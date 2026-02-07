Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Automobile »
  • More Than 1 Lakh Customers Booked Tata Sierra After India Launching Details Inside

Creta ला टक्कर देणाऱ्या Tata Sierra वर तुटून पडले ग्राहक, 1 लाखापेक्षा अधिक बुकिंग; Production पण वाढले

Tata Sierra SUV लाँच झाल्यापासून तिला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला आहे. आतापर्यंत १,००,००० हून अधिक बुकिंगसह, टाटा मोटर्सने उत्पादन वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. अधिक माहिती आपण घेऊया

Updated On: Feb 07, 2026 | 08:31 PM
टाटा सिएराची मागणी वाढली (फोटो सौजन्य - टाटा सिएरा)

टाटा सिएराची मागणी वाढली (फोटो सौजन्य - टाटा सिएरा)

Follow Us:
Follow Us:
  • टाटा सिएरा एसयुव्हीचे ग्राहक वाढले
  • प्रॉडक्शनही वाढवले 
  • १ लाखाहून अधिक ग्राहकांची पसंती 
टाटा मोटर्सची नवीन एसयूव्ही टाटा सिएराने भारतीय ऑटो मार्केटमध्ये खळबळ उडवून दिली आहे. बुकिंग सुरू झाल्यापासून काही वेळातच, एसयूव्हीला १,००,००० हून अधिक ऑर्डर मिळाल्या आहेत. कंपनीने १६ डिसेंबर २०२५ रोजी टाटा सिएरासाठी अधिकृतपणे बुकिंग सुरू केले आणि पहिल्याच दिवशी ७०,००० हून अधिक लोकांनी ती बुक केली. या जोरदार मागणीमुळे, टाटा मोटर्सने तिचे उत्पादन वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सिएरा सर्वात वेगाने विकल्या जाणाऱ्या एसयूव्हीच्या यादीत सामील झाली आहे

बुकिंगच्या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की टाटा सिएरा देशभरातील ग्राहकांमध्ये लोकप्रिय आहे. प्रमुख शहरे आणि लहान शहरांमध्ये या एसयूव्हीची मागणी कायम आहे. म्हणूनच टाटा सिएरा ही टाटा मोटर्ससाठी १००,००० बुकिंग मिळवणारी सर्वात जलद वाहनांपैकी एक बनली आहे. काही प्रकारांसाठी प्रतीक्षा कालावधी देखील वाढला आहे आणि कंपनी ती कमी करण्यासाठी परिस्थितीचा सतत आढावा घेत आहे.

Tata Sierra खरेदीदारानो इकडे लक्ष द्या! कार खरेदीचे स्वप्न पडू शकते लांबणीवर, जाणून घ्या Waiting Period

टाटा मोटर्स उत्पादन वाढवण्याची तयारी करत आहे

खरं तर, वाढत्या मागणीला प्रतिसाद म्हणून, टाटा मोटर्स त्यांच्या प्लांटमध्ये टाटा सिएराचे उत्पादन वाढवण्याची तयारी करत आहे. यामध्ये शिफ्ट टाइमिंग सुधारणे, पुरवठादारांकडून अधिक सुटे भाग मिळवणे आणि आवश्यक असल्यास, सिएरासाठी इतर वाहनांच्या क्षमतेचा वापर करणे समाविष्ट असेल. तथापि, गुणवत्तेशी तडजोड होऊ नये म्हणून उत्पादन हळूहळू वाढवले ​​जाईल असे कंपनीने स्पष्ट केले आहे.

इंजिन, वैशिष्ट्ये आणि किंमत

Tata Sierra तीन १.५-लिटर इंजिन पर्यायांसह उपलब्ध आहे: नैसर्गिकरित्या एस्पिरेटेड पेट्रोल, टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल आणि डिझेल. ट्रान्समिशन पर्यायांमध्ये ६-स्पीड मॅन्युअल, ७-स्पीड डीसीटी आणि ६-स्पीड ऑटोमॅटिकचा समावेश आहे. एसयूव्हीची सुरुवातीची एक्स-शोरूम किंमत ₹११.४९ लाख आहे, तर टॉप व्हेरिएंटची किंमत ₹२१.२९ लाखांपर्यंत जाते. महत्त्वाचे म्हणजे, ती बेस मॉडेलपासूनच चांगली वैशिष्ट्ये देते.

