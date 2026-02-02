Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Maharashtra »
  • Raigad »
  • Panvel Mayor To Be Elected On The 10th Special Meeting Scheduled For Mayor And Deputy Mayor Polls Raigad News Marathi

Raigad News: पनवेलचा महापौर १० तारखेला ठरणार! महापौर आणि उपमहापौर निवडण्यासाठी विशेष सभेचे आयोजन

पनवेल महापालिकेच्या फडके नाट्यगृहात सकाळी ११ वाजता १० फेब्रुवारी रोजी सभा आयोजित करण्यात आली आहे. या सभेत महापौर आणि उपमहापौर यांची निवड केली जाणार आहे.

Updated On: Feb 02, 2026 | 01:46 PM
Raigad News: पनवेलचा महापौर १० तारखेला ठरणार! महापौर आणि उपमहापौर निवडण्यासाठी विशेष सभेचे आयोजन

Raigad News: पनवेलचा महापौर १० तारखेला ठरणार! महापौर आणि उपमहापौर निवडण्यासाठी विशेष सभेचे आयोजन

Follow Us:
Follow Us:
  • महापौरपदाची उत्कंठा वाढली!
  • १० तारखेला पनवेलमध्ये होणार मोठा निर्णय
  • महापौर-उपमहापौर निवडणुकीसाठी विशेष बैठक
पनवेल ग्रामीण: महापौर पदी कोणाची वर्णी लागणार हे मंगळवारी (ता. १०) ठरणार आहे. या करता विशेष सभेचे आयोजन करण्यात आले असून, पालिकेचे नगरसचिव नानासाहेब कामठे यांनी जाहीर केलेल्या माहितीनुसार ठाणे जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्णनाथ पांचाळ या विशेष सभेचे पिठासन अधिकारी म्हणून काम पाहणार आहेत. महापालिकेच्या निवडणुकीत बहुमताचा आकडा गाठणाऱ्या भाजप महायुतीने नुकतीच गट नोंदणी केली. गटनेतेपदी नितिन पाटील यांची निवड भाजपकडून करण्यात आली.

Chandrapur News: अन्नदात्याला न्याय मिळाला का? अर्थसंकल्पावरून राजकीय वाद पेटला; सत्ताधाऱ्यांकडून कौतुक, विरोधकांची टीका

पालिकेचे सेवानिवृत्त अधिकारी तिलकराज खापर्डे यांच्याकडून ही जबाबदारी नानासाहेब कामठे यांना देण्याचा निर्णय पालिका आयुक्तांनी घेतला. पालिकेचे नगरसचिव पद रिक्त असल्यामुळे निवडणूक विभागात आपल्या कामाची चुणूक दाखविणाऱ्या कामठे यांच्यावर ही जबाबदारी देण्यात आली आहे. नगरसचिव नानासाहेब कामठे यांनी विशेष सभेची सूचना शनिवारी जारी केली. महापौर आणि उपमहापौर यांची अडीच वर्षांसाठी निवड करण्यासाठी विशेष सर्वसाधारण सभा असेल. पनवेल महापालिकेच्या फडके नाट्यगृहात सकाळी ११ वाजता १० फेब्रुवारी रोजी सभा होईल. (फोटो सौजन्य – AI Created) 

महापौर, उपमहापौर पदासाठी नामनिर्देशन सादर करण्यासाठी ६ फेब्रुवारी रोजी सकाळी ११ ते ३ या कालावधीत मुदत असेल. पालिकेतील कोणताही सदस्य, – म्हणजेच नगरसेवक महापौरपदासाठी अर्ज करू शकतो. कोकण आयुक्तांनी विशेष सभेसाठी पीठासीन अधिकारी म्हणून ठाण्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्णनाथ पांचाळ यांची नियुक्त केली आहे. महायुतीने ५९ नगरसेवकांसह बहुमत मिळवले असून गटनेतेपदी नितिन पाटील यांची निवड झाली आहे. नगरसचिव पद रिक्त असल्याने नानासाहेब कामठे यांच्यावर ही जबाबदारी सोपवण्यात आली. महापौरपदासाठी अर्ज ६ फेब्रुवारी रोजी सकाळी ११ ते दुपारी ३ या वेळेत करता येणार आहे.

