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हे फक्त पुण्यातच होऊ शकतं! वरून धो-धो पाऊस, खाली झाडांना टँकरने पाणी; नेटकरी म्हणाले, ‘पुणे मनपाचा नादच खुळा’

Updated On: Jul 03, 2026 | 05:41 PM IST
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सारांश

Pune Viral Video : सोशल मीडियावर पुण्यातील एक अजब प्रकाराचा व्हिडिओ पाहायला मिळत आहे. हा व्हिडिओ पाहून अनेकांनी कपाळाला हात लावला आहे. भर पावसात महापालिकेचे कर्मचारी टँकरने झाडांना पाणी देताना दिसत आहेत.

Pune Viral Video

 हे फक्त पुण्यातच होऊ शकतं! वरून धो-धो पाऊस, खाली झाडांना टँकरने पाणी; नेटकरी म्हणाले, 'पुणे मनपाचा नादच खुळा' (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • पाऊस सुरु असताना झाडांना टँकरने पाणी
  • पुण्याच्या पौड रोडवरील मेट्रो स्टेशनवरील अजब प्रकार
  • व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल
सोशल मीडियावर कधी काय पाहायला मिळेल याचा नेम नाही. या डिजिटल काळात सगळ्यांकडे स्मार्टफोन असल्याने लोक कुठेही काही अतरंगी, अजब आणि चुकीचे घडताना दिसले की सोशल मीडियावर शेअर करतात. यामुळे अनेकदा काही लोकांची चांगलीच फजिती उडते. सध्या असाच एक हास्यास्पद व्हिडिओ पुण्यातून व्हायरल होत आहे. राज्यभर पावसाने जोर धरला असताना पुण्यात एक अजब दृश्य पाहायला मिळाले आहे. एकीकडे मुसळधार पाऊस पडत असताना दुसरीकडे टँकरने झाडांना पाणी घातले जात आहे. हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर तुफान वेगाने व्हायरल होत आहे.

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काय आहे व्हिडिओत ?

मिळालेल्या माहितीनुसार, पुणे महानगपालिकेच्या टँकरने पौड रौडवरील मेट्रोच्या खालील झाडांना टँकरने पाणी देण्यात येत आहे. व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की मेट्रोच्या खाली महापालिकेचा पाण्याचा टँकर उभा आहे. टँकर संथ गतीने पुढे जात असून एक कर्मचारी पाइपच्या सहाय्याने डिव्हाडरवरील झाडांना पाणी घालत आहे. हा व्हिडिओ पाहून लोकांनी पुणे तिथे काय उणेच्या चर्चा सध्या सोशल मीडियावर सुरु केल्या आहेत.

व्हायरल व्हिडिओ

नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया

व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर व्हायरल होत आहे. रस्त्यावरुनच जाणाऱ्या एका नागरिकाने हा व्हिडिओ रेकॉर्ड करत पावसात झाडाला पाणी कोण घालते असा प्रश्न केला आहे. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर करताचा काही संकेदात व्हायरल झाला असून पाहून अनेकजण आश्चर्यात पडले आहे. एवढा धोधो पाउस पडत असताना झाडांना पाणी कोण घालत असा प्रश्न पुणेकरही करत आहे. तसेच अनेकांनी याला महापालिकेचा अपव्यय कारभार म्हटले आहे. अनेकांनी पाणीटंचाई असताना अशा प्रकारे पाण्याच्या अपव्ययामुळे पालिकेच्या कार्यपद्धीतवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

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टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Pune municipal corporation tree watering rain video

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Published On: Jul 03, 2026 | 05:41 PM

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