Beed Crime: संतापजनक! अल्पवयीन पीडितेवर चुलत भावाचा अत्याचार, नंतर बेकायदेशीर गर्भपात; वडील अटकेत

Pune Crime: हृदयद्रावक! नवऱ्याच्या डोळ्यांसमोर आठव्या मजल्यावरून महिलेने मारली उडी; आत्महत्येचा थरकाप उडवणारा Video समोर
नेमकं प्रकरण काय?
पीडित मुलगी ही भोळसर असून तिचा फायदा घे तिच्याच अल्पवयीन चुलत भावाने तिच्यावर अत्याचार केले होते. या अत्याचारातून ती गर्भवती राहिल्यानंतर हे प्रकरण दाबण्यासाठी आणि बदनामी टाळण्यासाठी वडिलांनी तिला चोरट्या मार्गाने गर्भपातासाठी नेले होते. वैद्यकीय निकषांची आणि कायदेशीर प्रक्रियेची कोणतीही पूर्तता न करता हा गर्भपात करण्यात आला, जे तपासादरम्यान उघड झाले. पोलिसांनी या संपूर्ण साखळीचा तपास केला असून, ज्या क्रूरतेने ही सर्व घडून आणले गेले, त्याबद्दल स्थानिक नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.
गुन्हा दाखल
या प्रकरणात केवळ प्रीतीच्या वडिलांवरच नाही तर ज्या डॉक्टरने हा बेकायदेशीर गर्भपात केला त्या महिला डॉक्टरवरही पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. या महिला डॉक्टर ने नियमांना धाब्यावर बसवून हा गर्भपात केल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे. झालेल्या डॉक्टरला कोणत्याही क्षणी अटक केली जाऊ शकते. मात्र अटकेच्या प्रक्रियेपूर्वीच संबंधित महिला डॉक्टरचा रक्तदाब म्हणजेच बीपी अचानक वाढल्यामुळे तिला उपचारासाठी जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे पोलिसांनी या महिला डॉक्टरच्या भौतिक बंदोबस्त तैनात केला असून प्रकृतीत सुधारणा होतात तिला अधिकृतपणे ताब्यात घेतले जाणार आहे. या घटनेने संपूर्ण परिसरात संताप व्यक्त केली जात असून पोलीस या प्रकरणाचा सखोल तपास करत आहे. घडलेली घटना माजलगाव परिसरात घडली.
ग्रामीण भागात एमडी तयार करण्याचा कट उधळला! वाघोली पोलिसांची मोठी कारवाई; तब्बल…
Ans: बीड जिल्ह्यातील माजलगाव परिसरात ही घटना घडली.
Ans: पीडित मुलीच्या वडिलांना अटक करण्यात आली.
Ans: महिला डॉक्टरवर गुन्हा दाखल करण्यात आला असून अटकेची शक्यता आहे.