Pak-Baloch Conflict : बलुचिस्तानमध्ये BLA चा मोठा हल्ला; पाकिस्तानच्या लष्करी तळावर आत्मघाती स्फोट; ३० सैनिक ठार 

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मिळालेल्या माहितीनुसार, शुक्रवारी संध्याकाळी ग्वादरमधील जिवानी परिसरात हा हल्ला झाला. पाकिस्तानी कोस्ट गार्डच्या तळावर बीएलए च्या मजीद ब्रिगेडशी संबंधित आत्मघाती हल्लेखोराने स्फोटकांनी भरलेला ट्रक थेट लष्करी तळात घुसवला. यानंतर मोठा स्फोट झाला.
बीएलएने या स्फोटात पाकिस्तानच्या लष्करी तळाचे मोठे नुकसान झाले असल्याचे म्हटले. तसेच ३० जवानांनाही ठार करण्यात आल्याचा दावा केला.
🇵🇰 #Pakistan: Balochistan Liberation Army (BLA) militants have carried out a suicide attack on a Pakistani Coast Guard outpost in Jiwani. According to the group, more than 30 troops were killed during the blast. pic.twitter.com/rCYheXxsre — POPULAR FRONT (@PopularFront_) July 3, 2026
या आत्मघाती हल्ल्याचा व्हिडिओ देखील सोशल मीडियावर पाहायला मिळत आहे. या व्हिडिओमध्ये स्फोटकांनी भरलेला ट्रक लष्करी तळात घुसताना दिसत आणि त्यानंतर स्फोट झाल्याचे दिसत आहे. परंतु या व्हिडिओची स्वतंत्र पुष्टी झालेली नाही.
हल्ल्यानंतर संपूर्ण परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले आहे. सध्या संपूर्ण परिसरात कडक सुरक्षा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला असून बचावकार्य सुरु असल्याचे पाकिस्तानी माध्यमांनी म्हटले आहे. मात्र, सरकार किंवा लष्कराने अद्याप यावर कोणतीही अधिकृत माहिती दिलेली नाही.
गेल्या काही वर्षात बलुचिस्तानमध्ये दहशतवादाचे प्रमाण प्रचंड वाढले आहे. यामुळे बलुचिस्तानच्या नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. याच पार्श्वभूमीमवर बलुच लिबरेशन आर्मी (BLA) ही संघटना पाकिस्तान सरकार आणि लष्कराच्या दहशतवाद्यांना आश्रय देण्यामुळे सतत हल्ले होत असल्याचा दावा केला आहे.
यामुळे या संघटनेने बलुचिस्तानच्या स्वातंत्र्या मागणी केली आहे. पाकिस्तान सरकारवर बलुचिस्तानमधील नैसर्गिक संसाधनांचा गैरवापर केल्याचाही आरोप केला आहे. यामुळे बीएलए आर्मी सतत पाकिस्तान सुरक्षा दलांवर आणि सरकारी ठिकाणांवर हल्ले करत आहे.
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