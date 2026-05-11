Stock Market Crash: भीतीचं वातावरण… बाजार सुरु होताच कोसळला; सोनं, Petrol-Diesel बाबत मोदींच्या आवाहनानंतर मोठा परिणाम?

अमेरिका आणि इराण यांच्यात शांतता करार घडवून आणण्यात आलेले अपयश, यामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेली वाढ बाजारावर दबाव निर्माण करण्यास कारणीभूत ठरली. त्याबरोबर मध्यपूर्वेतील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोन्याची खरेदी टाळण्याचे आणि पेट्रोल व डिझेलची बचत करण्याचे केलेले आवाहनही शेअर बाजारातील धास्तीत भर घालणारे ठरले.
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजचा ३०-शेअर्सचा ‘Sensex निर्देशांक मागील बंद पातळीच्या तुलनेत ९४४ अंशांच्या प्रचंड घसरणीसह उघडला; तर दुसरीकडे, नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजचा ‘Nifty’ निर्देशांकही बाजाराच्या सुरुवातीलाच २७५ अंशांनी कोसळला. त्यामुळे मार्केट चांगलंच खाली कोसळलं.
BSE Sensex ७६,६३८ या पातळीवर उघडला. जी त्याच्या मागील बंद पातळी ७७,३२८ इतकी होती. त्यामुळे ही एक मोठी घसरण दर्शवते. अवघ्या काही मिनिटांतच ही घसरण अधिकच वाढली. व्यवहारांच्या पहिल्या पाच मिनिटांतच, BSE Sensex ९४४ अंशांनी कोसळून ७६,३६३ या पातळीवर येऊन पोहोचला.
NSE च्या ‘निफ्टी’ निर्देशांकाकडे वळल्यास, त्याची कामगिरी ‘Sensex’च्या कामगिरीशी मिळतीजुळतीच दिसून आली. ५० शेअर्सचा समावेश असलेला हा निर्देशांक २३,९७० च्या पातळीवर मोठ्या घसरणीसह उघडला. त्याची मागील बंद झालेली पातळी २४,१७६ इतकी होती. त्यानंतर त्यात आणखी २७५ अंकांची मोठी घसरण होऊन तो २३,८९५ च्या पातळीवर पोहोचला.
शेअर बाजारातील या मोठ्या घसरणीमागे केवळ एकच नव्हे, तर अनेक प्रमुख कारणे आहेत. खरे तर, या घसरणीचे मुख्य कारण म्हणजे पंतप्रधान मोदी यांनी केलेल्या एका विधानाकडे पाहिले जात आहे. या विधानात त्यांनी देशातील नागरिकांना सोन्याची खरेदी करणे टाळण्याचे, तसेच पेट्रोल आणि डिझेलची बचत करण्याचे आवाहन केले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नमूद केले की, आपल्या शेजारील प्रदेशात सध्या एक संघर्ष सुरू आहे आणि या परिस्थितीचे परिणाम भारतासह संपूर्ण जगावर जाणवत आहेत. त्यांनी जनतेला एक वर्षाच्या कालावधीसाठी सोन्याची खरेदी न करण्याचे आणि इंधनाच्या बचतीला प्राधान्य देण्याचे आवाहन केले.
अमेरिका आणि इराण यांच्यातील शांतता चर्चेची शक्यता पुन्हा एकदा मावळल्याचे दिसून येत आहे. परिणामी, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. ‘ब्रेंट क्रूड ऑइल’च्या किमती एकाच सत्रात ३ टक्क्यांहून अधिक वाढल्या; या दरवाढीमुळे आणि त्यासोबतच वाढता जागतिक तणाव व महागाई वाढण्याच्या भीतीमुळे शेअर बाजारावर विक्रीचा मोठा दबाव निर्माण झाला आहे. त्यामुळे त्याचा परिणाम घसरण स्वरुपात पाहायला मिळत आहे.
सोमवारच्या बाजारातील घसरणीनंतर, BSE मधील ‘लार्ज-कॅप’ समभागांपासून ते ‘स्मॉल-कॅप’ समभागांपर्यंत संपूर्ण बाजारात सर्वत्र घसरण म्हणजेच लाल रंगाचं स्वरुप दिसून आलं. TCS, Infosys, Tech Mahindra, Sun Pharma, Tata Steel, ICICI Bank, Kotak Bank आणि ITC यांसारखे प्रमुख समभाग ‘रेड झोन’मध्ये व्यवहार करताना दिसून आले.