Sierra EV ला विसरा! ‘या’ 4 इलेक्ट्रिक कार मार्केट चक्क आपल्या नावावर करण्याच्या तयारीत

Creta आणि Seltos ला कडक स्पर्धा देईल

नवीन टाटा सिएरा मध्यम आकाराच्या एसयूव्ही विभागात थेट Hyundai Creta, Kia Seltos, Maruti Grand Vitara, Honda Elevate आणिToyota Hyryder शी स्पर्धा करते. प्रीमियम वैशिष्ट्ये, प्रशस्त केबिन आणि वाजवी किंमतीसह, सिएरा या विभागात एक मजबूत स्पर्धक म्हणून उदयास आली आहे. 

टाटा सिएरा येण्याआधीपासूनच या कारची चर्चा होती. या गाडीच्या वैशिट्यामुळे बाजारात या कारच्या खरेदीसाठी मागणी वाढलेली असल्याचेही दिसून येत आहे. याशिवाय टाटा सिएराने १ लाखापेक्षा अधिक ग्राहकांची मागणी आल्यामुळे प्रॉडक्शनदेखील वाढवले आहे. आता बाजारात ही कार कोणकोणत्या स्पर्धकांनाी टक्कर देणार हेच पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. 

Web Title: More than 1 lakh customers booked tata sierra after india launching details inside

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 07, 2026 | 08:31 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Tata Punch EV Facelift ची लाँच डेट ठरली! ‘या’ दिवशी होणार एन्ट्री; ५०० किमी रेंजसह मिळणार हायटेक फीचर्स
1

Tata Punch EV Facelift ची लाँच डेट ठरली! ‘या’ दिवशी होणार एन्ट्री; ५०० किमी रेंजसह मिळणार हायटेक फीचर्स

India Fuel Efficiency Rules: लहान कार घेणाऱ्यांचे टेन्शन वाढले! सरकारने बदलले ‘फ्यूल एफिशिएंसी’ नियम; ऑटो सेक्टरमध्ये मोठी खळबळ
2

India Fuel Efficiency Rules: लहान कार घेणाऱ्यांचे टेन्शन वाढले! सरकारने बदलले ‘फ्यूल एफिशिएंसी’ नियम; ऑटो सेक्टरमध्ये मोठी खळबळ

Tata Sierra खरेदीदारानो इकडे लक्ष द्या! कार खरेदीचे स्वप्न पडू शकते लांबणीवर, जाणून घ्या Waiting Period
3

Tata Sierra खरेदीदारानो इकडे लक्ष द्या! कार खरेदीचे स्वप्न पडू शकते लांबणीवर, जाणून घ्या Waiting Period

फेब्रुवारी 2026 मध्ये राडा होणार! 5 नवीन SUV आणि 1 MPV लाँच होण्याच्या तयारीत, तुम्ही फक्त पैसे ठेवा तयार
4

फेब्रुवारी 2026 मध्ये राडा होणार! 5 नवीन SUV आणि 1 MPV लाँच होण्याच्या तयारीत, तुम्ही फक्त पैसे ठेवा तयार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Creta ला टक्कर देणाऱ्या Tata Sierra वर तुटून पडले ग्राहक, 1 लाखापेक्षा अधिक बुकिंग; Production पण वाढले

Creta ला टक्कर देणाऱ्या Tata Sierra वर तुटून पडले ग्राहक, 1 लाखापेक्षा अधिक बुकिंग; Production पण वाढले

Feb 07, 2026 | 08:31 PM
३० लाख पाने, १८००० फोटो! Jeffrey Epstein च्या काळ्या दुनियेचा कच्चा चिट्ठा आता इंटरनेटवर उपलब्ध, दिग्गजांचे धाबे दणाणले

३० लाख पाने, १८००० फोटो! Jeffrey Epstein च्या काळ्या दुनियेचा कच्चा चिट्ठा आता इंटरनेटवर उपलब्ध, दिग्गजांचे धाबे दणाणले

Feb 07, 2026 | 08:30 PM
Cosmic Wonder: असं दृश्य पुन्हा दिसणार नाही! फेब्रुवारीत ‘या’ दुर्मिळ घटना ठरतील खगोलप्रेमींसाठी मेजवानी; पाहा भारतातून दिसेल का?

