Raigad News: पनवेलचा महापौर १० तारखेला ठरणार! महापौर आणि उपमहापौर निवडण्यासाठी विशेष सभेचे आयोजन

Chandrapur News: अन्नदात्याला न्याय मिळाला का? अर्थसंकल्पावरून राजकीय वाद पेटला; सत्ताधाऱ्यांकडून कौतुक, विरोधकांची टीका
पालिकेचे सेवानिवृत्त अधिकारी तिलकराज खापर्डे यांच्याकडून ही जबाबदारी नानासाहेब कामठे यांना देण्याचा निर्णय पालिका आयुक्तांनी घेतला. पालिकेचे नगरसचिव पद रिक्त असल्यामुळे निवडणूक विभागात आपल्या कामाची चुणूक दाखविणाऱ्या कामठे यांच्यावर ही जबाबदारी देण्यात आली आहे. नगरसचिव नानासाहेब कामठे यांनी विशेष सभेची सूचना शनिवारी जारी केली. महापौर आणि उपमहापौर यांची अडीच वर्षांसाठी निवड करण्यासाठी विशेष सर्वसाधारण सभा असेल. पनवेल महापालिकेच्या फडके नाट्यगृहात सकाळी ११ वाजता १० फेब्रुवारी रोजी सभा होईल. (फोटो सौजन्य – AI Created)
महापौर, उपमहापौर पदासाठी नामनिर्देशन सादर करण्यासाठी ६ फेब्रुवारी रोजी सकाळी ११ ते ३ या कालावधीत मुदत असेल. पालिकेतील कोणताही सदस्य, – म्हणजेच नगरसेवक महापौरपदासाठी अर्ज करू शकतो. कोकण आयुक्तांनी विशेष सभेसाठी पीठासीन अधिकारी म्हणून ठाण्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्णनाथ पांचाळ यांची नियुक्त केली आहे. महायुतीने ५९ नगरसेवकांसह बहुमत मिळवले असून गटनेतेपदी नितिन पाटील यांची निवड झाली आहे. नगरसचिव पद रिक्त असल्याने नानासाहेब कामठे यांच्यावर ही जबाबदारी सोपवण्यात आली. महापौरपदासाठी अर्ज ६ फेब्रुवारी रोजी सकाळी ११ ते दुपारी ३ या वेळेत करता येणार आहे.
महायुतीचे एकूण ५९ नगरसेवक विजयी झाले असून यामध्ये भाजपचे ५५, शिवसेनेचे २ व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे २ अशी नगरसेवक संख्या आहे. गटनोंदणीची प्रक्रिया होताच, पनवेल महापालिका कारभार पालिकेचा प्रशासकाकडून सत्ताधाऱ्यांच्या हातात जाणार आहे. त्यामुळे प्रशासकीय कामकाजाची चांगली जाण असलेले उपायुक्त नानासाहेब कामठे यांची नगरसचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.
Mumbai University Exam: पुन्हा परीक्षा पुढे ढकलल्या, आता मुंबई विद्यापीठाच्या परीक्षा कधी होणार? जाणून घ्या नव्या तारखा
महापौर आणि उपमहापौरपदासाठी निवडीची प्रक्रिया विशेष सभेत पूर्ण केली जाईल. महापालिकेकडून विशेष सर्वसाधारण सभेची सूचना जाहीर केल्यामुळे पुढील काही दिवसांत भाजपकडून महापौरपदासाठी नाव निश्चित केले जाईल अशी शक्यता आहे. नगरसेविका ममता म्हात्रे आणि नितिन पाटील यांची नावे चर्चेत आहे.