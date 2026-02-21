AI समिटमध्ये शर्टलेस निदर्शनामुळे गोंधळ, ४ कार्यकर्त्यांना ५ दिवसांची पोलीस कोठडी; दगडफेकीचा’ Video समोर

राजधानी दिल्लीतील भारत मंडपम येथे युवा काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी शर्टलेस निषेध केला. या घटनेनंतर, इंदूरमध्ये भाजपवायएम आणि काँग्रेस कार्यकर्त्यांमध्ये जोरदार हाणामारी झाली. खरं तर, दिल्लीत काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी केलेल्या शर्टलेस निषेधाच्या निषेधार्थ भाजपवायएम कार्यकर्ते काँग्रेस कार्यालयाला घेराव घालण्यासाठी जमले होते. भाजपवायएम कार्यकर्ते घोषणाबाजी करत असताना, काँग्रेस कार्यकर्तेही त्यात सामील झाले. पोलिसांनी दोन्ही बाजूंमध्ये बॅरिकेड्स उभारले होते, परंतु काही वेळातच दगडफेक सुरू झाली. दोन्ही बाजूंनी दगडफेक करण्यात आली, ज्यामध्ये भाजपवायएम आणि काँग्रेस कार्यकर्ते दोघेही जखमी झाले.
भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजवायएम) कार्यकर्त्यांनी इंदूरमधील काँग्रेस कार्यालयाला (गांधी भवन) घेराव घातला. शुक्रवारी, दिल्लीतील एआय इम्पॅक्ट समिट दरम्यान काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी अर्धनग्न निदर्शनाचा निषेध करत भाजपवायएमचे कार्यकर्ते निषेध करत होते. परिणामी, त्यांनी काँग्रेस कार्यालयाला घेराव घालण्यास सुरुवात केली. तथापि, दोन्ही बाजूंचे कार्यकर्ते लवकरच आमनेसामने आले. पोलिसांनी बॅरिकेड्स उभारून परिस्थिती नियंत्रणात आणली. असे असूनही, दोन्ही बाजूंचे कार्यकर्ते एकमेकांना भिडले आणि दगडफेक करण्यास सुरुवात केली. मोठ्या संख्येने काँग्रेस कार्यकर्ते कार्यालयात जमले, ज्यामुळे हाणामारी झाली.
दगडफेकीच्या घटनेत अनेक कामगार जखमी झाल्याचे वृत्त आहे. दोन्ही बाजूंनी बराच वेळ दगडफेक सुरू ठेवली, ज्यामुळे निदर्शक कामगार जखमी झाले. पोलिसांनी सध्या जखमी कामगारांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केले आहे. दिल्लीतील भारत मंडपम येथे आयोजित एआय इम्पॅक्ट समिट दरम्यान काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी केलेल्या शर्टलेस निदर्शनाचे वर्णन भाजपवायएमने देशाची प्रतिमा खराब करण्याचा प्रयत्न असल्याचे म्हटले आहे. भाजयुमो शहराध्यक्ष सौगत मिश्रा म्हणाले की, जेव्हा जग भारताच्या एआय क्षमतेचे कौतुक करत आहे, तेव्हा राहुल गांधींच्या इशाऱ्यावरून असे प्रदर्शन करणे दुर्दैवी आणि राष्ट्राच्या प्रतिष्ठेच्या विरुद्ध आहे.
बहुत दिनों से अगर अपने पत्थरबाजों को नहीं देखा होगा तो ये देख लीजिए इंदौर के कांग्रेसियों को.. pattern एक दम same है इनका.. pic.twitter.com/v3vK4d0XCq — Sanyam Jain (@modivanibharat) February 21, 2026
दोन्ही पक्ष एकमेकांवर दगडफेक केल्याचा आरोप करत आहेत आणि दोन पत्रकारांसह अनेक लोक जखमी झाले आहेत. घटनास्थळी मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे आणि परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. इंदूरमध्ये भाजप आणि काँग्रेस कार्यकर्त्यांमध्ये झालेल्या रक्तरंजित दगडफेकीच्या घटनेचा व्हिडिओही समोर आला आहे.
असे वृत्त आहे की जेव्हा काँग्रेस नेत्यांना माहिती मिळाली की भारतीय जनता युवा मोर्चाचे कार्यकर्ते काँग्रेस कार्यालयाला घेराव घालण्यासाठी येत आहेत, तेव्हा त्यांनी पूर्ण तयारी केली. काँग्रेस कार्यकर्ते, नगरसेवक आणि इतरांना तात्काळ कार्यालयात पोहोचण्याचे निर्देश देण्यात आले.
शुक्रवारी भारतीय युवा काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी एआय इम्पॅक्ट समिटमधील एका प्रदर्शन हॉलमध्ये हल्ला केला, त्यांनी अमेरिकेसोबतच्या व्यापार कराराचा निषेध केला आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात घोषणाबाजी केली. या निषेधासंदर्भात भारतीय युवा काँग्रेसच्या चार कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आली. त्यांना पटियाला न्यायालयात हजर करण्यात आले आणि पाच दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली.
भाजपने इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिटमधील निषेधाला “राष्ट्रविरोधी” म्हटले आणि “लष्कर-ए-राहुलचे सैनिक” देशाची प्रतिमा खराब करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केला. दुसऱ्या निषेधासाठी अटक केलेल्या युवा काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांना न्यायालयात हजर केल्यानंतर पाच दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली.