  Astro Tips Why Are Sandalwood And Mango Wood Used For Offerings In Yagnas Learn The Science Behind The Ancient Tradition

Astro Tips : यज्ञातील आहुतीसाठी चंदन-आंब्याचीच लाकडं का वापरतात ? जाणून घ्या प्राचीन परंपरेमागचं शास्त्र

हिंदू धर्मात यज्ञ, हवन किंवा अग्निहोत्र करताना अग्निदेवतेला आहुती देण्यासाठी चंदन आणि आंब्याच्या लाकडांना विशेष महत्त्व दिलं जातं. यामागे वैज्ञानिक आणि आध्यात्मिक अशी अनेक कारणं सांगितली जातात.

Updated On: May 12, 2026 | 06:28 PM
Astro Tips : यज्ञातील आहुतीसाठी चंदन-आंब्याचीच लाकडं का वापरतात ? जाणून घ्या प्राचीन परंपरेमागचं शास्त्र
  • यज्ञातील आहुतीसाठी चंदन-आंब्याचीच लाकडं का वापरतात ?
  • जाणून घ्या प्राचीन परंपरेमागचं शास्त्र
Astro Tips :  हिंदू धर्म हा निरर्ग च्रकावर आधारित आहे. विविध पुराणकथांमध्ये काही संदर्भ आहेत. जसं की, सत्यनारायणाच्या पुजेसाठी केळीचे खांब लागतात. त्याचप्रमाणे घरातील कोणत्याही शुभकार्याला गृहप्रवेश किंवा वास्तुशांतीला अग्नीदेवतेला आहुती देण्य़ासाठी आंब्याची किंवा चंदनाची लाकडं वापरतात. पण हीच का तर यामागे देखील एक शास्त्र आहे.

हिंदू धर्मात अग्निदेवाला देव आणि मानव यांच्यामधील दूत मानलं जातं. यज्ञ किंवा हवनात दिलेली आहुती अग्निदेव देवतांपर्यंत पोहोचवतात, अशी श्रद्धा आहे. त्यामुळे आहुतीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या वस्तू पवित्र आणि सात्त्विक असाव्यात, याला विशेष महत्त्व दिलं जातं. चंदन आणि आंब्याची लाकडं याच कारणामुळे धार्मिकदृष्ट्या अत्यंत शुभ मानली जातात.

धार्मिक ग्रंथांनुसार चंदन हे भगवान विष्णू आणि भगवान शिव यांना प्रिय आहे. चंदनाचा सुगंध मन आणि वातावरण शुद्ध करतो, अशी मान्यता आहे. त्यामुळे यज्ञात चंदनाची आहुती दिल्यास देवता प्रसन्न होतात आणि घरात सकारात्मक ऊर्जा निर्माण होते, असं सांगितलं जातं. अनेक पुराणांमध्ये चंदनाला सात्त्विकता, शांती आणि पावित्र्याचं प्रतीक मानलं गेलं आहे.

आंब्याच्या झाडालाही हिंदू धर्मात विशेष स्थान आहे. आंब्याची पानं शुभकार्यांमध्ये तोरण म्हणून लावली जातात. धार्मिक मान्यतेनुसार आंब्याच्या वृक्षात देवी लक्ष्मीचा वास असतो आणि तो समृद्धीचं प्रतीक मानला जातो. म्हणूनच यज्ञात आंब्याच्या समिधा म्हणजे लाकूड वापरणं शुभ मानलं जातं. वेदांमध्ये आंब्याच्या लाकडातून निर्माण होणारा अग्नी पवित्र आणि देवतांना प्रिय असल्याचा उल्लेख आढळतो.

काही दंतकथांमध्ये असंही सांगितलं जातं की, ऋषी-मुनी यज्ञ करताना मुख्यतः आंबा, पिंपळ, पलाश आणि चंदनाच्या समिधांचा वापर करत असत. या वृक्षांमध्ये दैवी ऊर्जा असल्याची श्रद्धा होती. त्यामुळे या लाकडांच्या आहुतीमुळे यज्ञ अधिक फलदायी होतो आणि इच्छित मनोकामना पूर्ण होतात, असं मानलं जातं.
याच परंपरांमुळे आजही हवन-यज्ञामध्ये चंदन आणि आंब्याच्या लाकडांना विशेष महत्त्व दिलं जातं.

चंदनाची लाकडं शुभ का मानली जातात?
याची शास्त्रीय कारणं अशी की, काही संशोधनांनुसार हवनात वापरल्या जाणाऱ्या विशिष्ट लाकडांमुळे वातावरणातील काही जंतू आणि दुर्गंधी कमी होण्यास मदत होते. चंदनाचा सुगंध मानसिक शांतता देतो, तर आंब्याच्या लाकडामुळे निर्माण होणारी उष्णता जीवजंतूंना मारते . यामुळेच अग्निदेवतेला आहुती देताना चंदन आणि आंब्याची लाकडं शुभ, पवित्र आणि सकारात्मक ऊर्जा देणारी मानली जातात.

Web Title: Astro tips why are sandalwood and mango wood used for offerings in yagnas learn the science behind the ancient tradition

Published On: May 12, 2026 | 06:28 PM

