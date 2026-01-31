अजब छंद! महिलेकडे 54 हॉन्टेड डॉल्स; खोडकर बाहुल्यांमुळे नाताळात घरात घडतात रहस्यमय घटना

धाकड छोरी! रस्त्यावर मुलीची छेड काढत होता व्यक्ती, तिने बांबू घेतला अन्… घटनेचा Video Viral
सर्वसाधारण दिवसांमध्येही या डॉल्स अजब हालचाली करत असतात. कधी लाइट्स आपोआप पेटविल्या जातात, कधी फ्रीजचे डोअर खुले दिसून येते. अनेकदा इलेक्ट्रॉनिक्स डिव्हाइस आपोआप सुरू होतात असा दावा तिने केला आहे. या बाहुल्या स्वतःच्या पसंतीची गाणीही वाजवून घेतात, परंतु नाताळ येताच त्यांच्या हालचालींचा स्तर आणखी वाढत असल्याचे तिचे सांगणे आहे. टीजनुसार सणादरम्यान घरात ठेवण्यात आलेली सजावट रात्री रहस्यमय पद्धतीने बदलून जाते आणि गोष्टी स्वतःच्या जागेवरून सरकलेल्या आढळून येतात.
आकाशातच हवेच्या राक्षसांमध्ये सुरु झाली भयानक फाईट, रोमांचक दृष्यांनी वेधलं युजर्सचं लक्ष; अद्भुत Video Viral
नाताळाशी निगडित हा क्षण माझ्यासाठी भीतीदायक असण्यासोबत मजेशीरही असतो. बाहुल्यांच्या खोलीत सजावट म्हणून छोट्या छोट्या क्रिसमस स्टॉकिंग्स टांगल्या होत्या. प्रत्येकवेळी मी जेव्हा वळून पाहते, तेव्हा स्टॉकिंग्स खाली पडलेल्या आढळून आल्या. डिसेंबरभर हेच चालत राहिले, मी त्यांना पुन्हा टांगून देते आणि मग त्या पुन्हा खाली पडलेल्या असतात असे टीजचे सांगणे आहे.
डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.