिकाणी अनेक बांग्लादेशी फेरीवाले फिरत असल्याचा सोमय्या यांचा दावा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Airtel यूजर्सची मज्जाच मज्जा! कंपनी घेऊन आली धमाकेदार ऑफर, ‘या’ प्लॅन्समध्ये फ्री मिळणार Unlimited डेटा

Airtel यूजर्सची मज्जाच मज्जा! कंपनी घेऊन आली धमाकेदार ऑफर, ‘या’ प्लॅन्समध्ये फ्री मिळणार Unlimited डेटा

Feb 21, 2026 | 05:04 PM
AI समिटमध्ये शर्टलेस निदर्शनामुळे गोंधळ, ४ कार्यकर्त्यांना ५ दिवसांची पोलीस कोठडी; दगडफेकीचा’ Video समोर

AI समिटमध्ये शर्टलेस निदर्शनामुळे गोंधळ, ४ कार्यकर्त्यांना ५ दिवसांची पोलीस कोठडी; दगडफेकीचा’ Video समोर

Feb 21, 2026 | 05:03 PM
Saudi-UAE वाद विकोपाला! क्राउन प्रिन्सचा यूएई Spy शेखला गंभीर इशारा; नेमकं प्रकरण काय?

Saudi-UAE वाद विकोपाला! क्राउन प्रिन्सचा यूएई Spy शेखला गंभीर इशारा; नेमकं प्रकरण काय?

Feb 21, 2026 | 04:57 PM
IND w vs AUS W, 3rd T20I :  भारताला ऑस्ट्रेलियासमोर 177 धावांचे लक्ष्य! मानधना आणि रॉड्रिग्ज जोडीची तूफान फटकेबाजी 

IND w vs AUS W, 3rd T20I :  भारताला ऑस्ट्रेलियासमोर 177 धावांचे लक्ष्य! मानधना आणि रॉड्रिग्ज जोडीची तूफान फटकेबाजी 

Feb 21, 2026 | 04:49 PM
Mumbai Central Park: महालक्ष्मी रेसकोर्सवरील ‘सेंट्रल पार्क’ वादाच्या भोवऱ्यात! १०२ वास्तुविशारदांचा भूमिगत बांधकामाला तीव्र विरोध

Mumbai Central Park: महालक्ष्मी रेसकोर्सवरील ‘सेंट्रल पार्क’ वादाच्या भोवऱ्यात! १०२ वास्तुविशारदांचा भूमिगत बांधकामाला तीव्र विरोध

Feb 21, 2026 | 04:45 PM
मराठमोळी अभिनेत्री Tejaswi Prakash ने मुंबईत घेतलं अलिशान घर, किंमत ऐकून तुम्हाला ही वाटेल आश्चर्य

मराठमोळी अभिनेत्री Tejaswi Prakash ने मुंबईत घेतलं अलिशान घर, किंमत ऐकून तुम्हाला ही वाटेल आश्चर्य

Feb 21, 2026 | 04:40 PM
अत्यंत दु:खद! CRPF चे वाहन रस्त्यावरून घसरले अन् थेट…; 7 पेक्षा जास्त जवान जखमी

अत्यंत दु:खद! CRPF चे वाहन रस्त्यावरून घसरले अन् थेट…; 7 पेक्षा जास्त जवान जखमी

Feb 21, 2026 | 04:38 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
MATHERAN : माथेरानमध्ये वनअधिकार कायद्याचे नियम धाब्यावर ; कुंपणामुळे प्राण्यांचा अधिवास धोक्यात

MATHERAN : माथेरानमध्ये वनअधिकार कायद्याचे नियम धाब्यावर ; कुंपणामुळे प्राण्यांचा अधिवास धोक्यात

Feb 21, 2026 | 03:54 PM
KARJAT : कर्जतमध्ये अखेर दुचाकी चोरांना बेड्या! फरार खुनाचा आरोपी पकडला

KARJAT : कर्जतमध्ये अखेर दुचाकी चोरांना बेड्या! फरार खुनाचा आरोपी पकडला

Feb 21, 2026 | 03:51 PM
Ajit Pawar Statue : शहराचे प्रवेशद्वार असलेल्या शिरोली जकात नाका परिसरात उभारणार स्मारक

Ajit Pawar Statue : शहराचे प्रवेशद्वार असलेल्या शिरोली जकात नाका परिसरात उभारणार स्मारक

Feb 20, 2026 | 05:19 PM
Nashik News : वाहतूक कोंडीमुुळे रिक्षातच झाली महिलेची प्रसूती

Nashik News : वाहतूक कोंडीमुुळे रिक्षातच झाली महिलेची प्रसूती

Feb 20, 2026 | 03:36 PM
Solapur : महापालिकेत गोंधळ स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीवरून सत्ताधारी–विरोधक आमनेसामने 

Solapur : महापालिकेत गोंधळ स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीवरून सत्ताधारी–विरोधक आमनेसामने 

Feb 20, 2026 | 03:26 PM
Chagan Bhujbal : पुणेगाव दरसवाडी कालव्याची कामं पूर्ण करण्याचे भुजबळांचे निर्देश

Chagan Bhujbal : पुणेगाव दरसवाडी कालव्याची कामं पूर्ण करण्याचे भुजबळांचे निर्देश

Feb 20, 2026 | 03:19 PM
Beed : शिक्षण विभागाचा सावळा गोंधळ; चक्क मंडप टाकून दहावीचे पेपर

Beed : शिक्षण विभागाचा सावळा गोंधळ; चक्क मंडप टाकून दहावीचे पेपर

Feb 20, 2026 | 03:13 PM