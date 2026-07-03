हे फक्त पुण्यातच होऊ शकतं! वरून धो-धो पाऊस, खाली झाडांना टँकरने पाणी; नेटकरी म्हणाले, ‘पुणे मनपाचा नादच खुळा’

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मिळालेल्या माहितीनुसार, पुणे महानगपालिकेच्या टँकरने पौड रौडवरील मेट्रोच्या खालील झाडांना टँकरने पाणी देण्यात येत आहे. व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की मेट्रोच्या खाली महापालिकेचा पाण्याचा टँकर उभा आहे. टँकर संथ गतीने पुढे जात असून एक कर्मचारी पाइपच्या सहाय्याने डिव्हाडरवरील झाडांना पाणी घालत आहे. हा व्हिडिओ पाहून लोकांनी पुणे तिथे काय उणेच्या चर्चा सध्या सोशल मीडियावर सुरु केल्या आहेत.
In Pune Watering Plants in Rains, this is called commitment towards work, excellent work.
If a work is assigned it has to be completed moreover if the money involved is Tax Payers money. pic.twitter.com/f7HMbCGo3a — Dont Be Afraid (@RebelVista31) July 3, 2026
व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर व्हायरल होत आहे. रस्त्यावरुनच जाणाऱ्या एका नागरिकाने हा व्हिडिओ रेकॉर्ड करत पावसात झाडाला पाणी कोण घालते असा प्रश्न केला आहे. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर करताचा काही संकेदात व्हायरल झाला असून पाहून अनेकजण आश्चर्यात पडले आहे. एवढा धोधो पाउस पडत असताना झाडांना पाणी कोण घालत असा प्रश्न पुणेकरही करत आहे. तसेच अनेकांनी याला महापालिकेचा अपव्यय कारभार म्हटले आहे. अनेकांनी पाणीटंचाई असताना अशा प्रकारे पाण्याच्या अपव्ययामुळे पालिकेच्या कार्यपद्धीतवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
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टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.