पालिकेचा कारभार प्रशासकाकडून सत्ताधाऱ्यांच्या हातात जाणार

महायुतीचे एकूण ५९ नगरसेवक विजयी झाले असून यामध्ये भाजपचे ५५, शिवसेनेचे २ व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे २ अशी नगरसेवक संख्या आहे. गटनोंदणीची प्रक्रिया होताच, पनवेल महापालिका कारभार पालिकेचा प्रशासकाकडून सत्ताधाऱ्यांच्या हातात जाणार आहे. त्यामुळे प्रशासकीय कामकाजाची चांगली जाण असलेले उपायुक्त नानासाहेब कामठे यांची नगरसचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.

Mumbai University Exam: पुन्हा परीक्षा पुढे ढकलल्या, आता मुंबई विद्यापीठाच्या परीक्षा कधी होणार? जाणून घ्या नव्या तारखा

भाजपकडून महापौरपदासाठी नाव निश्चित केले जाणार ?

महापौर आणि उपमहापौरपदासाठी निवडीची प्रक्रिया विशेष सभेत पूर्ण केली जाईल. महापालिकेकडून विशेष सर्वसाधारण सभेची सूचना जाहीर केल्यामुळे पुढील काही दिवसांत भाजपकडून महापौरपदासाठी नाव निश्चित केले जाईल अशी शक्यता आहे. नगरसेविका ममता म्हात्रे आणि नितिन पाटील यांची नावे चर्चेत आहे.

Web Title: Panvel mayor to be elected on the 10th special meeting scheduled for mayor and deputy mayor polls raigad news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 02, 2026 | 01:46 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

ब्र्हम्हा गावात ९ फेब्रुवारीला होणार दारूबंदीवर निवडणूक; मद्यविक्रीचा फैसला निर्णय असणार महिलांच्या हाती
1

ब्र्हम्हा गावात ९ फेब्रुवारीला होणार दारूबंदीवर निवडणूक; मद्यविक्रीचा फैसला निर्णय असणार महिलांच्या हाती

महिलेला ‘चेटकीण’ म्हटल्यास तरुंगवास, ओडिशा मानवाधिकार आयोगाची कठोर शिफारस
2

महिलेला ‘चेटकीण’ म्हटल्यास तरुंगवास, ओडिशा मानवाधिकार आयोगाची कठोर शिफारस

Raigad News: रोहा-तांबडी रस्त्याची दयनीय अवस्था! निवडणुकीच्या तोंडावरही प्रशासनचे दुर्लक्ष, प्रवासी-ग्रामस्थांनी व्यक्त केला संताप
3

Raigad News: रोहा-तांबडी रस्त्याची दयनीय अवस्था! निवडणुकीच्या तोंडावरही प्रशासनचे दुर्लक्ष, प्रवासी-ग्रामस्थांनी व्यक्त केला संताप

Chandrapur News: रेशनचा तांदूळ बाजारात? ट्रकमध्ये साठा सापडल्याने जिल्ह्यात खळबळ, गोंडपिपरी परिसरातील घटना
4

Chandrapur News: रेशनचा तांदूळ बाजारात? ट्रकमध्ये साठा सापडल्याने जिल्ह्यात खळबळ, गोंडपिपरी परिसरातील घटना

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘रुबाब हा प्रेम जगण्याचा’; बहुप्रतीक्षित चित्रपट ‘रुबाब’ चित्रपटाचं टायटल साँग प्रदर्शित

‘रुबाब हा प्रेम जगण्याचा’; बहुप्रतीक्षित चित्रपट ‘रुबाब’ चित्रपटाचं टायटल साँग प्रदर्शित

Feb 02, 2026 | 02:03 PM
Crime News: भरधाव दुचाकीची सायकलस्वार मजुराला धडक, गंभीर जखमी

Crime News: भरधाव दुचाकीची सायकलस्वार मजुराला धडक, गंभीर जखमी

Feb 02, 2026 | 02:03 PM
मासे प्रेमींसाठी खास मेजवानी! कांदाभजी खाऊन कंटाळा आला असेल तर झटपट बनवा कुरकुरीत कोळंबी भजी, नोट करा रेसिपी

