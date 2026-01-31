Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

अजब छंद! महिलेकडे 54 हॉन्टेड डॉल्स; खोडकर बाहुल्यांमुळे नाताळात घरात घडतात रहस्यमय घटना

भूत-प्रेतांच्या अस्तित्वावर अनेकांचे वेगवेगळे मत असते, मात्र अमेरिकेतील एका पॅरानॉर्मल इन्व्हेस्टिगेटर महिलेने केलेला दावा सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे. तिच्या घरातील भुताटकी बाहुल्यांच्या अजब हालचालींनी अनेकांना थक्क केले

महिलेकडे 54 हॉन्टेड डॉल्स

  • अमेरिकन महिलेने मागील ५ वर्षांत ५४ हॉन्टेड डॉल्स गोळा केल्या असून त्यांच्यासाठी तिने घरात स्वतंत्र खोली तयार केली आहे.
  • या बाहुल्यांमुळे घरात विचित्र घटना घडत असल्याचा दावा महिलेने केला आहे.
  • नाताळच्या काळात बाहुल्यांची ‘खोडकरपणा’ अधिक वाढतो, सजावट बदललेली आढळते असे तिने सांगितले.
भूत-प्रेत असतात की नाही या प्रश्नाचे उत्तर माणसाच्या स्वतःच्या बुद्धी आणि अनुभवावर निर्भर असते आपण भूत पाहिल्याचा दावा अनेकदा लोक करत असतात. भूतांमुळे लोकांना आपल्या आजूबाजूला विचित्र घटना घडताना दिसून येतात. अशीच काहीसे कथा एका अमेरिकन महिलेसोबत घडत असून तिने स्वतःकडे ५४ भुताटकीयुक्ता बाहुल्या असल्याचे सांगितले आहे. मुख्य म्हणजे महिलेचा दावा आहे की, या बाहुल्या प्रचंड खोडकर आहेत. माझ्या घरात राहणाऱ्या अनेक भुताटकीयुक्त बाहुल्या नाताळच्या काळात अधिकच मस्तीखोर होतात असे तिचे सांगणे आहे. या महिलेचे नाव टीज असून ती अमेरिकेत राहणारी एक पैरानॉर्मल इन्व्हेस्टिगेटर आणि हॉन्टेड आयटम्सची संग्राहिका आहे मागील ५ वर्षांमध्ये टीजने भीतीदायक आणि रहस्यमय वस्तूंचा एक मोठा संग्रह तयार केला आहे. तिच्याकडे एकूण ५४ हॉन्टेड डॉल्स आहेत, ज्यांच्यासाठी तिने घरात एक वेगळा कक्षच तयार केला आहे.

सर्वसाधारण दिवसांमध्येही या डॉल्स अजब हालचाली करत असतात. कधी लाइट्स आपोआप पेटविल्या जातात, कधी फ्रीजचे डोअर खुले दिसून येते. अनेकदा इलेक्ट्रॉनिक्स डिव्हाइस आपोआप सुरू होतात असा दावा तिने केला आहे. या बाहुल्या स्वतःच्या पसंतीची गाणीही वाजवून घेतात, परंतु नाताळ येताच त्यांच्या हालचालींचा स्तर आणखी वाढत असल्याचे तिचे सांगणे आहे. टीजनुसार सणादरम्यान घरात ठेवण्यात आलेली सजावट रात्री रहस्यमय पद्धतीने बदलून जाते आणि गोष्टी स्वतःच्या जागेवरून सरकलेल्या आढळून येतात.

नाताळाशी निगडित हा क्षण माझ्यासाठी भीतीदायक असण्यासोबत मजेशीरही असतो. बाहुल्यांच्या खोलीत सजावट म्हणून छोट्या छोट्या क्रिसमस स्टॉकिंग्स टांगल्या होत्या. प्रत्येकवेळी मी जेव्हा वळून पाहते, तेव्हा स्टॉकिंग्स खाली पडलेल्या आढळून आल्या. डिसेंबरभर हेच चालत राहिले, मी त्यांना पुन्हा टांगून देते आणि मग त्या पुन्हा खाली पडलेल्या असतात असे टीजचे सांगणे आहे.

