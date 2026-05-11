Balen Shah: नेपाळचे पंतप्रधान झाल्यावर बालेन शाह यांचा खरा चेहरा आला समोर; 45 दिवसांत घेतले भारत विरोधी ‘हे’ चार निर्णय

२७ मार्च रोजी बालेन शाह यांची नेपाळच्या पंतप्रधानपदी नियुक्ती झाली. गेल्या ४५ दिवसांत त्यांनी भारतविरोधी मानले जाणारे चार निर्णय घेतले आहेत. पंतप्रधान होण्यापूर्वी बालेन यांनी उघडपणे भारताला विरोध केला होता.

Updated On: May 11, 2026 | 01:51 PM
नेपाळचे पंतप्रधान झाल्यावर बालेन शाह यांचा खरा चेहरा समोर आला; ४५ दिवसांत घेतले भारताच्या विरोधात 'हे' चार निर्णय ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • बालेन शाह यांचा आक्रमक पवित्रा
  • राजनैतिक तणाव
  • सीमेवर निर्बंध

Balen Shah Nepal PM Anti-India decisions : दक्षिण आशियातील भारताचा सर्वात जवळचा शेजारी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नेपाळमध्ये सध्या मोठी राजकीय उलथापालथ सुरू आहे. २७ मार्च रोजी बालेन शाह (Balen Shah) यांनी नेपाळच्या पंतप्रधानपदाची धुरा सांभाळली आणि तेव्हापासूनच भारत-नेपाळ संबंधांमध्ये एका नव्या संघर्षाची ठिणगी पडली आहे. बालेन शाह यांनी गेल्या ४५ दिवसांत घेतलेल्या निर्णयांवरून हे स्पष्ट होत आहे की, ते आपल्या ‘भारतविरोधी’ प्रतिमेवर ठाम आहेत. काठमांडूचे महापौर असताना ‘आदिपुरुष’ चित्रपटाला विरोध करणारे बालेन आता पंतप्रधान म्हणून भारतासमोर मोठी आव्हाने उभी करत आहेत.

१. राजनैतिक शिष्टाचार धाब्यावर: विक्रम मिस्री यांचा दौरा रद्द

बालेन शाह यांनी घेतलेला सर्वात धक्कादायक निर्णय म्हणजे भारतीय परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांना भेटण्यास दिलेला नकार. वास्तविक, भारत आणि नेपाळमधील संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी आणि प्रलंबित मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी मिस्री नेपाळला जाणार होते. परंतु, शाह यांनी आपण केवळ आपल्या समकक्षांनाच (पंतप्रधान स्तरावर) भेटू, असे सांगत हा दौरा धुडकावून लावला. एका परराष्ट्र सचिवाचा अशा प्रकारे अपमान करणे ही राजनैतिक वर्तुळात मोठी घटना मानली जात आहे. यामुळे भारताने अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया दिली नसली तरी, अंतर्गत गोटात तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

२. लिपुलेख आणि कालापानी वादाला पुन्हा फोडणी

नेपाळच्या नवीन सरकारने पुन्हा एकदा जुन्या सीमा वादाला हात घातला आहे. लिपुलेख आणि कालापानी हे प्रदेश भारताचा अविभाज्य भाग असतानाही, बालेन शाह यांनी चीनच्या एका संदर्भाचा वापर करत यावर नेपाळचा दावा ठोकला आहे. केपी शर्मा ओली यांच्या काळात जो नकाशा वादाचा विषय ठरला होता, तोच अजेंडा बालेन पुढे रेटत आहेत. मानसरोवर यात्रेसंदर्भात बोलताना त्यांनी नेपाळचे हित सर्वात आधी असल्याचे सांगून भारताच्या परराष्ट्र धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

३. तराई प्रदेशातील मधेसी नागरिकांची कोंडी

भारत-नेपाळ सीमेवर राहणाऱ्या मधेसी नागरिकांसाठी बालेन सरकारचा नवीन ‘कस्टम’ (सीमा शुल्क) नियम अत्यंत जाचक ठरत आहे. नेपाळमधील महागाईपासून वाचण्यासाठी हे नागरिक दररोजच्या जीवनावश्यक वस्तू भारतातून खरेदी करत असत. मात्र, आता १०० रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचा माल नेपाळमध्ये नेल्यास त्यावर कर भरावा लागणार आहे. यामुळे सीमावर्ती भागातील गरिबांना मोठा आर्थिक फटका बसला असून, जनसामान्यांमध्ये रोष निर्माण झाला आहे.

