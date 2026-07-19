International Karaoke Day 19 July 2026 : आपल्यापैकी प्रत्येकाच्या मनात एक गायक लपलेला असतो. अनेकदा आपल्याला गाण्याची प्रचंड आवड असते, पण जाहीरपणे किंवा स्टेजवर गाण्याची भीती वाटते. अशा सर्व सुप्त गायकांसाठी आणि संगीतप्रेमींसाठी एक हक्काचा दिवस म्हणजे ‘आंतरराष्ट्रीय कराओके दिन’ (International Karaoke Day). दरवर्षी १९ जुलै रोजी जगभरात हा दिवस अत्यंत उत्साहाने साजरा केला जातो. या दिवशी लोक कोणत्याही थेट वाद्यांच्या ताफ्याशिवाय, केवळ स्क्रीनवर येणारे शब्द (Lyrics) पाहून आणि बॅकग्राउंड म्युझिक ट्रॅकच्या साथीने आपली आवडती गाणी गातात. हा दिवस आपल्यातील कलाकाराला मुक्तपणे व्यक्त होण्याची आणि संगीताचा आनंद घेण्याची सुवर्णसंधी देतो.
कराओके (Karaoke) हा शब्द आज आपल्यासाठी जितका ओळखीचा आहे, तितकाच त्याचा इतिहास रंजक आहे. ‘कराओके’ या शब्दाचा उगम जपानमध्ये झाला. जपानी भाषेत ‘करा’ (Kara) म्हणजे ‘रिकामे’ आणि ‘ओके’ (Oke) म्हणजे ‘ऑर्केस्ट्रा’ असा होतो. म्हणजेच ‘रिकामी जागा किंवा वाद्यांशिवाय असलेला ऑर्केस्ट्रा’. १९७० च्या दशकात जपानमध्ये सुरू झालेली ही संकल्पना आज जगाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचली आहे. सुरुवातीला केवळ जपानपुरते मर्यादित असलेले कराओके आज आंतरराष्ट्रीय स्तरावर लोकप्रिय झाले असून, संगीत संस्कृतीचा एक महत्त्वाचा भाग बनले आहे.
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कराओके दिन हा केवळ एक मनोरंजनाचा उपक्रम नाही, तर तो लोकांना सामाजिकदृष्ट्या एकत्र आणण्याचे एक उत्तम माध्यम आहे. आजच्या डिजिटल युगात जिथे लोक मोबाईल स्क्रीनमध्ये व्यस्त असतात, तिथे कराओके पार्ट्या लोकांना समोरासमोर आणून संवाद साधण्यास मदत करतात. या विशेष दिवशी जगभरातील क्लब, कॅफे, रेस्टॉरंट्स आणि अगदी कॉर्पोरेट कार्यालयांमध्येही विशेष कराओके स्पर्धा आणि पार्ट्यांचे आयोजन केले जाते. मित्र आणि कुटुंब एकत्र येऊन जुन्या-नव्या गाण्यांवर सूर जुळवतात, ज्यामुळे नातेसंबंधांमध्ये एक वेगळाच गोडवा निर्माण होतो.
या दिवसाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे यामुळे माणसाचा आत्मविश्वास कमालीचा वाढतो. जेव्हा तुम्ही हातात माईक धरून लोकांसमोर गाता, तेव्हा तुमच्या मनातील स्टेजवर सादरीकरण करण्याची भीती (Stage Fright) हळूहळू कमी होते. सुरेल आवाज असणे किंवा गाण्याचे शास्त्रीय ज्ञान असणे इथे गरजेचे नसते; इथे महत्त्वाचा असतो तो तुमचा गाण्याचा आनंद आणि उत्साह. म्हणूनच, लहानांपासून ते वृद्धांपर्यंत सर्व वयोगटातील लोक या उपक्रमात अत्यंत आनंदाने सहभागी होतात.
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आजच्या आधुनिक काळात कराओके केवळ महागड्या मशीनपुरते मर्यादित राहिलेले नाही. तंत्रज्ञानाच्या विकासामुळे आता अनेक मोबाईल ॲप्स आणि यूट्यूब सारख्या मंचांवर हजारो गाण्यांचे कराओके ट्रॅक्स मोफत उपलब्ध आहेत. यामुळे अगदी घरात बसूनही लोक आंतरराष्ट्रीय कराओके दिनाचा आनंद घेऊ शकतात. मानसिक आरोग्याच्या दृष्टीनेही संगीताचे हे रूप अत्यंत फायदेशीर मानले जाते. तज्ञांच्या मते, आवडीचे गाणे मनमोकळेपणाने गायल्याने शरीरातील ताणतणाव (Stress) दूर होतो आणि मनाला कमालीची सकारात्मकता लाभते. त्यामुळे या १९ जुलैला तुम्हीही माईक हातात घ्या आणि तुमच्या आवडत्या सुरांमध्ये हरवून जा!