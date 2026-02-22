‘Vai Vandana Card : ७० वर्षांवरील ज्येष्ठांसाठी ‘वय वंदना कार्ड’ मोहीम; नांदेडमध्ये स्त्युत्य उपक्रम

‘Vai Vandana Card : हिंगोली : आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना अंतर्गत ७० वर्षांवरील सर्व ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत व दर्जेदार आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने ‘वय वंदना कार्ड’ विशेष मोहिमेचा प्रारंभ करण्यात आला आहे. ही मोहीम २० फेब्रुवारी ते १३ मार्च २०२६ या कालावधीत राज्यभर राबविण्यात येणार असून, हिंगोली जिल्ह्यातील शुभारंभ पंचायत समिती सभागृहात मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक गायकवाड यांच्या हस्ते उत्साहात पार पडला. या मोहिमेअंतर्गत ७० वर्षांवरील प्रत्येक पात्र ज्येष्ठ नागरिकाला प्रतिवर्षी ५ लाख रुपयांपर्यंतचे मोफत उपचार उपलब्ध करून देण्याचा शासनाचा संकल्प आहे. गंभीर व महागड्या आजारांवरील उपचारांसाठी आर्थिक अडचण निर्माण होऊ नये, हा या उपक्रमामागील मुख्य हेतू आहे. (Nanded News)
प्रशासकीय यंत्रणा मिशन मोडवर काम
उद्घाटन प्रसंगी मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक गायकवाड यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, जिल्ह्यातील एकही पात्र ज्येष्ठ नागरिक या योजनेपासून वंचित राहू नये. यासाठी आशा सेविका, ग्रामसेवक, डाटा ऑपरेटर, आरोग्य कर्मचारी, विस्तार अधिकारी, अंगणवाडी पर्यवेक्षक यांनी समन्वयाने व मिशन मोडवर काम करावे, मोहिमेदरम्यान उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या आशा सेविका, रेशन दुकानदार, आपले सरकार सेवा केंद्र, आरोग्यमित्र, सरपंच, ग्रामपातळीवरील अधिकारी-कर्मचारी, महाविद्यालयीन विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक व स्वयंसेवी संस्थांचा प्रशस्तीपत्र देऊन सन्मान करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
हे देखील वाचा : अनिकेत तटकरेंनी केले DCM सुनेत्रा पवारांच्या गाडीचे सारथ्य; सुषमा अंधारेंनी साधला निशाणा
अनेकांची उपस्थिती
कार्यक्रमास प्रकल्प संचालक नामदेव केंद्रे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) केशव गडापोड, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. कैलास शेळके, वित्त व लेखाधिकारी दिगंबर मांडे, गटविकास अधिकारी माया वानखडे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (महिला व बालकल्याण) बोराटे, जिल्हा
हिवताप अधिकारी डॉ. गजानन चव्हाण, सहाय्यक गटविकास अधिकारी विष्णू भोजे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
यावेळी जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक डॉ. मोसिन खान, मारुती येंगडे, रोडे, मारोती सोलापूरे तसेच जिल्ह्यातील विस्तार अधिकारी, ग्रामसेवक व अंगणवाडी पर्यवेक्षक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
गावोगावी नोंदणी मोहीमेला झाली सुरूवात
जिल्ह्यातील गावागावात जाऊन पात्र ज्योष्ठ नागरिकांची नोंदणी करण्यात येणार असून, त्यांना ‘क्य वंदना कार्ड’ वितरित करण्यात येईल, या कार्डच्या माध्यमातून ज्येष्ठांना शासकीय व संलग्न रुग्णालयांत आर्थिक उपचार मिळणार आहेत.
हे देखील वाचा : पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटलांची महाविकास आघाडीवर ‘कडवी’ टीका!; म्हणाले, “बँका उद्ध्वस्त…”
वसमतमध्ये प्राचार्याविरुद्ध अदखलपात्र गुन्हा दाखल
वसमत शहरातील केंब्रीज (स्व.) कनिष्ठ महाविद्यालयात घडलेल्या कथित प्रकारामुळे शैक्षणिक वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. बाह्य परीक्षक म्हणून नियुक्ती झाल्याचे पत्रक स्वीकारण्याच्या कारणावरून एका महिला शिक्षिकेला शिवीगाळ व धमकी दिल्याच्या आरोपावरून प्राचार्य पी. के. जगताप यांच्याविरुद्ध वसमत शहर पोलीस ठाण्यात अदखलपात्र गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
पोलीस सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, तक्रारदार रुपाली विठ्ठलराव देशमुख (वय ३८, रा. रविंद्रनाथ टागोर कॉलनी, वसमत) या शिक्षिकेने दिलेल्या तोंडी फिर्यादीवरून तक्रार नोंदविण्यात आली. हा प्रकार दि. ५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सकाळी सुमारे ८ वाजता केंब्रीज (स्व.) कनिष्ठ महाविद्यालय परिसरात घडल्याचे फिर्यादीत नमूद करण्यात आले आहे.
या प्रकरणी प.एन.सी. क्र. ००३०/२०२ अन्वये भारतीय न्याय संहिता २०२३ च्य कलम ३५२ व ३५१ (२) अंतर्गत नों करण्यात आली आहे. २० फेब्रुवारी रोज सायंकाळी ६.४४ वाजता वसमत शह पोलीस ठाण्यात एन सी दाखल झाली. या प्रकरणात प्रतिबंधक कार्यवाह करण्यात येणार असल्याचे पोलिसांन स्पष्ट केले असून, पुढील चौकश पोलीस अधिकारी शेख नय्यर करीन आहेत.
दरम्यान, या घटनेमुळे वसमत शहरातील शैक्षणिक क्षेत्रात विविध चर्चाना उधाण आले असून, संबंधित महाविद्यालया वातावरण काहीसे तणावपूर्ण असल्याच समजते. तथापि, पोलिसांकडून निष्पक चौकशी सुरू असल्याने सत्य परिस्थित लवकरच स्पष्ट होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.