Stock Market Outlook: शेअर बाजारात ‘या’ आठवड्यात मोठी खळबळ? 5 मोठे ट्रिगर्स; ‘हे’ शेअर्स गुंतवणूकदारांना ठरतील फायद्याचे?

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रिलायन्स ब्रोकिंगचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष अजित मिश्रा यांनी स्पष्ट केलं की, या आठवड्यात देशांतर्गत कंपन्यांचे तिमाही निकाल, देशांतर्गत स्थूल आर्थिक आकडेवारी आणि जागतिक घडामोडी बाजाराची दिशा ठरवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतील. ते म्हणाले की, गुंतवणूकदार मान्सून आणि खरीप पेरणीवर बारकाईने लक्ष ठेवतील, कारण याचा परिणाम ग्रामीण मागणी, अन्नधान्य महागाई आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या भविष्यातील धोरणांवर होऊ शकतो. ते पुढे म्हणाले, “जागतिक स्तरावर, गुंतवणूकदार पश्चिम आशियातील सध्याच्या तणावावर आणि त्याचा कच्च्या तेलाच्या किमती व जोखमीच्या मालमत्तांवर होणाऱ्या परिणामावर बारकाईने लक्ष ठेवतील.”
या आठवड्यात अनेक प्रमुख कंपन्या त्यांचे तिमाही निकाल जाहीर करतील. ज्यात आयटी (IT) आणि बँकिंग क्षेत्रातील कंपन्यांचे पहिल्या तिमाहीचे निकाल असणार आहेत. यामध्ये Infosys, One97 Communications, UltraTech Cement, Adani Energy Solutions, Bajaj Auto, Adani Green Energy, Adani Power, Bharat Petroleum Corporation Ltd., Dr. Reddy’s Labs, IndusInd Bank, JSW Energy, Nestle India, Bank of Baroda आणि SBI Life Insurance यांचा समावेश आहे.
Enrich Money चे सीईओ पोनमुडी आर. म्हणाले की, या आठवड्यात गुंतवणूकदार प्रामुख्याने पश्चिम आशियातील परिस्थितीवर लक्ष केंद्रित करतील. अमेरिका आणि इराणमधील तणाव कमी झाल्यास बाजारात सकारात्मक भावना निर्माण होऊ शकते, तर लष्करी तणाव वाढल्यास किंवा होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणाऱ्या पुरवठ्यात व्यत्यय आल्यास जागतिक बाजारातील अस्थिरता वाढू शकते.
देशांतर्गत बाजारात कंपन्यांचे निकाल जाहीर होणार असल्याने, गुंतवणूकदार इक्विटी-आधारित संधींवर लक्ष केंद्रित करतील अशी अपेक्षा आहे. सोमवारी Reliance Industries, HDFC Bank, ICICI Bank, Kotak Mahindra Bank and Axis Bank चे शेअर्स चर्चेत असतील.
या कंपन्यांचे तिमाही निकाल गेल्या आठवड्यात जाहीर झाले. देशातील सर्वात मौल्यवान कंपनी, Reliance Industries Limited ने चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत एकत्रित निव्वळ नफ्यात वार्षिक २२ टक्के घट नोंदवली असून तो ₹२०,९४६ कोटींवर पोहोचला आहे. तथापि, कंपनीच्या तेल-रसायने आणि दूरसंचार व्यवसायातील दमदार कामगिरीमुळे कंपनीचा मुख्य कार्यकारी नफा आणि करपूर्व उत्पन्न (EBITDA) विक्रमी पातळीवर पोहोचले आहे. HDFC बँकेचा स्वतंत्र तिमाही नफा ५ टक्क्यांनी वाढून ₹१९,०६० कोटींवर पोहोचला आहे.
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