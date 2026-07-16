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‘दारू कमी प्या… पेट्रोलमध्ये मिसळायची आहे’ ; संसदेतील ‘तो’ VIDEO तुफान व्हायरल

Updated On: Jul 16, 2026 | 03:53 PM IST
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सारांश

सोशल मीडियावर संसदेतील एक अत्यंत जुना व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमुळे मोठा वाद पेटला आहे. नेमका काय आहे हा व्हिडिओ जाणून घेऊयात. 

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'दारू कमी प्या... पेट्रोलमध्ये मिसळायची आहे' ; संसदेतील 'तो' VIDEO तुफान व्हायरल (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • ‘दारू कमी प्या… पेट्रोलमध्ये मिसळायची आहे’
  • संसदेतील ‘तो’ VIDEO तुफान व्हायरल
  • पाहा काय आहे ?
सध्या देशभरात पेट्रोलमध्ये २०% इथेनॉल मिश्रणावरुन केंद्र सरकारच्या धोरणावर जोरदार चर्चा रंगली आहे. इंधनावरील आयात खर्च कमी करणे आणि  प्रदूषण नियंत्रणात आणणे, तसेच शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याच्या हेतून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, यावरुन नागरिकांमध्ये विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काहींनी यावर टीका केली आहे, तर काहींना सरकारच्या या निर्णयाचे कौतुक केले आहे. याच परिस्थितीमध्ये सोशल मीडियावर संसदेतील एक अत्यंत जुना व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमुळे मोठा वाद पेटला आहे. नेमका काय आहे हा व्हिडिओ जाणून घेऊयात.

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काय आहे व्हिडिओत?

मिळालेल्या माहितीनुसार, यूपीए सरकारच्या काळातील हा व्हिडिओ आहे. यामध्ये तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री मणिशंकर अय्यर यांचे जुने भाषण पाहायला मिळत आहे. ज्यामध्ये त्यांनी इथेनॉलच्या वापराबद्दल एक विधान केले आहे. जे सध्या सोशल मीडियावर जोरदार चर्चेत आहे.

काय म्हणाले मणिशंकर अय्यर?

व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ २००५ मधील आहे. यामध्ये मणिशंकर अय्यर बोलताना दिसत आहे की, त्यांचे सरकार इथेनॉनल मिश्रण वाढवण्यासाठी पूर्णपणे वचनबद्ध आहेत. त्यांनी म्हटले, सरकारने ज्या कामाकडे दुर्क्ष केले, ते काम आम्ही करणार आहोत. या मुद्द्यावर आम्ही भारतीय सारख कारखाना मालकांशी चर्चा केली आहे. आमचे सरकार केवळ घोषणा करणार नाही, तर पेट्रोल आणि इथेनॉलचे मिश्रण प्रत्यक्षात लागू केले होई. भविष्यात इथेनॉसची उपलब्धता आणखी वाढल्यास, वापरही जास्त होईल.

त्यांनी भाषणात पुढे उपरोधिकपणे टीका करत म्हटले की, इथेनॉल एक उप-उत्पादक आहे आणि पेट्रोलियम क्षेत्रात आपण त्याचे ग्राहक आहोत. आधी दारु पिण थोडं कमी करा, कारण इथेनॉलचा मोठा हिस्सा मद्यनिर्मितीसाठी वापरला जातो. यावरुन जे काही उरेल ते इंधनासाठी वापरता येईल.

व्हायरल व्हिडिओ

नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया

सध्या सोशल मीडियावर इथेनॉलवरील धोरणावर आणि राजकीय वर्तुळातून विविध प्रतिक्रियांवर जोरदार चर्चा सुरु आहे. याच वेळी हा व्हिडिओ व्हायरल झाल्याने चर्चांना अधिक उधाण आले आहे. पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याची कल्पान नवी नाही. यापूर्वी यूपीए सरकारच्या काळात यावर धोरणात्मक प्रयत्न झाला होता. सध्या हा व्हिडिओ २००५ चा असून पुन्हा एकदा व्हायरल होत आहे. जुना संदर्भ जोडून यावर टिका होत आहे.

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टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Drink less alcohol we need it for petrol viral parliament video

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Published On: Jul 16, 2026 | 03:53 PM

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