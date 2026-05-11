  • Beed Crime Outrageous Minor Victim Sexually Abused By Cousin Followed By Illegal Abortion Father Arrested

Beed Crime: संतापजनक! अल्पवयीन पीडितेवर चुलत भावाचा अत्याचार, नंतर बेकायदेशीर गर्भपात; वडील अटकेत

बीडच्या माजलगावमध्ये अल्पवयीन मुलीचा बेकायदेशीर गर्भपात केल्याप्रकरणी तिच्या वडिलांना अटक करण्यात आली. गर्भपात करणाऱ्या महिला डॉक्टरवरही गुन्हा दाखल असून अटकेची शक्यता आहे.

Updated On: May 11, 2026 | 01:54 PM
crime
  • अल्पवयीन मुलीचा बेकायदेशीर गर्भपात करण्यात आला.
  • पीडितेच्या वडिलांना पोलिसांनी अटक केली.
  • संबंधित महिला डॉक्टरवरही गुन्हा दाखल करण्यात आला.
बीड: बीड येथून एक धक्कादायक आणि संतापजनक घटना समोर आली आहे. एका अल्पवयीन पीडित मुलीवर अल्पवयीन चुलत भावाने अत्याचार केल्याचे समोर आले. त्यानंतर तिच्या बेकायदेशीर पेक्षा गर्भपात केल्याचे देखील समोर आले आहे. यामुळे पोलिसांनी पीडितेच्या वडिलांना अटक केली असून न्यायालयाने त्यांचे रवानगी न्यायालयीन कोठडीत केली आहे. या घटनेमुळे संपूर्ण बीड जिल्ह्यात एकच खळबळ उडालेली आहे.

नेमकं प्रकरण काय?

पीडित मुलगी ही भोळसर असून तिचा फायदा घे तिच्याच अल्पवयीन चुलत भावाने तिच्यावर अत्याचार केले होते. या अत्याचारातून ती गर्भवती राहिल्यानंतर हे प्रकरण दाबण्यासाठी आणि बदनामी टाळण्यासाठी वडिलांनी तिला चोरट्या मार्गाने गर्भपातासाठी नेले होते. वैद्यकीय निकषांची आणि कायदेशीर प्रक्रियेची कोणतीही पूर्तता न करता हा गर्भपात करण्यात आला, जे तपासादरम्यान उघड झाले. पोलिसांनी या संपूर्ण साखळीचा तपास केला असून, ज्या क्रूरतेने ही सर्व घडून आणले गेले, त्याबद्दल स्थानिक नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.

गुन्हा दाखल

या प्रकरणात केवळ प्रीतीच्या वडिलांवरच नाही तर ज्या डॉक्टरने हा बेकायदेशीर गर्भपात केला त्या महिला डॉक्टरवरही पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. या महिला डॉक्टर ने नियमांना धाब्यावर बसवून हा गर्भपात केल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे. झालेल्या डॉक्टरला कोणत्याही क्षणी अटक केली जाऊ शकते. मात्र अटकेच्या प्रक्रियेपूर्वीच संबंधित महिला डॉक्टरचा रक्तदाब म्हणजेच बीपी अचानक वाढल्यामुळे तिला उपचारासाठी जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे पोलिसांनी या महिला डॉक्टरच्या भौतिक बंदोबस्त तैनात केला असून प्रकृतीत सुधारणा होतात तिला अधिकृतपणे ताब्यात घेतले जाणार आहे. या घटनेने संपूर्ण परिसरात संताप व्यक्त केली जात असून पोलीस या प्रकरणाचा सखोल तपास करत आहे. घडलेली घटना माजलगाव परिसरात घडली.

Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: बीड जिल्ह्यातील माजलगाव परिसरात ही घटना घडली.

  • Que: पोलिसांनी कोणाला अटक केली?

    Ans: पीडित मुलीच्या वडिलांना अटक करण्यात आली.

  • Que: महिला डॉक्टरवर काय कारवाई झाली?

    Ans: महिला डॉक्टरवर गुन्हा दाखल करण्यात आला असून अटकेची शक्यता आहे.

