Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Viral »
  • Indian Nawab Who Had Owned Railway Station And Train Worth Rs 113 Crores Viral News In Marathi

ट्रेन पण स्वतःचीच आणि रेल्वे रूळही… भारतातील एक असा व्यक्ती ज्याच्याकडे होते 113 कोटींचे स्वतःचे रेल्वे स्टेशन

उत्तर प्रदेशातील रामपूर संस्थानाचे नववे नवाब हमीद अली खान यांच्या ऐश्वर्याची ही अनोखी कहाणी आहे. स्वतःची रेल्वे, खास स्टेशन आणि राजवाड्यापर्यंत गेलेले रूळ यामुळे त्यांची जीवनशैली खरोखरच थक्क करणारी होती.

Updated On: May 06, 2026 | 11:48 AM
ट्रेन पण स्वतःचीच आणि रेल्वे रूळही... भारतातील एक असा व्यक्ती ज्याच्याकडे होते 113 कोटींचे स्वतःचे रेल्वे स्टेशन

(फोटो सौजन्य: Ai Created)

Follow Us:
Follow Us:
  • नवाबांकडे स्वतःची आलिशान रेल्वे ‘द सलून’ आणि राजवाड्यातच खासगी स्टेशन होते.
  • मिलाक ते रामपूरदरम्यान सुमारे ४० किमी लांबीचे रेल्वे रूळ खास त्यांच्या वापरासाठी टाकण्यात आले होते.
  • १९४७ च्या फाळणीवेळी त्यांनी आपल्या रेल्वेगाडीतून अनेक निर्वासितांना सुरक्षित मदत केली.
स्वत:च्या मालकीची गाडी असली तरी लोक आजकाल रुबाब करुन दाखवतात. आपल्या हक्काचं घर, गाडी असणं या गोष्टी आपल्याला अभिमान देऊन जातात. आजची एका अब्जाधीशाची ही कहाणी तुम्हाला नक्कीच थक्क करुन जाणार आहे. उत्तर प्रदेशातील रामपूर संस्थानाचे नववे नवाब, हमीद अली खान यांची ही कथा असणार आहे. नवाब ‘साहेब’ यांचा दर्जा इतका मोठा होता की त्यांना स्टेशनवर जाण्याची तसदी घ्यावी लागत नव्हती, किंबहुना,रेल्वेचे रूळ थेट त्यांच्या राजवाड्यातच टाकलेले होते.

अद्भुत, अविश्वसनीय आणि दुर्लभ… आकाशात दिसून आला सप्तरंगी ढग, पाहून सर्वांचेच डोळे दिपले; Video Viral

आम्ही बोलत आहोत, १९२५ च्या काळातील ती गोष्ट जेव्हा शाही रेल्वेगाडी बांधली गेली होती. हिला ‘फिरता राजवाडा’ असे म्हटले जात होते. रामपूरच्या नवाबांचे स्वतःचे खाजगी रेल्वे स्टेशन होते, ज्याची आजच्या काळात किंमत ११३ कोटी रुपये असल्याचे म्हटले जाते. या ट्रेनचे नाव होते ‘द सलून’. डोदा स्टेट रेल्वे बिल्डर्सनी नवाबाच्या ‘साहिब’ यांच्यासाठी या रेल्वेची खास रचना करण्यात आली होती. यामध्ये नवाबासाठी एक आलिशान शयनकक्ष, भोजन कक्ष आणि स्वयंपाकघर, तसेच नोकर आणि स्वयंपाकी यांच्यासाठी स्वतंत्र कक्षांचा समावेश होता.

राजवाड्याच्या आत खाजगी रेल्वे स्टेशन

ही रेल्वे म्हणजे नवाब ‘साहिब’ यांचा सर्वात अनोखा अभिमान होता. त्यांनी आपल्या राजवाड्यातच याची बांधणी केली होती. मिलाक ते रामपूरपर्यंत ४० किलोमीटर लांबीची रेल्वे लाईन त्यावेळी टाकण्यात आली होती. या राजवाड्याची भव्यता इतकी जास्त आहे की आजही त्याची किंमत ११३ कोटी रुपये असल्याचा अंदाज लावला जातो.

हाय गर्मी! कडाक्याच्या उन्हापासून वाचण्यासाठी वऱ्हाड्यांसाठी भन्नाट जुगाड; VIDEO पाहून पोट धरुन हसाल

भारताच्या फाळणीच्या वेळी दाखवलेली माणुसकी

नवाब ‘साहिब’ केवळ त्यांच्या वैभवासाठीच नव्हे, तर त्यांच्या उदारतेसाठीही ओळखले जात होते. १९४७ च्या फाळणीच्या वेळी, जेव्हा सर्वत्र अराजकता माजली होती, तेव्हा त्यांनी निर्वासितांना मदत करण्यासाठी त्यांनी आपल्या शाही रेल्वे गाडीने मदत केली होती. त्यांनी आपल्या खाजगी रेल्वेगाडीतून अनेक कुटुंबांना सुरक्षितपणे सीमा ओलांडण्यास मदत केली. तथापि, काळाच्या ओघात होणाऱ्या विध्वंसापासून कोणीही सुटलेले नाही. १९६० च्या दशकात नवाब साहिबांच्या निधनानंतर, स्टेशनची शान ओसरू लागली. हळूहळू, रुळ गंजले आणि ती शाही रेल्वेगाडी इतिहासाच्या पानांत हरवून गेली. आज ही जागा ओसाड पडली आहे पण याच्या कथा लोकांमध्ये अजूनही प्रचलित आहे.

