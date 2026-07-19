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Stock Market Outlook: शेअर बाजारात ‘या’ आठवड्यात मोठी खळबळ? 5 मोठे ट्रिगर्स; ‘हे’ शेअर्स गुंतवणूकदारांना ठरतील फायद्याचे?

Updated On: Jul 19, 2026 | 01:20 PM IST
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सारांश

२० ते २४ जुलै या आगामी आठवड्यात भारतीय शेअर बाजारात मोठी हालचाल पाहायला मिळू शकते. आयटी आणि बँकिंग क्षेत्रातील कंपन्यांचे पहिल्या तिमाहीचे निकाल, जागतिक संकेत आणि भू-राजकीय घडामोडी या आठवड्यात बाजाराची दिशा ठरवतील.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • शेअर बाजारात ‘या’ आठवड्यात मोठी खळबळ?
  • हे ठरणार 5 मोठे ट्रिगर्स
  • ‘हे’ शेअर्स गुंतवणूकदारांना ठरतील फायद्याचे?
Stock Market Outlook: शेअर मार्केटमध्ये हा आठवडा नेहमीसारखा नाहीये. या आठवड्यात स्थानिक शेअर बाजाराची दिशा अनेक महत्त्वाच्या घटकांवर अवलंबून असणार आहे. विश्लेषकांच्या मते, कंपन्यांचे पहिल्या तिमाहीचे निकाल, पश्चिम आशियातील वाढता भू-राजकीय तणाव आणि कच्च्या तेलाच्या किमतींची दिशा हे बाजाराची हालचाल ठरवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतील. याव्यतिरिक्त, नैऋत्य मान्सूनची प्रगती, खरीप पिकांच्या पेरणीची स्थिती आणि परदेशी गुंतवणूकदारांच्या हालचाली हे देखील बाजारासाठी महत्त्वाचे निर्देशक असतील. नेमका कसा पडणार प्रभाव? आणि कोणत्या शेअर्सवर लक्ष ठेवणं महत्त्वाचं आहे संपूर्ण जाणून घेऊयात.

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हे घटक महत्त्वाचे ठरतील

रिलायन्स ब्रोकिंगचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष अजित मिश्रा यांनी स्पष्ट केलं की, या आठवड्यात देशांतर्गत कंपन्यांचे तिमाही निकाल, देशांतर्गत स्थूल आर्थिक आकडेवारी आणि जागतिक घडामोडी बाजाराची दिशा ठरवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतील. ते म्हणाले की, गुंतवणूकदार मान्सून आणि खरीप पेरणीवर बारकाईने लक्ष ठेवतील, कारण याचा परिणाम ग्रामीण मागणी, अन्नधान्य महागाई आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या भविष्यातील धोरणांवर होऊ शकतो. ते पुढे म्हणाले, “जागतिक स्तरावर, गुंतवणूकदार पश्चिम आशियातील सध्याच्या तणावावर आणि त्याचा कच्च्या तेलाच्या किमती व जोखमीच्या मालमत्तांवर होणाऱ्या परिणामावर बारकाईने लक्ष ठेवतील.”

अनेक कंपन्यांचे निकाल जाहीर होतील

या आठवड्यात अनेक प्रमुख कंपन्या त्यांचे तिमाही निकाल जाहीर करतील.  ज्यात आयटी (IT) आणि बँकिंग क्षेत्रातील कंपन्यांचे पहिल्या तिमाहीचे निकाल असणार आहेत. यामध्ये Infosys, One97 Communications, UltraTech Cement, Adani Energy Solutions, Bajaj Auto, Adani Green Energy, Adani Power, Bharat Petroleum Corporation Ltd., Dr. Reddy’s Labs, IndusInd Bank, JSW Energy, Nestle India, Bank of Baroda आणि SBI Life Insurance यांचा समावेश आहे.

Enrich Money चे सीईओ पोनमुडी आर. म्हणाले की, या आठवड्यात गुंतवणूकदार प्रामुख्याने पश्चिम आशियातील परिस्थितीवर लक्ष केंद्रित करतील. अमेरिका आणि इराणमधील तणाव कमी झाल्यास बाजारात सकारात्मक भावना निर्माण होऊ शकते, तर लष्करी तणाव वाढल्यास किंवा होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणाऱ्या पुरवठ्यात व्यत्यय आल्यास जागतिक बाजारातील अस्थिरता वाढू शकते.

लक्ष ठेवण्यासारखे शेअर्स

देशांतर्गत बाजारात कंपन्यांचे निकाल जाहीर होणार असल्याने, गुंतवणूकदार इक्विटी-आधारित संधींवर लक्ष केंद्रित करतील अशी अपेक्षा आहे. सोमवारी Reliance Industries, HDFC Bank, ICICI Bank, Kotak Mahindra Bank and Axis Bank चे शेअर्स चर्चेत असतील.

या कंपन्यांचे तिमाही निकाल गेल्या आठवड्यात जाहीर झाले. देशातील सर्वात मौल्यवान कंपनी, Reliance Industries Limited ने चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत एकत्रित निव्वळ नफ्यात वार्षिक २२ टक्के घट नोंदवली असून तो ₹२०,९४६ कोटींवर पोहोचला आहे. तथापि, कंपनीच्या तेल-रसायने आणि दूरसंचार व्यवसायातील दमदार कामगिरीमुळे कंपनीचा मुख्य कार्यकारी नफा आणि करपूर्व उत्पन्न (EBITDA) विक्रमी पातळीवर पोहोचले आहे. HDFC बँकेचा स्वतंत्र तिमाही नफा ५ टक्क्यांनी वाढून ₹१९,०६० कोटींवर पोहोचला आहे.

(Declaimer : येथे शेअर बाजाराची माहिती दिली आहे, गुंतवणुकीचा सल्ला नाही. Navrashtra.com गुंतवणुकीना सल्ला देत नाही. शेअर बाजारात गुंतवणूक करणे हे बाजारातील जोखमीच्या अधीन आहे, त्यामुळे गुंतवणूक करण्यापूर्वी कृपया प्रमाणित गुंतवणूक सल्लागाराचा सल्ला घ्या.)

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Web Title: Share market outlook weekly prediction 20 to 24 july stocks to watch in marathi news

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Published On: Jul 19, 2026 | 01:20 PM

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