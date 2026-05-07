शॉर्टकटने घेतला जीव! रेल्वे ट्रॅक ओलांडताना भाचीसह मावशीचा ट्रेनखाली चिरडून मृत्यू; घटनेचा थरारक Video Viral

Railway Accident Video : बिहारच्या बख्तियारपूर रेल्वे स्टेशनवर भीषण अपघात घडला ज्यात भाची आणि मावशीचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. रेल्वे रुळ ओलांडताना भरधाव ट्रेनने असे चिरडले की दोघींच्या शरीराचे तुकडे झाले.

Updated On: May 07, 2026 | 09:35 AM
(फोटो सौजन्य: Instagram)

  • रेल्वे रुळ ओलांडताना भरधाव ट्रेनची धडक; दोन महिलांचा जागीच मृत्यू
  • बख्तियारपूर स्टेशनवरील भीषण अपघाताचे CCTV फुटेज व्हायरल
  • नियमांकडे दुर्लक्ष जीवावर बेतलं; प्लॅटफॉर्मवर चढताना घडली दुर्घटना
आजकाल कधी कुणाचा आणि कसा मृत्यू होईल ते सांगता येत नाही. रेल्वे अपघातांमध्ये दिवसेंदिवस वेगाने वाढ होत असून अलिकडे अशाच एका घटनेचा थरारक व्हिडिओ सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आला आहे. घटना बिहारमधील पाटणा जिल्ह्यातील बख्तियारपूर रेल्वे स्थानकावर घडून आली. रेल्वे रुळ ओलांडत असताना भरधाव वेगाने येणाऱ्या रेल्वेने दोन महिलांना धडक दिली आणि यात चिरडून त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. घटनेमुळे स्टेशन परिसरात गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले तर याचे सीसीटीव्ही फुटेज आता इंटरनेटवर वेगाने व्हायरल होत आहे. व्हिडिओतील दृष्ये नक्कीच कुणालाही हादरवून टाकणारी आहेत.

काय घडलं व्हिडिओत?

रेल्वे ट्रॅकवरुन जाण्यास खरंतर धोका हा असतोच. नागरिकांना वेळोवेळी ट्रॅकवर न जाण्याची विनंती केली जाते पण बऱ्याचदा या गोष्टीकडे दुर्लक्ष करत फक्त काही शुल्लक वेळ वाचवण्यासाठी लोक जीवाचा धोका पत्कारतात. व्हिडिओतही भाची आणि तिची मावशी रेल्वे रुळावर उतरुन प्लॅटफाॅर्मवर चढण्याचा प्रयत्न करताना दिसले पण यात त्यांना काळाने साथ दिली नाही. व्हिडिओमध्ये दिसते की, रेल्वे रुळ ओलांडत असताना भरधाव वेगाने येणाऱ्या ट्रेनने दोन्ही महिलांना वाईटरित्या चिरडले ज्यात त्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. या भीषण अपघाताचे सासीटीव्ही फुटेज आता सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आले आहे. अपघाताच्या या दृष्यांनी सर्वांनाच हादरवलं ज्यामुळे काही वेळातच व्हिडिओ इंटरनेटवर शेअर होऊ लागला.

 

मिळालेल्या माहितीनुसार, बख्तियारपूर स्टेशनच्या प्लॅटफॉर्म क्रमांक १ जवळ हा अपघात झाला, जेव्हा दोन महिला परवानगीशिवाय रेल्वे रुळ ओलांडण्याचा प्रयत्न करत होत्या. डाउन लाईनवर भरधाव वेगाने येणाऱ्या न्यू फरक्का एक्सप्रेसने त्यांना धडक दिली. ट्रेनचा वेग इतका जास्त होता की त्या महिलांना सावरण्याची संधीही मिळाली नाही. धडक इतकी जोरदार होती की दोघांच्याही शरीराचे तुकडे झाले. जीआरपीने मृतदेह शवविच्छेदनासाठी उपविभागीय रुग्णालयात पाठवला असून पोलीस या प्रकरणाचा तपास करत आहेत. त्या महिला कुठून येत होत्या आणि रेल्वे रुळ का ओलांडत होत्या, याचा ते शोध घेत आहेत. या अपघातामुळे स्टेशनच्या कामकाजात थोड्या काळासाठी अंशतः व्यत्यय आला होता, जो नंतर पूर्ववत करण्यात आला.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

