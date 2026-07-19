रविवार, 19 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • Navi Mumbai News Major Stir In Mumbai Apmc Circles Recovery Notices Issued To 1500 Traders

Navi Mumbai News: मुंबई एपीएमसी वर्तुळात उडाली एकच खळबळ! १५०० व्यापाऱ्यांना वसुलीच्या नोटिसा

Updated On: Jul 19, 2026 | 01:27 PM IST
जाहिरात
सारांश

एपीएमसी प्रशासनाने दाणा व मार्केटमधील तब्बल १२०० ते १५०० व्यापाऱ्यांना थकीत १ टक्का सेवा शुल्काबाबत वसुली करण्याच्या नोटीस पाठवल्या आहेत. हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित असतानाही अशा प्रकारे वसुलीच्या नोटिसा पाठविण्यात आल्याने व्यापाऱ्यांनी याला तीव्र विरोध केला आहे.

Mumbai News: मुंबई एपीएमसी वर्तुळात उडाली एकच खळबळ! १५०० व्यापाऱ्यांना वसुलीच्या नोटिसा

Mumbai News: मुंबई एपीएमसी वर्तुळात उडाली एकच खळबळ! १५०० व्यापाऱ्यांना वसुलीच्या नोटिसा

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

एपीएमसी प्रशासनाने दाणा व मार्केटमधील तब्बल १२०० ते १५०० व्यापाऱ्यांना गेल्या अडीच वर्षांच्या थकीत १ टक्का सेवा शुल्काची वसुली करण्यासाठी नोटिसा बजावल्याने व्यापारी वर्गात तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. संबंधित प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित असतानाही अशा प्रकारे वसुलीच्या नोटिसा पाठविण्यात आल्याने व्यापाऱ्यांनी याला तीव्र विरोध केला आहे. व्यापाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या महिन्यात विविध व्यापारी संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत राज्याचे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक झाली होती. या बैठकीत समितीचा अंतिम अहवाल सादर होईपर्यंत सेवा शुल्काची वसुली स्थगित ठेवण्याचे स्पष्ट निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले होते.(फोटो सौजन्य – सोशल मीडिया)

Mumbai News: उड्डाणपुलासाठी १०८ कोटींचे भरीव बळ! मुलुंड पूर्व ते द्रुतगती महामार्गावरील कोंडी फोडण्यासाठी महानगरपालिकेचा निर्णय

बैठकीदरम्यान व्यापारी संघटनांनी जीएसटीसह इतर करांचा भार आधीच व्यापाऱ्यांवर असल्याचे नमूद करत एपीएमसी सेस व युजर चार्जेस पूर्णपणे रद्द करण्याची मागणी केली होती. त्याऐवजी व्यापाऱ्यांनी प्रत्यक्ष वापरात असलेल्या जागेच्या आधारे वाजवी शुल्क आकारण्यात यावे, जेणेकरून एपीएमसीचा दैनंदिन देखभाल व प्रशासकीय खर्च भागविता येईल, असा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. या प्रस्तावाला पणन मंत्री रावल यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत व्यापारी आणि सरकार या दोघांच्याही हिताचे संरक्षण करणारे सूत्र सरकार तयार करेल, असे आश्वासन दिले होते.

कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कॅट) चे राष्ट्रीय मंत्री शंकर ठक्कर यांनी सांगितले की, प्रकरण उच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना आणि राज्याच्या पणन मंत्र्यांनी वसुलीला स्थगिती देण्याचे निर्देश दिले असतानाही सेवा शुल्काच्या नोटिसा बजावणे हे न्यायालयीन प्रक्रियेचा व मंत्र्यांच्या निर्देशांचा अवमान करणारे आहे. उच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय येईपर्यंत एपीएमसी प्रशासनाने सेवा शुल्काच्या वसुलीसाठी जारी केलेल्या सर्व नोटिसा मागे न घेतल्यास सर्व एपीएमसी बाजार समित्यांमध्ये आंदोलन छेडण्याचा इशारा ठक्कर यांनी दिला आहे.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: Navi mumbai news major stir in mumbai apmc circles recovery notices issued to 1500 traders

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 19, 2026 | 01:27 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Navi Mumbai Crime : सीवूड हत्या प्रकरणाचा २४ तासांत छडा; भिवंडीतून आरोपीला अटक, लाकडी दांडक्याने हत्या केल्याची कबुली
1

Navi Mumbai Crime : सीवूड हत्या प्रकरणाचा २४ तासांत छडा; भिवंडीतून आरोपीला अटक, लाकडी दांडक्याने हत्या केल्याची कबुली

Crime News: नवी मुंबई हादरली! सीवूड्समध्ये अज्ञात तरुणाच्या डोक्यावर वार करुन निर्घृण हत्या; अर्धनग्न अवस्थेत आढळला मृतदेह
2

Crime News: नवी मुंबई हादरली! सीवूड्समध्ये अज्ञात तरुणाच्या डोक्यावर वार करुन निर्घृण हत्या; अर्धनग्न अवस्थेत आढळला मृतदेह

Panvel New Township : पनवेलमध्ये उभारली जाणार नवी टाउनशिप; स्पॅनिश शैलीत आधुनिक राहणीचा अनुभव
3

