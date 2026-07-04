CBSE New Chairman: CBSE च्या नव्या अध्याक्षपदी IAS प्रशांत लोखंडे यांची नियुक्ती; जाणून घ्या त्यांचा शैक्षणिक प्रवास एका क्लिकवर..

CBSE New Chairman 2026: सीबीएसई इयत्ता १२ वीच्या ऑन-स्क्रीन मार्किंगद्वारे केलेल्या मूल्यांकनात मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या चुका आणि वाढता वाद लक्षात घेता सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला होता. या अंतर्गत बोर्डाचे अध्यक्ष राहुल सिंह आणि सचिव हिमांशु गुप्ता यांना त्यांच्या पदावरून तत्काळ प्रभावाने हटवण्यात आले होते. या कारवाईनंतर केंद्र सरकारने आता वरिष्ठ आयएएस (IAS) अधिकारी लोखंडे प्रशांत सीताराम यांची केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या (CBSE) नवीन अध्यक्षपदी नियुक्ती केली आहे. त्यांच्याकडे या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आला आहे.
लोखंडे प्रशांत सीताराम हे जवळपास अडीच दशकांचा प्रशासकीय अनुभव असलेले आयएएस अधिकारी आहेत. त्यांनी आपल्या कारकिर्दीत केंद्र सरकार आणि विविध प्रशासकीय विभागांमध्ये अनेक महत्त्वाच्या पदांवर काम केले आहे. सध्याच्या काळात, ते सीबीएसई परीक्षा पद्धती, मूल्यांकन प्रक्रिया आणि नवीन शैक्षणिक धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी यांसारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सातत्याने काम करत आहेत. म्हणूनच आज आपण सीबीएसईचे नवीन अध्यक्ष लोखंडे प्रशांत सीताराम यांची शैक्षणिक पात्रता काय आहे, त्यांनी कुठून शिक्षण घेतले आणि त्यांचा आतापर्यंतचा प्रशासकीय प्रवास कसा राहिला आहे? याबद्दल जाणून घेणार आहोत.
लोखंडे प्रशांत सीताराम हे २००१ च्या बॅचचे एजीएमयूटी (AGMUT) कॅडरचे वरिष्ठ आयएएस अधिकारी आहेत. सध्या ते गृह मंत्रालयात अतिरिक्त सचिव पदावर कार्यरत आहेत. केंद्र सरकारने त्यांच्याकडे अतिरिक्त कार्यभार म्हणून सीबीएसईच्या नवीन अध्यक्षपदाची जबाबदारी दिली आहे. इंजिनीअरिंग आणि व्यवस्थापनाचे शिक्षण घेतलेल्या लोखंडे यांना सुमारे २५ वर्षांचा प्रशासकीय अनुभव असून त्यांनी अनेक महत्त्वाच्या सरकारी पदांवर सेवा बजावली आहे.
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लोखंडे प्रशांत सीताराम यांनी आपले प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर पुणे विद्यापीठातून मेकॅनिकल इंजिनीअरिंगमध्ये पदवी (ग्रॅज्युएशन) पूर्ण केली. यानंतर त्यांनी मुंबईतील ‘नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजिनीअरिंग’ (NITIE), ज्याला आता ‘आयआयएम मुंबई’ (IIM Mumbai) म्हणून ओळखले जाते, तेथून इंडस्ट्रियल इंजिनीअरिंगमध्ये पोस्ट ग्रॅज्युएट डिप्लोमा प्राप्त केला.
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तांत्रिक आणि व्यवस्थापनाचे शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर त्यांनी यूपीएससी (UPSC) नागरी सेवा परीक्षा उत्तीर्ण केली आणि त्यांची भारतीय प्रशासकीय सेवेत (IAS) निवड झाली. सुमारे २५ वर्षांच्या प्रशासकीय अनुभवासह ते देशातील वरिष्ठ आयएएस अधिकाऱ्यांमध्ये गणले जातात.