मासे प्रेमींसाठी खास मेजवानी! कांदाभजी खाऊन कंटाळा आला असेल तर झटपट बनवा कुरकुरीत कोळंबी भजी, नोट करा रेसिपी

Feb 02, 2026 | 02:02 PM
Rohit Pawar : कर्तृत्ववान मुलीचा बळी हे मातापित्याचं दुःख शब्दापलीकडचं…! रोहित पवारांची शांभवी पाठकच्या घरी सांत्वनपर भेट

Rohit Pawar : कर्तृत्ववान मुलीचा बळी हे मातापित्याचं दुःख शब्दापलीकडचं…! रोहित पवारांची शांभवी पाठकच्या घरी सांत्वनपर भेट

Feb 02, 2026 | 01:59 PM
Ratnagiri News: मत्स्य व्यवसायाला हवामान बदलाचा फटका; भाव २५-३० टक्क्यांनी वाढले

Ratnagiri News: मत्स्य व्यवसायाला हवामान बदलाचा फटका; भाव २५-३० टक्क्यांनी वाढले

Feb 02, 2026 | 01:54 PM
Sector Budget 2026: उत्पादन क्षेत्रावर सरकारचा मोठा भर! औषधनिर्माण, कापड उद्योग ते सायन उद्योगापर्यंत मिळणार  चालना

Sector Budget 2026: उत्पादन क्षेत्रावर सरकारचा मोठा भर! औषधनिर्माण, कापड उद्योग ते सायन उद्योगापर्यंत मिळणार  चालना

Feb 02, 2026 | 01:52 PM
ऑस्ट्रेलियन नागरिकाला हवे आधार कार्ड; वेरुळच्या लेण्यांमध्ये असं काही केलं की…, VIDEO भारतीयांच्या पसंतीस

ऑस्ट्रेलियन नागरिकाला हवे आधार कार्ड; वेरुळच्या लेण्यांमध्ये असं काही केलं की…, VIDEO भारतीयांच्या पसंतीस

Feb 02, 2026 | 01:50 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Shashikant Shinde : “दादांची शपथ घेऊन सांगतो,विलीनीकरणासाठी मी एकटा समर्थ”; शशिकांत शिंदे यांचं वक्तव्य

Shashikant Shinde : “दादांची शपथ घेऊन सांगतो,विलीनीकरणासाठी मी एकटा समर्थ”; शशिकांत शिंदे यांचं वक्तव्य

Feb 01, 2026 | 06:01 PM
“मतदारसंघाच्या विकासासाठी भास्कर जाधव यांची साथ सोडली” – नेत्रा ताई ठाकूर

“मतदारसंघाच्या विकासासाठी भास्कर जाधव यांची साथ सोडली” – नेत्रा ताई ठाकूर

Feb 01, 2026 | 05:46 PM
अपघातात निधन झालेल्या पिंकी माळीच्या कुटुंबासाठी सरसावले रोहित पवार; कुटुंबांचं केलं सांत्वन

अपघातात निधन झालेल्या पिंकी माळीच्या कुटुंबासाठी सरसावले रोहित पवार; कुटुंबांचं केलं सांत्वन

Feb 01, 2026 | 05:26 PM
Virar : नालासोपारात नशेचा अड्डा उघड, प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह

Virar : नालासोपारात नशेचा अड्डा उघड, प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह

Feb 01, 2026 | 05:03 PM
Sangli : सांगलीतील ग्रामीण भागातील मुलीची वर्ल्डकपकडे भरारी, शूटिंग बॉल खेळणार

Sangli : सांगलीतील ग्रामीण भागातील मुलीची वर्ल्डकपकडे भरारी, शूटिंग बॉल खेळणार

Feb 01, 2026 | 04:55 PM
Kolhapur Politics : कोल्हापूरात दरवर्षाला महापौर बदलणार..?

Kolhapur Politics : कोल्हापूरात दरवर्षाला महापौर बदलणार..?

Feb 01, 2026 | 04:49 PM
Ratnagiri : अर्जावर आक्षेप म्हणजे विजयाचा संकेत? असगोली गटात जेतापकरांचा दावा

Ratnagiri : अर्जावर आक्षेप म्हणजे विजयाचा संकेत? असगोली गटात जेतापकरांचा दावा

Feb 01, 2026 | 03:52 PM