Panvel New Township : पनवेलमध्ये उभारली जाणार नवी टाउनशिप; स्पॅनिश शैलीत आधुनिक राहणीचा अनुभव

Navarashtra Impact : नवराष्ट्रच्या बातमीचा धसका! चोरीला गेलेले कारचे तीन टायर अवघ्या २४ तासांत पुन्हा जागेवर
4

Navarashtra Impact : नवराष्ट्रच्या बातमीचा धसका! चोरीला गेलेले कारचे तीन टायर अवघ्या २४ तासांत पुन्हा जागेवर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Chandrapur News: चंद्रपुरातील शेतकऱ्यांची पीकविमाकडे पाठ! 3 लाख हेक्टर लागवडीपैकी फक्त 4,850 हेक्टरच विमाधारक

Chandrapur News: चंद्रपुरातील शेतकऱ्यांची पीकविमाकडे पाठ! 3 लाख हेक्टर लागवडीपैकी फक्त 4,850 हेक्टरच विमाधारक

Jul 19, 2026 | 02:19 PM
नवविवाहितेवर काळाचा घाला; धुळ्याजवळ भीषण अपघातात नाशिकच्या दोघांचा मृत्यू

नवविवाहितेवर काळाचा घाला; धुळ्याजवळ भीषण अपघातात नाशिकच्या दोघांचा मृत्यू

Jul 19, 2026 | 02:19 PM
Netanyahu Arrest : नेतान्याहू यांच्या न्यूयॉर्क दौऱ्यावर करणार अटक? न्यूयॉर्कचे महापौर झोहरान ममदानी यांचा कायदेशीर मास्टरप्लॅन

Netanyahu Arrest : नेतान्याहू यांच्या न्यूयॉर्क दौऱ्यावर करणार अटक? न्यूयॉर्कचे महापौर झोहरान ममदानी यांचा कायदेशीर मास्टरप्लॅन

Jul 19, 2026 | 02:17 PM
बिंज-वॉचिंगसाठी बेस्ट! क्राईम, सस्पेन्स आणि थराराचा तिहेरी डोस; JioHotstar वरील ‘या’ ५ वेबसीरिज अजिबात मिस करू नका

बिंज-वॉचिंगसाठी बेस्ट! क्राईम, सस्पेन्स आणि थराराचा तिहेरी डोस; JioHotstar वरील ‘या’ ५ वेबसीरिज अजिबात मिस करू नका

Jul 19, 2026 | 02:16 PM
माणूस आहे की हैवान? निष्पाप मुलाला लिफ्टमधून दिलं ढकलून; पाहून तळपायाची आग मस्तकात जाईल, Video Viral

माणूस आहे की हैवान? निष्पाप मुलाला लिफ्टमधून दिलं ढकलून; पाहून तळपायाची आग मस्तकात जाईल, Video Viral

Jul 19, 2026 | 02:10 PM
कर्जतमधील राजनाला कालव्याचे मोठे नुकसान; 2 हजार हेक्टर शेतीच्या पाणीपुरवठ्यावर संकट, शेतकऱ्यांकडून तातडीच्या दुरुस्तीची मागणी

कर्जतमधील राजनाला कालव्याचे मोठे नुकसान; 2 हजार हेक्टर शेतीच्या पाणीपुरवठ्यावर संकट, शेतकऱ्यांकडून तातडीच्या दुरुस्तीची मागणी

Jul 19, 2026 | 02:05 PM
Money Management Tips : सॅलरी कितीही असू द्या, तुमचं बँक अकाउंट कधीच खाली होणार नाही! वापरा 50-20-30 मॅजिकल फॉर्म्युला

Money Management Tips : सॅलरी कितीही असू द्या, तुमचं बँक अकाउंट कधीच खाली होणार नाही! वापरा 50-20-30 मॅजिकल फॉर्म्युला

Jul 19, 2026 | 02:04 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Jul 18, 2026 | 03:34 PM
AHILYANAGAR : विद्यार्थी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारकडून दडपशाही, किरण काळेंचा गंभीर आरोप

AHILYANAGAR : विद्यार्थी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारकडून दडपशाही, किरण काळेंचा गंभीर आरोप

Jul 18, 2026 | 03:29 PM
Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Jul 16, 2026 | 07:35 PM
Virar: दरवर्षीच्या पुराला कायमचा पूर्णविराम? वसई-विरारसाठी 5 ते 7 वर्षांचा ब्लूप्रिंट तयार

Virar: दरवर्षीच्या पुराला कायमचा पूर्णविराम? वसई-विरारसाठी 5 ते 7 वर्षांचा ब्लूप्रिंट तयार

Jul 16, 2026 | 07:32 PM
Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Jul 15, 2026 | 04:16 PM
Parbhani ZP school Mid day meal : परभणीत जिल्हा परिषद शाळेच्या पोषण आहारात निघाल्या आळ्या!

Parbhani ZP school Mid day meal : परभणीत जिल्हा परिषद शाळेच्या पोषण आहारात निघाल्या आळ्या!

Jul 15, 2026 | 04:09 PM
Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Jul 14, 2026 | 03:35 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा