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Pak-Baloch Conflict : बलुचिस्तानमध्ये BLA चा मोठा हल्ला; पाकिस्तानच्या लष्करी तळावर आत्मघाती स्फोट; ३० सैनिक ठार 

Updated On: Jul 04, 2026 | 10:32 AM IST
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सारांश

Pak-Baloch Conflict : बलुच लिबरेशन आर्मी (BLA) ने पाकिस्तानी लष्करावर आत्मघाती हल्ला केला आहे. या हल्ल्यात पाक लष्कराचे ३० जवान चकामकीत ठार झाल्याचा दावा BLA ने केला आहे.

Bla Attack Gwadar Pakistan Army

Pak-Baloch Conflict : बलुचिस्तानमध्ये BLA चा मोठा हल्ला; पाकिस्तानच्या लष्करी तळावर आत्मघाती स्फोट; ३० जवान ठार (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • पाकिस्तानला मोठा झटका
  • बलुचिस्तानमध्ये BLA च्या आत्मघातकी हल्ला
  • लष्करी तळ उद्ध्वस्त
  • ३० जवान ठार
Pak-Baloch Conflict : इस्लामाबाद : पाकिस्तानच्या बलुचिस्तान प्रदेशात पुन्हा मोठा दहशतवादी हल्ला झाला आहे. बंदील घातलेल्या बलुच लिबरेशन आर्मी (BLA) संघटनेने बलुचिस्तानच्या ग्वादर येथे पाकिस्तानी लष्करी तळावर आत्मघाती हल्ला केला आहे. या आत्मघाती स्फोटात पाक सैन्याचे ३० जवान ठार झाले असल्याचा दावा BLA केला आहे. परंतु अद्याप पाकिस्तान सरकारकडून किंवा लष्कराकडून या वृत्ताला दुजोरा मिळालेला नाही.

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नेमकं काय झालं?

मिळालेल्या माहितीनुसार, शुक्रवारी संध्याकाळी ग्वादरमधील जिवानी परिसरात हा हल्ला झाला. पाकिस्तानी कोस्ट गार्डच्या तळावर बीएलए च्या मजीद ब्रिगेडशी संबंधित आत्मघाती हल्लेखोराने स्फोटकांनी भरलेला ट्रक थेट लष्करी तळात घुसवला. यानंतर मोठा स्फोट झाला.

बीएलएने या स्फोटात पाकिस्तानच्या लष्करी तळाचे मोठे नुकसान झाले असल्याचे म्हटले. तसेच ३० जवानांनाही ठार करण्यात आल्याचा दावा केला.

या आत्मघाती हल्ल्याचा व्हिडिओ देखील सोशल मीडियावर पाहायला मिळत आहे. या व्हिडिओमध्ये स्फोटकांनी भरलेला ट्रक लष्करी तळात घुसताना दिसत आणि त्यानंतर स्फोट झाल्याचे दिसत आहे. परंतु या व्हिडिओची स्वतंत्र पुष्टी झालेली नाही.

पाकिस्तान लष्करी आणि सरकार मौन

हल्ल्यानंतर संपूर्ण परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले आहे. सध्या संपूर्ण परिसरात कडक सुरक्षा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला असून बचावकार्य सुरु असल्याचे पाकिस्तानी माध्यमांनी म्हटले आहे. मात्र, सरकार किंवा लष्कराने अद्याप यावर कोणतीही अधिकृत माहिती दिलेली नाही.

काय आहे हल्ल्यांचे कारण?

गेल्या काही वर्षात बलुचिस्तानमध्ये दहशतवादाचे प्रमाण प्रचंड वाढले आहे. यामुळे बलुचिस्तानच्या नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. याच पार्श्वभूमीमवर बलुच लिबरेशन आर्मी (BLA) ही संघटना पाकिस्तान सरकार आणि लष्कराच्या दहशतवाद्यांना आश्रय देण्यामुळे सतत हल्ले होत असल्याचा दावा केला आहे.

यामुळे या संघटनेने बलुचिस्तानच्या स्वातंत्र्या मागणी केली आहे. पाकिस्तान सरकारवर बलुचिस्तानमधील नैसर्गिक संसाधनांचा गैरवापर केल्याचाही आरोप केला आहे. यामुळे बीएलए आर्मी सतत पाकिस्तान सुरक्षा दलांवर आणि सरकारी ठिकाणांवर हल्ले करत आहे.

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Web Title: Pak baloch conflict suicide attack pakistan military base 30 soldiers killed

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Published On: Jul 04, 2026 | 10:30 AM

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