Cosmic Wonder: असं दृश्य पुन्हा दिसणार नाही! फेब्रुवारीत ‘या’ दुर्मिळ घटना ठरतील खगोलप्रेमींसाठी मेजवानी; पाहा भारतातून दिसेल का?

Feb 07, 2026 | 08:22 PM
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी गुड न्यूज! ८ व्या वेतन आयोगाची अधिकृत वेबसाईट लाँच; आता थेट सरकारला नोंदवता येणार सूचना

सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी गुड न्यूज! ८ व्या वेतन आयोगाची अधिकृत वेबसाईट लाँच; आता थेट सरकारला नोंदवता येणार सूचना

Feb 07, 2026 | 08:17 PM
Holi 2026: होळीसाठी स्पेशल ट्रेनचा धमाका, 1400 अतिरिक्त गाड्या; कोणत्या क्षेत्रासाठी किती Trains धावणार?

Holi 2026: होळीसाठी स्पेशल ट्रेनचा धमाका, 1400 अतिरिक्त गाड्या; कोणत्या क्षेत्रासाठी किती Trains धावणार?

Feb 07, 2026 | 08:16 PM
Hair Growth: बुलेटच्या स्पीडने वाढेल केसांची लांबी होतील घनदाट, 3 बियांचा वापर केसांसाठी ठरेल वरदान

Hair Growth: बुलेटच्या स्पीडने वाढेल केसांची लांबी होतील घनदाट, 3 बियांचा वापर केसांसाठी ठरेल वरदान

Feb 07, 2026 | 08:00 PM
IND vs USA, T20 World Cup 2026 LIVE: 46 धावांवर भारताचे 4 धुरंधर माघारी! वानखेडेवर नवख्या USA समोर सूर्या आर्मीचे हाल बेहाल

IND vs USA, T20 World Cup 2026 LIVE: 46 धावांवर भारताचे 4 धुरंधर माघारी! वानखेडेवर नवख्या USA समोर सूर्या आर्मीचे हाल बेहाल

Feb 07, 2026 | 07:58 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Feb 07, 2026 | 01:58 PM
Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Feb 07, 2026 | 01:53 PM
विमान अपघातावरील संशय ते राष्ट्रवादीचे विलीनीकरण, सुजय विखे पाटलांनी मांडली रोख ठोक भूमिका

विमान अपघातावरील संशय ते राष्ट्रवादीचे विलीनीकरण, सुजय विखे पाटलांनी मांडली रोख ठोक भूमिका

Feb 07, 2026 | 01:49 PM
Ratnagiri : सकाळच्या सत्रात मतदारांचा अल्प प्रतिसाद

Ratnagiri : सकाळच्या सत्रात मतदारांचा अल्प प्रतिसाद

Feb 07, 2026 | 01:45 PM
Ratnagiri : भाजप नेते प्रशांत यादव यांचे मतदान करण्याचे आवाहन

Ratnagiri : भाजप नेते प्रशांत यादव यांचे मतदान करण्याचे आवाहन

Feb 07, 2026 | 01:42 PM
पाली भाषा भवनाचा निधी कुठे वळवला जातोय? मुंबई विद्यापीठाची भूमिका काय?

पाली भाषा भवनाचा निधी कुठे वळवला जातोय? मुंबई विद्यापीठाची भूमिका काय?

Feb 06, 2026 | 07:29 PM
Navi Mumbai | दहावी-बारावी परीक्षार्थ्यांसाठी ठाणे वाहतूक पोलिसांचे ‘रायडर्स’ सज्ज

Navi Mumbai | दहावी-बारावी परीक्षार्थ्यांसाठी ठाणे वाहतूक पोलिसांचे ‘रायडर्स’ सज्ज

Feb 06, 2026 | 07:11 PM