ट्रेन पण स्वतःचीच आणि रेल्वे रूळही... भारतातील एक असा व्यक्ती ज्याच्याकडे होते 113 कोटींचे स्वतःचे रेल्वे स्टेशन

आम्ही बोलत आहोत, १९२५ च्या काळातील ती गोष्ट जेव्हा शाही रेल्वेगाडी बांधली गेली होती. हिला ‘फिरता राजवाडा’ असे म्हटले जात होते. रामपूरच्या नवाबांचे स्वतःचे खाजगी रेल्वे स्टेशन होते, ज्याची आजच्या काळात किंमत ११३ कोटी रुपये असल्याचे म्हटले जाते. या ट्रेनचे नाव होते ‘द सलून’. डोदा स्टेट रेल्वे बिल्डर्सनी नवाबाच्या ‘साहिब’ यांच्यासाठी या रेल्वेची खास रचना करण्यात आली होती. यामध्ये नवाबासाठी एक आलिशान शयनकक्ष, भोजन कक्ष आणि स्वयंपाकघर, तसेच नोकर आणि स्वयंपाकी यांच्यासाठी स्वतंत्र कक्षांचा समावेश होता.
राजवाड्याच्या आत खाजगी रेल्वे स्टेशन
ही रेल्वे म्हणजे नवाब ‘साहिब’ यांचा सर्वात अनोखा अभिमान होता. त्यांनी आपल्या राजवाड्यातच याची बांधणी केली होती. मिलाक ते रामपूरपर्यंत ४० किलोमीटर लांबीची रेल्वे लाईन त्यावेळी टाकण्यात आली होती. या राजवाड्याची भव्यता इतकी जास्त आहे की आजही त्याची किंमत ११३ कोटी रुपये असल्याचा अंदाज लावला जातो.
भारताच्या फाळणीच्या वेळी दाखवलेली माणुसकी
नवाब ‘साहिब’ केवळ त्यांच्या वैभवासाठीच नव्हे, तर त्यांच्या उदारतेसाठीही ओळखले जात होते. १९४७ च्या फाळणीच्या वेळी, जेव्हा सर्वत्र अराजकता माजली होती, तेव्हा त्यांनी निर्वासितांना मदत करण्यासाठी त्यांनी आपल्या शाही रेल्वे गाडीने मदत केली होती. त्यांनी आपल्या खाजगी रेल्वेगाडीतून अनेक कुटुंबांना सुरक्षितपणे सीमा ओलांडण्यास मदत केली. तथापि, काळाच्या ओघात होणाऱ्या विध्वंसापासून कोणीही सुटलेले नाही. १९६० च्या दशकात नवाब साहिबांच्या निधनानंतर, स्टेशनची शान ओसरू लागली. हळूहळू, रुळ गंजले आणि ती शाही रेल्वेगाडी इतिहासाच्या पानांत हरवून गेली. आज ही जागा ओसाड पडली आहे पण याच्या कथा लोकांमध्ये अजूनही प्रचलित आहे.