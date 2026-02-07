Creta ला टक्कर देणाऱ्या Tata Sierra वर तुटून पडले ग्राहक, 1 लाखापेक्षा अधिक बुकिंग; Production पण वाढले

बुकिंगच्या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की टाटा सिएरा देशभरातील ग्राहकांमध्ये लोकप्रिय आहे. प्रमुख शहरे आणि लहान शहरांमध्ये या एसयूव्हीची मागणी कायम आहे. म्हणूनच टाटा सिएरा ही टाटा मोटर्ससाठी १००,००० बुकिंग मिळवणारी सर्वात जलद वाहनांपैकी एक बनली आहे. काही प्रकारांसाठी प्रतीक्षा कालावधी देखील वाढला आहे आणि कंपनी ती कमी करण्यासाठी परिस्थितीचा सतत आढावा घेत आहे.
Tata Sierra खरेदीदारानो इकडे लक्ष द्या! कार खरेदीचे स्वप्न पडू शकते लांबणीवर, जाणून घ्या Waiting Period
टाटा मोटर्स उत्पादन वाढवण्याची तयारी करत आहे
खरं तर, वाढत्या मागणीला प्रतिसाद म्हणून, टाटा मोटर्स त्यांच्या प्लांटमध्ये टाटा सिएराचे उत्पादन वाढवण्याची तयारी करत आहे. यामध्ये शिफ्ट टाइमिंग सुधारणे, पुरवठादारांकडून अधिक सुटे भाग मिळवणे आणि आवश्यक असल्यास, सिएरासाठी इतर वाहनांच्या क्षमतेचा वापर करणे समाविष्ट असेल. तथापि, गुणवत्तेशी तडजोड होऊ नये म्हणून उत्पादन हळूहळू वाढवले जाईल असे कंपनीने स्पष्ट केले आहे.
इंजिन, वैशिष्ट्ये आणि किंमत
Tata Sierra तीन १.५-लिटर इंजिन पर्यायांसह उपलब्ध आहे: नैसर्गिकरित्या एस्पिरेटेड पेट्रोल, टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल आणि डिझेल. ट्रान्समिशन पर्यायांमध्ये ६-स्पीड मॅन्युअल, ७-स्पीड डीसीटी आणि ६-स्पीड ऑटोमॅटिकचा समावेश आहे. एसयूव्हीची सुरुवातीची एक्स-शोरूम किंमत ₹११.४९ लाख आहे, तर टॉप व्हेरिएंटची किंमत ₹२१.२९ लाखांपर्यंत जाते. महत्त्वाचे म्हणजे, ती बेस मॉडेलपासूनच चांगली वैशिष्ट्ये देते.
Sierra EV ला विसरा! ‘या’ 4 इलेक्ट्रिक कार मार्केट चक्क आपल्या नावावर करण्याच्या तयारीत
Creta आणि Seltos ला कडक स्पर्धा देईल
नवीन टाटा सिएरा मध्यम आकाराच्या एसयूव्ही विभागात थेट Hyundai Creta, Kia Seltos, Maruti Grand Vitara, Honda Elevate आणिToyota Hyryder शी स्पर्धा करते. प्रीमियम वैशिष्ट्ये, प्रशस्त केबिन आणि वाजवी किंमतीसह, सिएरा या विभागात एक मजबूत स्पर्धक म्हणून उदयास आली आहे.
टाटा सिएरा येण्याआधीपासूनच या कारची चर्चा होती. या गाडीच्या वैशिट्यामुळे बाजारात या कारच्या खरेदीसाठी मागणी वाढलेली असल्याचेही दिसून येत आहे. याशिवाय टाटा सिएराने १ लाखापेक्षा अधिक ग्राहकांची मागणी आल्यामुळे प्रॉडक्शनदेखील वाढवले आहे. आता बाजारात ही कार कोणकोणत्या स्पर्धकांनाी टक्कर देणार हेच पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.