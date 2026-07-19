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तुम्हाला सांगतो साहेब, ‘आमच्या काकांनी…’, १३ वर्षांच्या चिमुकल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली काैंटुंबिक तक्रार; Video Viral

Updated On: Jul 19, 2026 | 01:36 PM IST
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सारांश

Child Viral Video : वयाने नाही जबाबदारीने मोठा...! काकांची तक्रार घेऊन चिमुकला पोहचला तहसील कार्यालयात. आत्मविश्वास आणि बोलण्याची शैली पाहून जिल्हाधिकारी थक्क, व्हिडिओ झालाय व्हायरल.

तुम्हाला सांगतो साहेब, 'आमच्या काकांनी...', १३ वर्षांच्या चिमुकल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली काैंटुंबिक तक्रार; Video Viral

(फोटो सौजन्य: X)

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विस्तार
  • १३ वर्षीय विद्यार्थ्याने थेट जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर कुटुंबाची समस्या मांडत मदतीची मागणी केली.
  • प्रशासनाने तक्रारीची चौकशी सुरू करत कुटुंबाची परिस्थिती जाणून घेण्याचे आश्वासन दिले.
  • मुलाच्या शिक्षणावर परिणाम होऊ नये यासाठी आवश्यक मदत करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर खेरीच्या सदर तहसीलमध्ये आयोजित संपूर्ण समाधान दिनादरम्यान, एका १३ वर्षांच्या मुलाने जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेतली. ८वी वर्गातील हा विद्यार्थी आपली एक काैटुंबिक समस्या घेऊन तहसील ऑफीसमध्ये दाखल झाला होता. लहान वयातही आपल्या कुटुंबातील समस्या त्याने अधिकाऱ्यांसमोर न घाबरता मांडली आणि न्यायाची मागणी केली. मुलाची धाडसी वृत्ती आणि कमी वयात त्याने उचललेले हे पाऊल पाहून अनेकजण थक्क झाले. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आला आहे ज्यात न घाबरता सविस्तरपणे आपली बाजू मांडत, समस्या काय ते सांगताना दिसतो. मुलाचा आत्मविश्वास आणि बोलण्याची शैली पाहून उपस्थित सर्वच त्याच्यावर खुश होतात आणि एकत्रितपणे त्याची समस्या समजून घेण्याचा प्रयत्न करु लागतात.

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सहसा, सदर तहसीलमध्ये आयोजित संपूर्ण समाधान दिनामध्ये ज्येष्ठ नागरिक त्यांच्या समस्या घेऊन येतात, पण यावेळी एका अल्पवयीन मुलाने इथे हजेरी लावली ज्यामुळे सर्वांचे लक्ष याकडे लागून राहिले. मुलगा ८वी इयत्तेत शिकत असून अमिताभ असे त्याचे नाव आहे. तहसील कार्यालयात पोहचताच तो थेट जिल्हाधिकारी अंजनी कुमार सिंह यांच्या समोर जाऊन उभा राहिला. आपली तक्रार व्यक्त करत त्याने सांगितले की, त्याच्या काकांनी घराला टाळा लावल्याने कुटुंबाला अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे.

आईला खोटं सांगून घराबाहेर पडला

मुलगा आपली तक्रार सांगताना अधिकाऱ्यांना फार लक्षपूर्वक त्याची समस्या ऐकूण घेतली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी मुलाला आश्वासन दिले की, या प्रकरणाची निष्पक्षपणे चौकशी केली जाईल आणि योग्य ती कारवाई केली जाईल. घटनेच्या काही वेळानंतर सूचना विभागाकडून एक प्रेस नोट देखील जारी करण्यात आले ज्यात घटनेशी जोडलेले तथ्य सादर करण्यात आले होते. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशावरुन शहर पोलीस निरीक्षक राजेश कुमार सिंह घटनास्थळी पोहचले आणि त्यांनी कुटुंबाशी संवाद साधला. चाैकशीदरम्यान मुलाच्या आईने सांगितले की, अमिताभला अभ्यासात रुचि आहे आणि तो नेहमीच इकडे तिकडे फिरत असतो. त्यांनी हे देखील सांगितले की, तो घरातून ट्रांसफर सर्टिफिकेट (टीसी) घेण्यासाठी शाळेत जात आहे असे कारण देऊन तो निघाला आणि तहसील कार्यालयात गेला.

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चाैकशीदरम्यान मुलाचे वडिल मानसिकदृष्ट्या अस्वस्थ असल्याचे समोर आले आहे. काैंटुबिक वाद किंवा मालमत्तेच्या वादांमुळे हे प्रकरण अधिकच गुंतागुंतीचे झाले आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते, केवळ कुलुपाचा मुद्दाच नव्हे, तर संपूर्ण कुटुंबाची परिस्थिती समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. प्रशासनाने हे प्रकरण फक्त चाैकशीपर्यंत मर्यादिस ठेवेल नसून मुलाचे शिक्षण आणि भविष्याचाही विचार केला जाणार आहे. मुलाच्या शिक्षणावर परिणाम न होता कुटुंबाला आवश्यक ती मदत करावी असे निर्देश जिल्हाधिकांऱ्यांनी दिले आहेत.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: 13 year old class 8 student reaches district collector office to seek justice for family dispute viral video marathi

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Published On: Jul 19, 2026 | 01:36 PM

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