४. ओपन बॉर्डरला आता पूर्णविराम?

भारत आणि नेपाळमध्ये १७५१ किलोमीटरची खुली सीमा आहे, जिथे कोणत्याही व्हिसा किंवा पासपोर्टची गरज लागत नाही. मात्र, बालेन शाह यांनी आता प्रत्येक भारतीय नागरिकाला नेपाळमध्ये प्रवेश करताना ओळखपत्र सोबत ठेवणे आणि अनिवार्य सुरक्षा तपासणीतून जाणे बंधनकारक केले आहे. यामुळे या भागात व्यापार आणि पर्यटनासाठी येणाऱ्या भारतीयांना नाहक त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. सुरक्षा आणि नियम म्हणून हे पाऊल योग्य वाटत असले, तरी त्यामागील राजकीय हेतू हा भारताला त्रास देण्याचाच असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

बालेन शाह यांचा पूर्वेतिहास आणि ‘ग्रेटर नेपाळ’

बालेन शाह हे केवळ राजकारणी नसून ते एक इंजिनिअर आणि रॅपरही आहेत. तरुणांमध्ये त्यांची प्रचंड लोकप्रियता आहे. २०२२ मध्ये त्यांनी ‘बृहत्तर नेपाळ’ (Greater Nepal) चा नकाशा शेअर केला होता, ज्यामध्ये भारताचे काही भाग नेपाळचा हिस्सा म्हणून दाखवण्यात आले होते. तेव्हापासूनच त्यांच्या मनात भारताबद्दल असलेल्या भूमिकेची कल्पना आली होती. आता पंतप्रधान म्हणून त्यांच्या हातात सत्ता आल्यावर ते हेच जुने मुद्दे अधिक आक्रमकपणे मांडत आहेत.

Mexico Shooting : मेक्सिकोत गँगवॉरचा भडका! अंदाधुंद गोळीबारात एका चिमुकल्यासह १० ठार, परिसरात खळबळ
Women Rights : क्रूरतेची सीमा ओलांडली! मुलींचे 'मौन' म्हणजे लग्नासाठी होकार? तालिबानच्या नव्या निर्णयाने जगभरात संताप
UAE Drone Attack : UAE पुन्हा हादरलं! 'या' महत्त्वाच्या अणुउर्जा प्रकल्पाजवळ भीषण ड्रोन हल्ला; इराणी हल्ल्याचा संशय
Hormuz Tension : भारताला मोठा दिलासा! २० हजार टन LPG घेऊन सिमी जहाज गुजरातमध्ये दाखल
Airport Recruitment 2026: विमानतळावर नोकरीची सुवर्णसंधी! 'AAICLAS' मध्ये २२० जागांसाठी मेगा भरती; फ्रेशर्सनाही सुवर्णसंधी

Gajakesari Raja Yoga: कधी तयार होत आहे गजकेसरी राजयोग, या राशींच्या लोकांना होणार फायदा

IPL 2026: मैदानावरच राडा! राजस्थान रॉयलचा कोच आणि रियान परागचा Live Match ड्रामा, राग चव्हाट्यावर

Nissan Magnite Vs Kia Syros: इंजिन, किंमत आणि फीचर्समध्ये कोणी मारली बाजी? खरेदीपूर्वी वाचा संपूर्ण तुलना

Nagpur Crime: नागपुरात पुन्हा गोळीबार! महाल परिसरात मध्यरात्री थरार; तीन बाईकवर आले अन् दोनदा गोळीबार केला

Skanda Shashti 2026: अधिक महिन्यातील स्कंद षष्ठी कधी? जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

Share Market Today: सेन्सेक्स-निफ्टी लाल निशाणावर उघडण्याची शक्यता; तज्ज्ञांनी दिले 'हे' शेअर्स खरेदीचे संकेत

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : "जरांगेंच्या 'सेटिंग' पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण"

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

