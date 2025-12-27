Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

गुरु शिष्यांची कमाल! प्लॉस्टिक बॉटलपासून बनवलं रॉकेट, चीनमधील Video Viral

सोशल मीडियावर रोज काही ना काही व्हायरल होत असते. कधी मजेशीर, तर कधी चित्र-विचित्र व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. यामध्ये काही व्हिडिओ असे असतात की आपण कौतुक केल्याशिवाय राहत नाही, तर काही व्हिडिओ पाहून काय बोलावे सुचत नाही.

Dec 27, 2025 | 05:59 PM
Chaina's Teacher And Students Build Rocket From Plastic Bottles

गुरु शिष्यांची कमाल! प्लॉस्टिक बॉटलपासून बनवलं रॉकेट, चीनमधील Video Viral (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

China Viral Video : सोशल मीडियावर रोज काही ना काही व्हायरल होत असते. कधी मजेशीर, तर कधी चित्र विचित्र व्हिडिओ आपल्याला पाहायला मिळतात. शिवाय जगभरातील अनेक अद्भुत, क्रूर घटनांची माहिती मिळते. अलीकडे डिजिटल युगात अनेक देशांनी मोठा प्रगती केली आहे. विज्ञान, तंत्रज्ञान, आयटी अशा वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये संशोधक, विविध अविष्कार शोधून काढत आहे. यामध्ये चीन अग्रस्थानी आहे. सध्या चीन ह्यूमनॉइड रोबोट्सची टेस्ट करत आहे. पण चीनमधील केवळ तज्ज्ञच नव्हे, तर तेथील मुले देखील अतिशय हुशार आहे. तेथील मुलांना लहानपाणासूनच अनेक गोष्टींचे प्रॅक्टिल ज्ञान दिले जाते. यामध्ये विज्ञानाबाबत, तंत्रज्ञानाबाबत त्यांना शिकवले जाते.ज्यामुळे भविष्यात ही मुले तंत्रज्ञानात मोठी कामगिरी करतील.

सध्या सोशल मीडियावर असाच एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. हा व्हिडिओ चीनमधील असून यामध्ये गुरु-शिष्यांनी मिळून रॉकेट्स तयार केले आहे. हे रॉकेट प्लास्टिकच्या बॉटलपासून तयार करण्यात आले असून त्याला उडवण्यासाठी पाण्याच्या दाबाचा वापर केला आहे. सध्या या अनोख्या प्रयोगाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. व्हिडिओमध्ये तुम्ही पाहू शकता की, चिनी मुलांनी प्लॅटस्टिकच्या बाटल्यांपासून भन्नाट रॉकेट तयार केले आहे. हे रॉकेट बनवण्यासाठी प्लॅस्टिकच्या बाटल्या आणि घरगुती संसाधनांचा वापर केला आहे. पाणी आणि हवेच्या दाबाचा वापर करुन हे रॉकेट उंचावर गेले आहे. अगदी खऱ्या रॉकेटसारखे रॉकेटचे उड्डाण दिसत आहे. सध्या सर्व या मुलांचे आणि शिक्षकाचे कौतुक केले जात आहे.

व्हायरल व्हिडिओ


नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया 

व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर शेअर करण्यात आला आहे. या व्हिडिओवर नेटकऱ्यांनी गुरु-शिष्याच्या जोडीचे भरभरुन कौतुक केले आहे. व्हिडिओला आतापर्यंत लाखो व्ह्यूज आणि लाईक्स मिळाले आहेत. तर अनेकांनी भारतातील मुले देखील काही कमी नाहीत असे म्हटले आहे. सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Dec 27, 2025 | 05:59 PM