Web Title: Indian nawab who had owned railway station and train worth rs 113 crores viral news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 06, 2026 | 11:47 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

अर्ध कोल्डड्रिंक प्यायल्यानंतर महिलेला बसला धक्का, कॅनमध्ये आढळला मृत उंदीर; Viral Video पाहून युजर्सही थबकले
1

अर्ध कोल्डड्रिंक प्यायल्यानंतर महिलेला बसला धक्का, कॅनमध्ये आढळला मृत उंदीर; Viral Video पाहून युजर्सही थबकले

Decline of Mughal Empire: ३०० वर्षे राज्य करणारे मुघल साम्राज्य अचानक कसे पत्त्यासारखे कोसळले?जाणून घ्या एका क्लिकवर..
2

Decline of Mughal Empire: ३०० वर्षे राज्य करणारे मुघल साम्राज्य अचानक कसे पत्त्यासारखे कोसळले?जाणून घ्या एका क्लिकवर..

काळ आला होता पण वेळ आली नव्हती! रेल्वेखाली अडकलं संपूर्ण कुटुंब, मालगाडीचे 10 डबे गेले तरी बचावात आलं यश; घटनेचा Video Viral
3

काळ आला होता पण वेळ आली नव्हती! रेल्वेखाली अडकलं संपूर्ण कुटुंब, मालगाडीचे 10 डबे गेले तरी बचावात आलं यश; घटनेचा Video Viral

लग्नाला निघालेत की बाॅर्डरवर युद्ध लढायला? आगीचे रिंगण, पिस्तूलांचा वार, वराच्या एंट्रीवेळी दिसून आला अजब-गजब प्रकार; Video Viral
4

लग्नाला निघालेत की बाॅर्डरवर युद्ध लढायला? आगीचे रिंगण, पिस्तूलांचा वार, वराच्या एंट्रीवेळी दिसून आला अजब-गजब प्रकार; Video Viral

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
बारामती तालुक्यातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण; ‘या’ परिसरात पुन्हा बिबट्याचा वावर

बारामती तालुक्यातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण; ‘या’ परिसरात पुन्हा बिबट्याचा वावर

May 17, 2026 | 12:30 AM
KKR vs GT Live : रनफेस्टमध्ये केकेआरची बाजी; हायस्कोरिंग सामन्यात 29 धावांनी दणदणीत विजय

KKR vs GT Live : रनफेस्टमध्ये केकेआरची बाजी; हायस्कोरिंग सामन्यात 29 धावांनी दणदणीत विजय

May 16, 2026 | 11:36 PM
Aarthik Deshbhakti आता सिनेसृष्टीत! कमल हासन स्पष्ट शब्दातच बोलले, देशभरातील Filmmakers ला केले आवाहन

Aarthik Deshbhakti आता सिनेसृष्टीत! कमल हासन स्पष्ट शब्दातच बोलले, देशभरातील Filmmakers ला केले आवाहन

May 16, 2026 | 09:24 PM
KKR vs GT IPL LIVE Score: कॅमरून ग्रीन – अंगकृष रघुवंशीने पाडला 6 चा पाऊस, कोलकाताने उभा केला 247 धावांचा डोंगर

KKR vs GT IPL LIVE Score: कॅमरून ग्रीन – अंगकृष रघुवंशीने पाडला 6 चा पाऊस, कोलकाताने उभा केला 247 धावांचा डोंगर

May 16, 2026 | 09:17 PM
भारतातील EV स्पर्धा आता नव्या टप्प्यात; Hyundai ची भारतात संशोधनावर मोठी भर

भारतातील EV स्पर्धा आता नव्या टप्प्यात; Hyundai ची भारतात संशोधनावर मोठी भर

May 16, 2026 | 09:07 PM
NEET पेपरफुटीवर भडकला Vishal Dadlani! पोस्ट करत व्यक्त केला राग, राजकारण्यांच्या शिक्षणाला धरलं निशाण्यावर

NEET पेपरफुटीवर भडकला Vishal Dadlani! पोस्ट करत व्यक्त केला राग, राजकारण्यांच्या शिक्षणाला धरलं निशाण्यावर

May 16, 2026 | 08:56 PM
Playoffs Scenarios: ‘असे’ घडले तर RCB जाणार प्लेऑफच्या शर्यतीतून बाहेर? धक्कादायक समीकरण उडवेल झोप

Playoffs Scenarios: ‘असे’ घडले तर RCB जाणार प्लेऑफच्या शर्यतीतून बाहेर? धक्कादायक समीकरण उडवेल झोप

May 16, 2026 | 08:49 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM
Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM
Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

May 16, 2026 | 08:01 PM
Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

May 16, 2026 | 07:48 PM
Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 07:32 PM
KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

May 16, 2026 | 03:10 PM